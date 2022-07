Feuerwerk-Verbot im Aargau: Das müssen Sie wissen

Trockenheit Wo darf ich am 1. August noch bräteln und was ist mit bengalischen Zündhölzern? Acht Antworten zum Feuerverbot Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit hat der Kanton Aargau das Feuerverbot verschärft und das Abbrennen von Feuerwerk im ganzen Kantonsgebiet verboten. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht eine Busse. Ein Überblick, was erlaubt ist und was nicht. Noemi Lea Landolt 1 Kommentar 27.07.2022, 17.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 1. August wird ruhig: Im Aargau gilt ein Feuerwerk-Verbot. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Im Wald und an Waldrändern (Mindestabstand 50 Meter) ist Feuern verboten. Von diesem Verbot ausgenommen sind einzig Gas- und Elektrogrills.

Im Siedlungsgebiet und im Offenland ist Feuern nur in befestigten Feuerstellen sowie mit Kohle-, Gas- und Elektrogrills erlaubt.

Das Abbrennen von Feuerwerk jeglicher Art ist im ganzen Kantonsgebiet verboten.

Die Gemeinderäte können auf dem Gemeindegebiet strengere Verbote aussprechen.

Ja, auch Vulkane, Frauenfürze und bengalische Zündhölzer dürfen nicht abgebrannt werden, da auch der Untergrund in Siedlungsgebieten sehr trocken ist und es zu unkontrollierbarem Funkenflug kommen kann. Stephanie Renner, Sprecherin des Kantonalen Führungsstabs, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Kleinbrände von Böschungen und Hecken in den letzten Wochen gehäuft hätten.

Auch bengalische Zündhölzer sind nicht erlaubt. Tina und Thomas Ulrich

Nein. Himmelslaternen sind genauso verboten wie Feuerwerk.

Eine befestigte Feuerstelle weist einen nicht brennbaren Untergrund aus Beton, Fels oder Kies auf und ist mindestens auf drei Seiten feuerfest abgeschlossen durch Mauerwerk, Beton oder eine Metallwand. Eine Feuerschale gilt ebenfalls als befestigte Feuerstelle, weil sie eine sichere Abgrenzung zwischen Feuer und Umgebung gewährleistet. Anders verhält es sich mit Einweg-Grills aus Alu. Diese gelten nicht als befestigte Feuerstelle. Entsprechend sind sie im Moment nicht erlaubt.

Theoretisch wären Höhen- und 1.-August-Feuer in befestigten Feuerstellen erlaubt, sofern der Mindestabstand von 50 Metern zum Wald eingehalten wird. Mehrere Gemeinden haben am Mittwoch informiert, dass das Höhenfeuer ausfällt. Das Feuer auf dem «Gofi» in Lenzburg findet zum Beispiel nicht statt. Im Bezirk Zurzach, inklusive Schwaderloch und Mandach, hat die Regionalpolizei Höhenfeuer verboten. Die Gemeinderäte sind frei, auf ihrem Gebiet strengere Verbote auszusprechen.

Nein. Fackel- und Lampionumzüge (mit Kerzen) gelten als offenes unbefestigtes Feuer und sind entsprechend verboten.

Das Strafmass ist abhängig von der Schwere der Zuwiderhandlung. Das Brandschutzgesetz sieht Bussen bis maximal 10'000 Franken vor. Gemäss Auskunft der Kantonspolizei Aargau verfolgt sie bei Verstössen allerdings die bewährte Praxis und setzt auf die Wirkung von Verwarnungen. Ist jemand uneinsichtig oder liegen andere Gründe vor, wird die Polizei fehlbare Personen an die Staatsanwaltschaft verzeigen.

Die Verbote bleiben bis auf weiteres in Kraft. Sie werden erst nach ausreichenden Niederschlägen wieder aufgehoben.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen