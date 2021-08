«Switzerland's next Topmodel»: Drei Aargauer KandidatInnen

TV-Sendung Zwei Aargauerinnen und ein Aargauer möchten «Switzerland's next Topmodel» werden Lara, Sophia und Leonardo machen in der dritten Staffel der Modelsendung mit. 25.08.2021, 10.56 Uhr

Lara (20), Leonardo (25) und Sophia (18) wollen «Switzerland's Next Topmodel» werden. zvg

Ob in der sonnigen Hitze der griechischen Urlaubsinsel Naxos oder in den Schweizer Bergen – die insgesamt 18 Models müssen im Kampf um die Schweizer Modelkrone beweisen, warum sie «Switzerland's next Topmodel» sind. In der Sendung von ProSieben Schweiz treten neun weibliche und neun männliche Models an, darunter auch drei Aargauerinnen und Aargauer.