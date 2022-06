Grundwasserspiegel im Aargau könnte auf kritisches Niveau sinken

Die Trockenheit könnte dazu führen, dass im Aargau in einigen Monaten der Grundwasserspiegel sinkt – das erklärt der Experte des Kantons. Er ruft zum Wassersparen auf und hofft, dass es in den Sommermonaten mehr regnet als in den letzten Tagen

Andrea Marti 21.06.2022, 17.20 Uhr