Dürre: Futter für Vieh der Aargauer Bauern könnte knapp werden

Trockenheit Kanton lockert wegen Dürre die Vorschriften für Bauern – doch wenn es nicht bald regnet, könnte das Futter für die Tiere knapp werden Bauernbetrieben mit Tieren setzt der trockene Sommer vor allem im Norden des Kantons zu. Auf den verdorrten Weiden können keine Kühe mehr grasen, Bäuerinnen und Bauern müssen Futter zukaufen oder den Viehbestand reduzieren. Dabei wäre 2022 laut Kanton eigentlich ein gutes Landwirtschaftsjahr. Eva Berger Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eigentlich würden hier jetzt Kühe weiden. Doch die Wiesen beim Hof von Colette Basler in Zeihen sind ausgetrocknet, die Tiere finden hier kein Futter mehr und bleiben deshalb im Stall. Colette Basler/zvg

Colette Baslers 40 Milchkühe sind seit einer Woche im Stall. Auf die Weide können sie nicht, Futter finden sie dort keines mehr. Die Hügel im Fricktal sind dieser Tage eher braun als grün, «es sieht aus wie in der Toscana», findet Basler.

Die Bauernverbandsvizepräsidentin und SP-Co-Fraktionschefin im Grossen Rat betreibt mit ihrer Familie in Zeihen einen Milchbetrieb. In normalen Jahren sind die Kühe von April bis Oktober auf der Weide, bei günstigem Wetter gar bis November. Nun können sie erst wieder raus, wenn Gras nachgewachsen ist. Ihr Futter kommt derzeit aus dem Silo. Eine ähnliche Situation habe es zuletzt vor knapp 20 Jahren, im Jahrtausendsommer 2003, gegeben, sagt Colette Basler.

Kühe im belüfteten Stall

Colette Basler, SP-Co-Fraktionspräsidentin und Vizepräsidentin Bauernverband Aargau. Sandra Ardizzone

Für die Kühe sei das bisher kein Problem. Die Tiere erhielten im Winter und im Sommer sowieso als Zufütterung Silo-Mischung, das Futter störe sie nicht. Auch drängten sie nicht auf die Weide, denn ab 22 Grad ist es ihnen dort eigentlich zu warm. Vor kurzem haben Baslers in ihrem Laufstall eine Schlauchlüftung eingebaut, die für eine frische Brise in den Liegeboxen sorgt – das geniessen die Milchkühe.

Noch hält sich auch der Schaden für die Bauernfamilie in Grenzen. Allerdings nur, weil sie im letzten Jahr genügend Futter produzieren konnte und bisher keines zukaufen musste. Basler sagt:

«Kommt aber nicht bald der Regen,

haben auch wir zu wenig Futter für

unsere Tiere.»

Eigentlich wollte sie nach der Weizenernte Gras ansäen, das dann im Oktober zu Silage verarbeitet worden wäre. Wegen der Trockenheit liegt das Feld stattdessen brach.

Gemüse braucht deutlich mehr Wasser

Christoph Hagenbuch, der Präsident des Bauernverbands Aargau, baut auf seinem Hof in Oberlunkhofen auch Gemüse an. Auch er spürt die Trockenheit. «Wir müssen klar mehr bewässern als in anderen Jahren», sagt er. Bei Temperaturen um 35 Grad brauchten beispielsweise Kartoffeln alle paar Tage Wasser, bei unter 30 Grad sei Bewässern nur ungefähr einmal pro zehn Tage nötig.

Christoph Hagenbuch, Präsident Bauernverband Aargau und Grossrat SVP. zvg

Dass es trocken ist, merken die Gemüsebauern vor allem an der Qualität der Ware. Kartoffeln blieben bei Trockenheit kleiner, vielleicht wachsen sie deformiert und sind darum schliesslich unverkäuflich. Auch Kopfsalat mit Sonnenbrand oder magere Rüben entsprechen nicht dem Standard und werden nicht nachgefragt. Solange aber die Landwirte ihre Felder bewässern können, sei auch die Produktion weiter möglich, sagt Hagenbuch.

Starkes Nord-Süd-Gefälle

Die verschiedenen Zweige der Landwirtschaft leiden also unterschiedlich. Die Trockenheit ist aber im Aargau auch regional stärker oder schwächer ausgeprägt. Das bestätigt Matthias Müller, der Leiter der kantonalen Abteilung Landwirtschaft: «Es besteht ein starkes Nord-Süd-Gefälle.» Habe es etwa am Hallwilersee oder im Freiamt bisher den ganzen Sommer immer mal wieder ein wenig Regen gegeben, der zumindest den Boden benetzte, habe in den nördlichen Bezirken selbst das gefehlt.

Matthias Müller, Leiter der Abteilung Landwirtschaft im Departement Finanzen und Ressourcen. Valentin Hehli

Und dass der Regen ausbleibt, schade vorab jenen, die Futter für ihre Tiere brauchen. «Für den Mais und das Gras auf den Wiesen ist es zu trocken», so Müller.

Bedingungen für Label vorübergehend angepasst

Weil vielerorts die Kühe nicht auf die Weiden können, hat die Abteilung Landwirtschaft für jene Aargauer Betriebe, die am «Raus»-Programm teilnehmen, die Bedingungen vorübergehend angepasst.

Wer nach dem «Raus-Programm» produziert, muss seine Tiere normalerweise während 26 Tagen im Monat nach draussen lassen. Das wird vorläufig bis Ende August ausgesetzt, weil es auf den Wiesen kein Futter mehr gibt. Das Label behalten die Betroffenen. Wegen der Trockenheit dürfen die Landwirtinnen und Landwirte zudem die ökologischen Ausgleichsflächen ausnahmsweise bereits im August als Tierweide nutzen.

Viel Zucker in Früchten und Rüben

Insgesamt aber, so Matthias Müller, sei 2022 ein gutes Landwirtschaftsjahr, insbesondere im Vergleich zum verregneten 2021. Der Frühling sei günstig gewesen und das warme, trockene Wetter sorge für einen hohen Zuckergehalt in den Zuckerrüben, viel süssen Wein und aromatische Äpfel. «Die Reben sind voller Trauben, die Qualität der Früchte ist insgesamt hervorragend», sagt der Landwirtschafts-Chef. Die Wurzeln der Bäume erreichten noch immer genügend Wasser, Obst werde wegen der Wärme einfach etwas früher reif als in anderen Sommern. Einzig den jungen Reben schade es, dass es so wenig regnet. Das hat Matthias Müller diese Woche auch im Schenkenbergertal bei Schinznach gesehen.

Für jene Betriebe, die Futter brauchen, sei die Lage aber klar am schwierigsten und sie verschärfe sich von Tag zu Tag. Seit dieser Woche trockne die Bise zusätzlich aus. Nächste Woche aber soll es endlich wieder etwas Regen geben, «das würde etwas Entlastung bringen», glaubt Müller. Der Mais und die Wiesen würden sich aber bis im Herbst nicht mehr erholen: «Jetzt müssen die Betriebe anders für genügend Futter sorgen oder die Anzahl Tiere reduzieren.»

Ohne Bewässerung gäbe es nur noch Import-Gemüse

Müssten sich die Gemüsebauern beim Bewässern einschränken, gäbe es auch kein einheimisches Gemüse, sagt Bauernverbandspräsident Hagenbuch. Dann müsste Ware aus dem Ausland importiert werden, wo es teilweise noch viel trockener ist und noch viel mehr bewässert werden muss. «Wir haben eine Regenlandwirtschaft und geben zusätzliches Wasser nur als Ergänzung. Deshalb benötigen wir pro Kilogramm Nahrungsmittel viel weniger aktive Bewässerung.» Im Ausland werde hingegen häufig mit Grundwasser bewässert, bis dieses übernutzt ist und sich in der Folge ganze Gegenden absenken. «Das passiert bei uns nicht, weil das Wasser grundsätzlich nachhaltig genutzt wird», so Hagenbuch.

Müsse Wasser gespart werden, dann dort, wo der Nutzen gering ist – einen grünen Rasen oder ein gewaschenes Auto brauche niemand unbedingt, findet Hagenbuch, «gesunde Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser aber schon».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen