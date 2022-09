Auch im Grossen Rat wird der Grundwasserspiegel zum Thema. So fordert unter anderem SP-Grossrat Martin Brügger, die Entwässerung sei so zu organisieren, dass Regenwasser direkt versickern oder in Flüsse und Bäche fliessen kann. Momentan fliesst ein Teil des Regenwassers in die Abwasserreinigungsanlage. Dies zu ändern sei nötig, weil in Zukunft eher lange Trockenperioden zum Problem würden, anstatt wie bisher starke Regenfälle, so Brügger in seinem Postulat. Eine Anpassung des Umgangs mit Regenwasser an die Folgen des Klimawandels sei dringend nötig. Um dies zu erreichen, fordert Brügger den Regierungsrat dazu auf, die Folgen längerer Trockenperioden in Bezug auf die Entwässerung zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen.