Laborkapazitäten ausgeschöpft: KSB testet keine Reisenden mehr

Überlastet Kanton hat auch im Ausland Labors angefragt – ohne Erfolg: Das KSB testet bald keine Reisehungrigen mehr In Schulen und Firmen finden keine regelmässigen Tests mehr statt, weil die Labors am Anschlag sind. Politikerinnen und Politiker kritisieren den Regierungsrat für den Entscheid und werfen ihm vor, die Kapazitäten nicht rechtzeitig ausgebaut zu haben. Aber das ist kaum möglich. Im Gegenteil: Es wird beim Testen weitere Priorisierungen geben. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Die Fallzahlen im Aargau steigen und steigen. Am Dienstag wurden 1471 neue Ansteckungen registriert, am Mittwoch waren es bereits 1791. Das sind fast doppelt so viele wie vor einer Woche, als es im Kanton 905 neue Coronafälle gab.

Das Virus ist überall. Die Labors sind am Anschlag. Deshalb müssen beim Testen Prioritäten gesetzt werden. Erste Testzentren im Aargau reagieren. Omar Gisler, Mediensprecher des Kantonsspital Baden (KSB), teilt auf Anfrage mit:

«Wir werden die Tests für Reisende demnächst einstellen.»

Priorität hätten aus Kapazitätsgründen Leute mit Symptomen, insbesondere Patienten. «Diese Analysen lasten unser Labor derzeit zu rund 90 Prozent aus», so Gisler.

Im Testzentrum des Kantonsspital Aarau (KSA) werden auf Anmeldung bis sieben Tage im Voraus weiterhin PCR-Tests für Reisende an. Wer sich rechtzeitig anmelde, finde immer einen Termin, so Mediensprecher Boris Rauscher. Bei kurzfristigen Terminen hätten jedoch Patientinnen und Patienten mit Symptomen Priorität.

Kantonsspital Aarau hat Kapazitäten verdoppelt

Am KSA werden aktuell pro Tag 600 bis 700 PCR-Tests durchgeführt. Das Limit liege bei ungefähr 800 Tests pro Tag. «Wir haben unsere Kapazitäten stetig ausgebaut», sagt Rauscher. «Vor einem Jahr um die Weihnachtszeit waren es noch um die 350 bis 400 PCR-Tests.»

Beliebig ausbauen lassen sich die Kapazitäten aber nicht. «Es braucht dazu Personal, das diese komplexe PCR-Analytik beherrscht und es braucht entsprechende Geräte.» Das Stammpersonal reiche für so hohe Analysefallzahlen nicht mehr aus. «Wir und auch andere Labors sind auf die Verfügbarkeit von qualifizierten, zusätzlichen Personen angewiesen», sagt er. Das seien primär Studierende der Naturwissenschaften, die bereits PCR-Erfahrung mitbringen.

Der Regierungsrat hat als Reaktion auf die Engpässe bei den Labors am Mittwoch beschlossen, in Schulen und Firmen die regelmässigen Tests einzustellen und dafür den Fokus stattdessen auf Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen zu legen. Mitarbeitende mit Kontakt zu Pflegeheimbewohnern oder Patientinnen müssen sich zweimal pro Woche testen lassen, wenn sie nicht geimpft sind oder die letzte Impfung oder Covid-Erkrankung länger als vier Monate her ist.

«Man hätte wohl besser die Testkapazitäten erhöht»

Die Reaktionen in den Sozialen Medien auf den Entscheid des Regierungsrats, die Tests an den Schulen einzustellen, liessen nicht lange auf sich warten. SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter schrieb auf Twitter: «Bahn frei für die Durchseuchung unserer Kinder!» FDP-Grossrätin Suzanne Marclay kritisierte das schlechte Timing.

Ihr Parteikollege, Grossrat Titus Meier, kommentiert: «Man hätte wohl besser die Testkapazitäten rechtzeitig erhöht, statt das repetitive Testen auszusetzen.»

Aargau schöpft maximale Kapazitäten aus – doch es reicht nicht

So einfach ist das aber nicht. Der Kanton habe sich bemüht, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und «verschiedene Labors im In- und Ausland angefragt», sagt Michel Hassler, Sprecher des Gesundheitsdepartements. Ohne Erfolg:

«Es fehlen die Kapazitäten in sämtlichen von uns angefragten Labors oder die erforderliche Qualität kann nicht sichergestellt werden.»

Der Kanton betreibe keine eigenen Labors und verfüge auch nicht über eigene Laborkapazitäten, sagt Hassler. Man arbeite mit Anbietern wie Labor Dr. Risch zusammen. «Der Kanton Aargau nimmt die maximale Kapazität in Anspruch, welche die Labors bieten können», versichert er. Derzeit reiche diese aber nicht aus. Details zu den ausgehandelten Kapazitäten mit den Anbietern gibt er nicht bekannt.

Labor lobt den Regierungsrat für seine Vorreiterrolle

Die Maschinen im Labor Dr. Risch mit Hauptsitz in Buchs SG, mit dem der Aargau zusammenarbeitet, haben Kapazitäten für insgesamt 16000 PCR-Analysen pro Tag. Mediensprecher Alexander Bühler hält aber fest, dass die tatsächliche Testkapazität tiefer liege, weil es auch Fachpersonen brauche, welche die Proben rund um die Uhr aufbereiten und die Maschinen bedienen. In den letzten Tagen habe das Volumen massiv zugenommen. «Aktuell sind wir bei rund 10000 PCR-Analysen pro Tag», sagt der Sprecher.

Das Labor Dr. Risch hat eine neue vollautomatische PCR-Test-Maschine in Betrieb genommen und konnte damit die Testkapazitäten annähernd verdoppeln. Daniel Schwendener

Anders als die Politikerinnen und Politiker sagt Bühler, der Kanton Aargau übernehme mit seinem Entscheid, beim regelmässigen Testen zu priorisieren, eine Vorreiterrolle. «Wenn die Kapazitäten, wie im aktuellen Umfeld, stark ausgelastet sind, braucht es eine Priorisierung. Bund und Kantone müssen sich überlegen, in welchen Bereichen oder für welche Personengruppen die Tests am meisten bewirken.»

Tests für Personen mit Symptomen sind am wichtigsten

Die Labors selbst nehmen keine Priorisierung vor. «Wir sind Leistungserbringer und arbeiten alle Proben möglichst zeitnah ab, die in unseren Laboren eintreffen.»

Das Bundesamt für Gesundheit hat den Kantonen bereits mitgeteilt, dass sie bei Engpässen eine Priorisierung vornehmen sollen. Höchste Priorität haben demnach Personen mit Symptomen. Erst ganz am Schluss kommen Tests für Reisen oder Covid-Zertifikate.

