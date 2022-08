Ein bisschen Regen im Aargau: Hat das etwas gebracht?

Trockenheit Manche Kulturen konnten vom Regen profitieren – doch die Niederschläge waren im Aargau sehr ungleichmässig verteilt Wie die Daten von Meteo Schweiz zeigen, regnete es in der vergangenen Woche im Aargau nicht überall gleich viel – zum Teil gibt es grosse Unterschiede zwischen Nachbargemeinden. Trotzdem dürfte sich die Lage zumindest in manchen Gebieten etwas entspannt haben. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Nachdem es sehr lange trocken war, zogen in der letzten Woche einige Gewitter über den Aargau – doch bereits folgt wieder eine Woche ohne Regen, wie ein Blick auf die Prognosen zeigt. Was haben die Niederschläge der letzten Woche überhaupt gebracht?

Meteo Schweiz hat für die AZ die Aargauer Messstationen ausgewertet und kumuliert, wie viel Regen, über die Woche verteilt, gemessen wurde:

Dabei fällt zuerst auf, dass die Niederschlagsmengen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Wurde in Bözberg mit 16,8 mm nur wenig Niederschlag gemessen, dürften in Würenlingen, Muri oder Leibstadt mit über 50 mm zumindest gewisse Kulturen vom Regen profitieren.

Situation von Gemeinde zu Gemeinde verschieden

Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft Aargau. Valentin Hehli

Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft Aargau, bestätigt diesen Eindruck: «Es hat zum Teil grosse regionale Unterschiede gegeben, nur schon von Gemeinde zu Gemeinde kann die Situation eine andere sein.» Er habe sich mehr Niederschlag erhofft, allerdings würden bereits Niederschlagsmengen ab 10 Litern (entspricht 10 mm) manchen Kulturen etwas bringen. «Etwa für die Zuckerrüben, den Mais oder auch die Reben. Und grundsätzlich profitieren alle Neusaaten», erklärt Müller.

Selbst bei Wiesen, die schon stark unter der Trockenheit leiden mussten, kann der Regen einen Unterschied machen, so der Experte: «Auch wenn sich die Wiese nicht komplett erholt, diente dieser Regen den Landwirtinnen und Landwirten als Entscheidungsgrundlage, ob die Weide oder Naturmatte komplett neu angesät oder mit einer sogenannten Übersaat gerettet werden kann.» Dies sei insbesondere deshalb wichtig, weil es zum Teil bereits zu wenig Saatgut auf dem Markt habe. «Es sind ja nicht nur der Aargau und die Schweiz, die unter der Trockenheit leiden», sagt Müller.

Sintflutartige Regenfälle bringen wenig

Im Aargau sei es nach wie vor so, dass die Situation in den südlichen Regionen etwas entspannter sei als im Norden, sagt Müller. Laut den Rückmeldungen, die er bis jetzt habe, sei es beispielsweise in Laufenburg oder in Zeihen besonders trocken. «Bei den Niederschlagsmengen muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass es nicht viel bringt, wenn es innerhalb von einer Viertelstunde 15 Liter regnet – bei dem trockenen Boden fliessen dann drei Viertel ab, ohne zu versickern», erklärt der Leiter Landwirtschaft Aargau.

In dieser Woche wird es im Aargau laut Prognosen erst wieder am Samstag regnen. Was die kommende Woche dann bringt, könnte für die Neusaat von Raps entscheidend sein. «Es ist gut möglich, dass die Bauern in dieser Woche mit der Aussaat beginnen, wenn dann für die folgenden Tage mit etwas Regen gerechnet werden kann», erklärt Müller.

Trockenheit könnte auch auf den Winter Auswirkungen haben

Colette Basler, Vizepräsidentin Bauernverband Aargau. Sandra Ardizzone

Vor einer Woche berichtete Colette Basler der AZ, dass die Landschaft vor ihrer Haustüre sie an die Toscana erinnere, die Wiesen im Fricktal seien eher braun als grün. Die Vizepräsidentin des Bauernverbands und SP-Co-Fraktionschefin im Grossen Rat betreibt mit ihrer Familie in Zeihen einen Milchbetrieb. Wie sieht die Situation jetzt aus? Colette Basler:

«Es hat geregnet, aber nur wenig – über alle Tage verteilt waren es 25 Liter. Es ist ein bisschen grüner geworden, aber neues Gras wächst noch nicht.»

Dementsprechend können auch die Kühe noch nicht auf die Weide, weil sie dort kein Futter finden. In normalen Jahren sind die Kühe von April bis Oktober auf der Weide, bei günstigem Wetter gar bis November. Nun können sie erst wieder raus, wenn Gras nachgewachsen ist. «Damit sich alles erholen könnte, müsste es jetzt eine Woche regnen», sagt Basler. Das Futter kommt derzeit aus dem Silo und vom Heustock – für die Tiere ist das aber kein Problem.

Die Kuhweide von Colette Basler in Zeihen ist ausgedörrt, die Kühe sind darum bereits im August im Stall. (Foto von letzter Woche) zvg/Colette Basler

Auch der Mais sei nicht mehr zu retten gewesen, der werde am Mittwoch siliert, erklärt Basler. «Das ist anderthalb bis zwei Monate früher als normal.» Und die Trockenheit dürfte noch längerfristige Auswirkungen haben, sagt die Bäuerin: «Wir haben beispielsweise viele Hecken, deren Beeren verdorrt sind. Das heisst wiederum, dass die Vögel im Winter weniger Nahrung haben.» Auch Zwetschgen- und Apfelbäume würden Früchte abwerfen, auch wenn diese noch nicht reif seien. «Das machen die Pflanzen, um Wasser zu sparen, damit sie überhaupt überleben können.»

Weiterhin Feuerverbot im Wald

Auch die Bäume würden sich über mehr Niederschlag freuen, wie Theo Kern, Geschäftsführer von Wald Aargau, bereits am Freitag gegenüber dieser Zeitung erklärte: «Der Regen hatte primär den Effekt, dass der Staub gebunden wurde – aus Sicht des Waldes dürfte es ruhig noch etwas mehr regnen.» Nach wie vor gilt im Aargau die Gefahrenstufe 4 von 5, «grosse Waldbrandgefahr». Konkret bedeutet das ein Verbot des Abbrennens von Feuerwerk jeglicher Art im gesamten Gebiet des Kantons Aargau und ein Feuerverbot im Wald und im Abstand von bis zu 50 Metern zum Waldrand.

