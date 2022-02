Parteipräsidenten: So muss Kanton die Pandemie aufarbeiten

Lehren aus der Pandemie Vorwärts mit Kinderimpfungen, Spitäler aufrüsten: Das fordern die Aargauer Parteichefs vom Regierungsrat Wie soll es im Aargau nach der grossen Öffnung weitergehen? Die Forderungen der Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten gehen weit auseinander. In einem sind sie sich einig: Die Kantonsregierung hat noch viel Arbeit vor sich in Sachen Pandemiebewältigung. Ann-Kathrin Amstutz und Rolf Cavalli 1 Kommentar 18.02.2022, 05.00 Uhr

Das Zertifikat ist Geschichte, die Maskenpflicht ist fast überall weg. Impfzentren werden abgebaut, kaum jemand testet noch. Doch Handlungsbedarf für den Kanton gibt es in der Pandemie noch mehr als genug, wenn es nach den Parteichefs geht.

SP-Präsidentin Suter: «Bis im Herbst möglichst viele Kinder impfen»

SP-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter. Chris Iseli

Die Aargauer SP-Präsidentin Gabriela Suter sieht insbesondere bei den Kinderimpfungen, beim Pflegepersonal, bei der Luftqualität in Innenräumen und bei den Covid-Langzeitfolgen Handlungsbedarf: «Bis im Herbst sollten möglichst viele Kinder geimpft und die Schulzimmer mit Luftfiltern oder CO 2 -Sensoren ausgerüstet sein.»

In der Pflege müsse man jetzt die Ausbildungsoffensive in Angriff nehmen und die Arbeitsbedingungen verbessern. Und es brauche eine Anlaufstelle für Long-Covid-Erkrankte, deren genaue Zahl noch immer unbekannt sei:

«Da sind wir im Blindflug. Die Langzeitfolgen werden auch die IV noch beschäftigen.»

Die SP-Präsidentin stellt dem Regierungsrat ein durchzogenes Pandemie-Zeugnis aus: «Am Anfang hat man viel zu spät reagiert und die dramatische Situation in den Spitälern erst anerkannt, als sie sich im Dezember 2020 zuspitzte.» Danach habe man wissenschaftsbasierte Entscheide gefällt, doch in den vergangenen Wochen wieder dem Öffnungsdruck nachgegeben.

Suter mahnt: «Wir haben das Virus noch nicht besiegt, es kann weiter mutieren.» So wird Suter auch die Maske vorerst nicht ablegen: «Ich werde beim Einkaufen nach wie vor eine Maske tragen, um vulnerable Personen zu schützen.»

SVP-Präsident Glarner: «Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal ist unzumutbar»

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident SVP Aargau. Severin Bigler / ©

Geht es nach Andreas Glarner, «müssen sich die Verantwortlichen für ihre Pandemie-Politik entschuldigen». Konkret auf die Verantwortung der Kantonsregierung angesprochen, sagt der Aargauer SVP-Präsident: «Der Regierungsrat und der Bundesrat haben grossen wirtschaftlichen Schaden angerichtet mit den Lockdowns und Massnahmen – das muss aufgearbeitet werden.»

Zu seinem Parteikollegen Jean-Pierre Gallati in der Rolle als Gesundheitsdirektor hat Glarner schon viel gesagt – und umgekehrt. Rückblickend findet Glarner es enttäuschend, dass Gallati seiner Ansicht nach vom «Berset-Gegner zum Berset-Gehilfen geworden ist». Am Anfang habe der Aargauer Regierungsrat noch selbstständig und massvoll entschieden, später sich dann aber unkritisch dem Bundesrat untergeordnet.

Mit dem Ende der Massnahmen sei der Kanton aber erst recht gefordert, findet Glarner: «Die nächste Welle kommt, wahrscheinlich schon im Herbst, bis dann müssen in den Spitälern endlich die Kapazitäten für eine Notsituation hochgefahren werden.» Und zwar koste es, was es wolle, so Glarner. Das komme immer noch günstiger, als die Wirtschaft erneut an die Wand zu fahren.

Zum Rekrutierungsproblem von Pflegepersonal wird der SVP-Nationalrat fast zum Gewerkschafter: «Es ist unzumutbar, unter welchen Bedingungen Pflegerinnen zum Teil arbeiten müssen.» Statt das verbliebene Personal mit «Impfzwang zu vertreiben», müsse der Arbeitsplatz «menschenwürdig» gemacht werden.

FDP-Präsidentin Freiermuth: Kanton muss sich auf nächsten Ernstfall vorbereiten

FDP-Präsidentin und Grossrätin Sabina Freiermuth. Britta Gut

Die FDP hat den Regierungsrat während der Pandemie immer wieder kritisch hinterfragt und in einem Postulat einen «Corona-Bericht» verlangt zur Aufarbeitung der Pandemiepolitik. Vor allem die Absetzung des Covid-Krisenstabs durch Regierungsrat Gallati im ersten Pandemiejahr passte den Freisinnigen nicht.

FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth bleibt dabei: «Wir baden jetzt aus, dass Corona die ganze Energie des Departementes vereinnahmt hat und wichtige andere Geschäfte liegen geblieben sind.» Freiermuth nennt allen voran die Gesundheitspolitische Gesamtplanung. Gallati hat mit Andreas Obrecht zwar doch noch einen gesonderten Leiter Covid-19-Programm eingesetzt. Für Freiermuth reicht das aber nicht aus: «Ein professionell geführter Krisenstab kann die betroffenen Departemente entlasten, damit diese ihre anderen politischen Geschäfte nicht vernachlässigen müssen.»

Wenn der Bundesrat die besondere Lage im März aufhebe, liege alles Weitere beim Kanton: Vorbereitung auf eine neue Welle, neue Covid-Varianten, entsprechende Infrastruktur fürs Impfen, Testen etc. Freiermuth: «Der Kanton muss aus den gemachten Erfahrungen auch für den Fall anders gelagerter Krisen lernen.» Kurzfristig heisse das, das Krisenmanagement im Hinblick auf einen Stromversorgungsunterbruch vorzubereiten, sodass im Ernstfall rasch und zielgerichtet gehandelt werden könne.

GLP-Präsident Kühni: «Lehren aus der Pandemie ziehen»

GLP-Präsident Philippe Kühni. zvg

Im Gegensatz zu Glarner stellt der Aargauer GLP-Präsident Philippe Kühni den Regierungen ein gutes Zeugnis aus: «Sowohl der Kanton als auch der Bund haben es nicht allzu schlecht gemacht.» Man habe ausgewogen entschieden und relativ gut auf die Wissenschaft gehört. Bezüglich Infrastruktur beim Impfen und Testen sowie Digitalisierung habe man viel gelernt.

Zwei Dinge seien jetzt wichtig: Einerseits, dass man die Pandemie-Situation gut im Auge behalte. Und anderseits, dass man die Lehren daraus ziehe:

«Obwohl das Pandemien-Szenario schon lange bekannt ist, hat es uns überrascht, was das bedeutet.»

Beim Pflegepersonal sieht auch Kühni Handlungsbedarf: «Die Leute haben so viel gearbeitet, jetzt müssen wir schauen, dass sie im Beruf bleiben.» Zudem müsse man noch einmal auf die Pandemie zurückschauen und reflektieren, welche Massnahmen funktioniert hätten.

Grünen-Präsident Hölzle: «Schulen mit Massnahmen schonen»

Grünen-Präsident Daniel Hölzle. Chris Iseli

Grünen-Präsident Daniel Hölzle sieht nichts, was der Kanton derzeit besser machen könnte. Es sei aber wichtig, wachsam zu bleiben: «Die Pandemie ist noch nicht endgültig durch. Es kann sich auch wieder in die falsche Richtung entwickeln.» Insbesondere der nächste Herbst bereite ihm ein bisschen Bauchschmerzen: «Der Impfschutz bei älteren Personen wird wohl nachlassen. Wir haben aus der Pandemie gelernt, dass wir jetzt schon diskutieren und eine Strategie entwickeln müssen, was dann zu tun ist.»

Vom Kanton fordert Hölzle, in den Spitälern die Kapazität für eine neue Welle zu schaffen: «Wir müssen sicher schauen, dass wir mit besseren Arbeitsbedingungen die Personalsituation verbessern können.» Im Moment freut sich der Grünen-Präsident aber über die gelockerten Massnahmen:

«Gerade an den Schulen ist es wichtig, dass man sich endlich wieder auf das Schulische konzentrieren kann.»

Hölzle wünscht sich, dass die Massnahmen an den Schulen auch bei einer verschärften Lage möglichst gering gehalten werden.

Mitte-Präsidentin Binder: «Kommunikation von Bund und Kanton verbessern»

CVP-Präsidentin Marianne Binder. Sandra Ardizzone

Auch Mitte-Präsidentin Marianne Binder stellt dem Regierungsrat ein insgesamt positives Zeugnis aus: «Am Anfang ist sicherlich einiges drunter und drüber gelaufen. Doch so weit als möglich hat der Aargau konsequent kommuniziert und die Massnahmen mit der Überlastung des Gesundheitswesens nachvollziehbar begründet.»

Binder kritisiert bloss das Management beim Boostern: «Es gab Verwirrung über die Wartezeit nach der letzten Impfung. Zudem war man spät dran.» Verbesserungspotenzial sieht Binder auch in der Koordination zwischen Bund und Kantonen: «Zeitweise schob man sich die Verantwortung hin und her.» Das habe Unsicherheit geschaffen, denn:

«Die Bevölkerung hinterfragte nicht die Notwendigkeit der Massnahmen, sondern die Logik der Kommunikation.»

Die Aargauer Mitte-Präsidentin begrüsst die Öffnungsschritte: «Es scheint, dass sich das Virus vorerst ausgetobt hat. Deshalb ist es konsequent, jetzt zu lockern.» Eine behördliche Beobachtung der Lage und offizielle Empfehlungen wären jedoch als Orientierungshilfe wichtig.

1 Kommentar Nicole Müller-Boder vor etwa einer Stunde 'Möglichst rasch die Kinder impfen' fordert SP Chefin Sutter.. Sowas kann nur von einer kinderlosen Frau kommen! Kinder sind nicht gefährdet schwer an Covid zu erkranken, haben aber ein erhöhtes Risiko für Impfschäden (zB Herzmuskel) und tragen allfälige Folgen länger als ein 80jähriger. Nicht einmal der Impfchef Berger wollte die Kinderimpfung anpreisen. Genau aus diesem Grund. Alle Kommentare anzeigen