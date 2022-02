Aargau: Hochzeit am 22.02.2022

Trauungen Der schönste Tag im Leben am schönsten Datum des Jahres: Die meisten Zivilstandsämter im Aargau sind heute ausgebucht Der 22.02.2022 ist ein besonderes Datum und damit vor allem bei Hochzeitspaaren beliebt. Schön und aussergewöhnlich für die Paare, «streng» für die Mitarbeiter. Die Zivilstandsämter im Aargau sind an diesem Tag fast alle ausgebucht. Sandra Havenith 22.02.2022, 05.00 Uhr

«Ja, ich will.» Und an diesem Tag wollen besonders viele, denn der 22.02.2022 ist eine Schnapszahl. Vielen Pärchen, die sich das Ja-Wort geben wollen, ist das schöne Datum wichtig. So wichtig, dass man dafür sogar bereit war, die coronabedingten Einschränkungen in Kauf zu nehmen, erzählt Martina Wirthlin, die Leiterin des Zivilstandsamts Laufenburg. Denn die Termine standen schon lange vor den Lockerungen fest und wurden auch nicht abgesagt. Laufenburg ist deshalb mit sechs Trauungen ausgebucht.

«Jede Hochzeit ist einzigartig, auch für uns noch, aber acht Trauungen an einem Dienstag, das ist aussergewöhnlich» meint Adrian Keller vom Zivilstandsamt Rheinfelden. So viele Trauungen gebe es sonst nur an einem Freitag. Und in der Regel sei der Februar eher ein ruhiger Monat. Für den 22.02.2022 aber gibt es schon lange keinen freien Termin mehr, seit Monaten sind alle vergeben.

Im Februar 2022 boten sich mit der Doppelzwei viele Möglichkeiten für schöne Daten. Keystone

«Am 2. Februar 2022 war es ähnlich», so Ronald Baumann vom Zivilstandsamt in Aarau. Diese besonderen Daten seien immer sehr gefragt. Deshalb sind es auch in Aarau am 22.02.2022 sieben Hochzeiten. Auch hier war man bis vor wenigen Tagen mit neun Trauungen ausgebucht. Zwei wurden allerdings abgesagt. Wieso, weiss Baumann nicht. Nach den Gründen werde nicht gefragt.

«Ein schönes Datum»

Noch mehr Trautermine gibt es beim Zivilstandskreis Baden: Dort hat man für das besondere Datum extra mehr Termine angeboten. 13 davon wurden gebucht. Normalerweise sei der Dienstag nicht sehr begehrt, so Albert Conrad, Leiter des Zivilstandsamts, schon gar nicht im Februar. Da hätten sie schon am Freitag, dem beliebtesten Tag für Hochzeiten, im Schnitt nur ein bis drei Trauungen.

Deshalb würden sie am Montag und Dienstag in der Regel gar keine Termine mehr anbieten. Nur für den 22.02.2022 habe man eine Ausnahme gemacht, diesen besonderen Tag, den die Paare so lieben, dass sie dafür sogar kalte Füsse und schlechtes Wetter gerne in Kauf nehmen.

Ein Datum für die Ewigkeit, dafür sind die Pärchen sogar bereit auf das sonst so sehr herbeigesehnte schöne Wetter zu verzichten. Getty Images

Auch beim Zivilstandsamt Menziken hat man sich auf den Andrang eingestellt und zusätzliche Termine angeboten. Am Dienstag wird hier normalerweise nicht geheiratet, diesmal sind es drei Trauungen.

In Muri heiratet man am 22.02.2022 im Stundentakt. 5 Trauungen gibt es beim Zivilstandsamt. Und bei diesem aussergewöhnlichen Datum, das ja auch besonders schön sei, habe man sich schon auch auf viele Pärchen eingestellt, meint Renate Zehnder, Leiterin des Zivilstandsamts mit einem Lachen.

Liebe oder Zahl? Am besten beides - geheiratet wird deshalb am 22.02.2022.

Komplett ausgebucht ist man in Bad Zurzach, einem kleinen Zivilstandsamt, das nur zwei Trauungen anbietet. So sei es auch schon am 09.09.99 gewesen, auch so ein besonderes Datum, meint Silvia Hitz.

Und so geht es weiter: Ausgebucht in Brugg mit acht Hochzeiten und in Bremgarten mit fünf. Dasselbe in Lenzburg, wo sich gleich zehn Paare am 22.02.2022 das Ja-Wort geben.

In Wohlen bietet man an diesem besonderen Tag extra auch nachmittags Trauungen an und trotzdem gibt es auch hier keine freien Termine mehr. Das Datum sei doppelt speziell, freut sich der Leiter des Zivilstandsamts Reto Wassmer. Nicht nur sei die Zahl besonders, auch könne man endlich wieder eine Trauung ganz ohne Massnahmen feiern, mit vielen Gästen und ohne Maske. Das könnte dann wirklich für viele in vielerlei Hinsicht der schönste Tag des Lebens werden.