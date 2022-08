Trockenheit im Aargau: Die Sissle trocknet vollständig aus

Trockenheit Wenn dem Bach das Wasser ausgeht: Innerhalb weniger Kilometer trocknet die Sissle vollständig aus Europaweit herrscht Wassermangel, die Pegelstände von Seen und Flüssen sind massiv abgesunken. Und auch im Aargau zeigen sich die Folgen des trockenen Sommers deutlich: Die AZ ist der Sissle gefolgt, die bei Frick noch munter plätschert, schon in Eiken aber absolut kein Wasser mehr führt. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick ins Bett der Sissle bei Eiken: Hier ist der Bach vollständig ausgetrocknet. Fabian Hägler

«Bitte tragen Sie Sorge zu dieser Anlage», steht weiss auf blau auf einer Hinweistafel des Kantons bei der Messstation in Eiken an der Sissle. Hier, gleich neben dem Fussballplatz, werden Wasserstand, Abflussmenge und Temperatur des Baches gemessen. Die erhobenen Daten werden unter anderem für Hochwasserwarnungen, die Umsetzung von Wasserbauprojekten oder Entscheide über Wasserentnahmen genutzt.

Alle drei Beispiele erscheinen absurd, wenn man heute bei der Messstation steht. Derzeit steht die Anlage im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Trockenen: Der Bach ist vollständig ausgetrocknet. Im langjährigen Durchschnitt hat die Sissle bei Eiken einen Abfluss von 970 Litern pro Sekunde. Bei Niedrigwasser passieren die Messstation nur noch maximal 62 Liter pro Sekunde – derzeit sind es 0 Liter, der Pegelstand wird auf der Online-Karte des Kantons mit –0,11 Metern angegeben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Schon Ende Juli musste die Sissle notfallmässig abgefischt werden, weil im Bach tote Fische gefunden wurden. Wer nur die Situation in Eiken anschaut, wo das Bachbett der Sissle einer grauen Steinwüste ähnelt, kann sich nicht vorstellen, wo die Fische hingebracht wurden. Doch es gibt die Stellen an der Sissle, wo der Bach noch Wasser führt – das zeigt eine Tour der AZ am Dienstag.

In Frick plätschert die Sissle über Steine und ist Heimat von Jungfischen

Im Zentrum von Frick, gleich hinter dem Coop-Center, mündet der Bruggbach in die Sissle. Dieser gleicht zwar eher einem Rinnsal und auch die Sissle führt hier schon relativ wenig Wasser. Sie plätschert aber noch über die Steine, oberhalb davon sind sogar ein paar Jungfische in tieferen Abschnitten zu sehen. Ein Graureiher steht mitten im Bach und wartet auf Beute – grosse Fische sind allerdings keine zu sehen, dafür wäre der Wasserstand wohl auch zu niedrig.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ende Juli zeigte eine Auswertung der AZ, dass die Sissle in den letzten Jahren immer häufiger sehr wenig Wasser führt. Sie gehört zu jenen Bächen im Aargau, die rasch austrocknen, wenn es heiss ist und länger nicht regnet. Das hängt auch mit dem mergeligen bis karstigen Boden im Fricktal zusammen, in dem das Wasser einfacher versickert. Besonders ausgeprägt zeige sich das zwischen Oeschgen und Eiken, sagte Norbert Kräuchi, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer beim Kanton. Davon will sich der AZ-Reporter überzeugen und fährt weiter bachabwärts.

Oeschgen: Auf nur 700 Metern geht der Sissle das Wasser aus

Bei der Brücke in Oeschgen fliesst die Sissle kaum noch, führt aber immer noch eine beträchtliche Wassermenge. Fabian Hägler

«Oeschgen Dorf» heisst die Abzweigung, die von der Hauptstrasse rechts weg zur Brücke über die Sissle führt. Auch dort führt der Bach noch Wasser – allerdings fliesst er hier kaum noch und der Pegelstand ist sehr niedrig. Vereinzelt sind Jungfische im Wasser zu sehen, ein paar Enten schwimmen in der Sissle. Das wirkt idyllisch und friedlich, zwar führt der Bach wenig Wasser, aber dramatisch sieht die Situation nicht aus.

Unterhalb von Oeschgen besteht die Sissle nur noch aus einzelnen Wasserlöchern. Fabian Hägler

Rund 700 Meter weiter unten führt ein Feldweg an die Sissle – und hier bietet sich dem AZ-Reporter ein ganz anderes Bild. Wir befinden uns immer noch auf Gemeindegebiet von Oeschgen, doch hier besteht die Sissle nur noch aus ein paar Wasserlöchern. Hier geht dem Bach ganz offensichtlich langsam das Wasser aus – dabei versuchten der WWF und die Abteilung Landschaft und Gewässer genau dies zu verhindern. Auf einer Teststrecke bei Oeschgen wurde ein sogenanntes Niederwassergerinne gebaut.

Dieses soll dafür sorgen, dass das Wasser bei Niedrigwasser nicht mehr auf der gesamten Breite fliesst, sondern nur noch in der Mitte im Niederwassergerinne. «Die Fläche, auf der das Wasser versickern oder verdunsten kann, wird so verkleinert», sagte Kräuchi gegenüber der AZ. Das sei effizienter und nachhaltiger, als ganze Bachabschnitte notfallmässig abzufischen und die Tiere umzusiedeln. Noch vor einer Woche floss dort Wasser, wie Projektleiter Silvan Kaufmann sagt, inzwischen sind nur noch ein paar Tümpel zu sehen.

Bei der Messstation Eiken kam es im Juli zu einem Fischsterben

Überhaupt kein Wasser mehr fliesst bei der Messstation in Eiken, wie eingangs schon erwähnt. Diese befindet sich bei einem kleinen Wehr in der Sissle – und dort spielten sich vor rund einem Monat dramatische Szenen ab. Fische lagen auf dem Trockenen, suchten verzweifelt die letzten Wasserstellen, auch Jungtiere verendeten.

«Solche Bilder zu sehen, bricht einem als Biologe und Fischer das Herz», sagt David Bittner, Geschäftsführer des Schweizerischen Fischerei-Verbandes, in einem Video auf Twitter. Bittner war früher Bereichsleiter Fischerei beim Kanton Aargau und kennt die Situation an der Sissle aus eigener Erfahrung.

Rheinwasser füllt die untersten Meter des Bachbetts der Sissle

Der AZ-Reporter folgt dem Bach weiter bis zur Mündung in den Rhein bei Sisseln – der Gemeinde, die dem Gewässer den Namen gab. Auf dem Damm entlang des Rheins läuft ein Jogger vorbei, ein Velofahrer tritt schwitzend in die Pedalen, auf dem Fluss paddeln zwei Kanufahrer.

Im untersten Teil des Bachbetts der Sissle bei der Mündung in den Rhein steht Flusswasser. Fabian Hägler

Auch im untersten Teil der Sissle steht Wasser – doch der Bach hat sich nicht wundersamerweise erholt. Bei der Mündung ist die Sissle vollständig ausgetrocknet und liefert dem Rhein keinen Tropfen – die letzten Paar Meter des Bachbetts füllt das Flusswasser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen