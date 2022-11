Aargauer Nationalrätin Maja Riniker im Clinch mit Lobbywatch

Transparenz Maja Riniker im Clinch mit Lobbywatch: Korrekturen wurden nicht umgesetzt – doch die FDP-Frau erntet auch Kritik Monatelang hat der Verein Lobbywatch in seiner Datenbank die Angaben zu Maja Riniker nicht angepasst, obwohl die Nationalrätin dies mehrfach verlangte. Ihre E-Mails seien wohl im Spamordner gelandet, sagt Lobbywatch-Co-Präsident Otto Hostettler. Und er sieht bei gewissen Mandaten auch Versäumnisse bei Riniker. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FDP-Nationalrätin Maja Riniker fordert vom Verein Lobbywatch, Fehler und Änderungen in der Datenbank rasch zu korrigieren. Bild: Sandra Ardizzone

Vor drei Wochen mussten sich die Verantwortlichen der Plattform Lobbywatch, die Interessenbindungen und Mandate von Parlamentsmitgliedern publiziert, bei Nationalrätin Ruth Humbel entschuldigen. Lobbywatch hatte ehrenamtliche Engagements der Mitte-Politikerin in ihrer Datenbank als bezahlte Mandate aufgeführt. Nun liegt eine weitere Aargauer Nationalrätin mit der Plattform im Clinch.

FDP-Vertreterin Maja Riniker sagt, Lobbywatch habe ihr am 14. Juni, also vor gut fünf Monaten, die Liste der Interessenbindungen vorgelegt. Dies war verbunden mit der Bitte, bis am 22. Juni allfällige Änderungen und Korrekturen anzubringen. Riniker hält fest:

«Ich habe noch am gleichen Tag geantwortet – aber bis heute sind falsche Einträge über mich bei Lobbywatch abrufbar.»

Sie zeigt der AZ die E-Mails, die sie an den Lobbywatch geschickt hat. Konkret geht es um vier Punkte, die Riniker angepasst haben wollte:

Ich bin nur noch VR-Mitglied der Gastroenterologie Aarau AG, nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung.

Der Schweizerische Zivilschutzverband (den Riniker präsidiert, Anmerkung der Redaktion), ist ein Verband und keine staatliche Organisation.

Ich bin in Vorstand und Ausschuss des Hauseigentümerverbandes Schweiz.

David Schenker hat das Arbeitsverhältnis als damaliger persönlicher Mitarbeiter per 31. August 2022 gekündigt.

Riniker verlangt «seriöse Arbeit» von den Lobbywatch-Verantwortlichen

Riniker sagt: «Lobbywatch schreibt, man dürfe auch Ansprüche an sie stellen: <Dass wir unsere Datenbank zu besagten Interessenbindungen nach bestem Wissen und Gewissen pflegen. Das ist nichts als fair.>» Sie und ihr persönlicher Mitarbeiter hätten Lobbywatch wiederholt auf die fehlerhaften Einträge hingewiesen, hält die Aargauerin fest.

Laut der FDP-Nationalrätin, die 2025 höchste Schweizerin werden dürfte, seien die Einträge über Monate nicht korrigiert worden. Das gehe aus ihrer Sicht nicht, sagt Riniker: «Wenn man Transparenz schaffen und Interessenbindungen offenlegen will, wie Lobbywatch dies tut, muss man auch seriös arbeiten und Fehler sowie Änderungen in Mandaten rasch korrigieren.»

Co-Präsident von Lobbywatch: Rinikers E-Mail vielleicht im Spam gelandet

Als die AZ am Dienstagmorgen auf lobbywatch.ch nachschaut, sind die von Riniker kritisierten Einträge noch immer vorhanden. Anfrage bei Otto Hostettler, Co-Präsident des Vereins Lobbywatch.ch: Warum wurden die Korrekturen nicht vorgenommen? Hostettler sagt, man habe die Änderungswünsche der Nationalrätin erst durch die Anfrage der AZ am Dienstagabend erhalten und unverzüglich umgesetzt.

«Wir konnten bisher nicht eruieren, wo genau die E-Mail von Frau Riniker landete», ergänzt er. Hostettler sagt weiter:

«Gut möglich, dass die Antwort schlicht in den Spamordner unseres Mitarbeiters geriet und folglich nicht abgearbeitet werden konnte.»

Selbstverständlich sei das keine Entschuldigung, aber doch eine Erklärung, sagt der Co-Präsident von Lobbywatch. Hostettler verspricht: «Wir werden diesen Fall zum Anlass nehmen, unsere Prozesse auch hinsichtlich E-Mail-Verkehr noch besser zu gestalten und auch unsere Spamfilter entsprechend zu verbessern.»

Riniker sagt, sie begrüsse es, wenn Abläufe angepasst würden. Sie habe ihre Antworten immer an die gleiche E-Mail-Adresse geschickt, von der sie die erste Anfrage von Lobbywatch zur Überprüfung erhalten habe. Interessanterweise seien einige der Rückmeldungen gleich übernommen worden. «Die über Monate beanstandeten Korrekturen sollen hingegen alle im Spam gelandet sein?», fragt sie.

Lobbywatch kritisiert Riniker: Meldepflichtige Mandate nicht angegeben

Hostettler weist darauf hin, dass Maja Riniker dem Parlamentsdienst zwei deklarationspflichtige Mandate nicht gemeldet habe: Die Co-Präsidien beim Verein Perspective.ch und beim Arbeitskreis Sicherheit und Wehrtechnik. Zudem hält der Co-Präsident von Lobbywatch fest, dass der ehemalige persönliche Mitarbeiter von Riniker immer noch einen Badge für das Bundeshaus habe. «Wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst werde, erlischt die Zutrittsberechtigung nicht automatisch, Frau Riniker müsste dies den Parlamentsdiensten mitteilen.»

Riniker entgegnet, sie habe das Co-Präsidium beim Arbeitskreis Sicherheit und Wehrtechnik auf ihrer Nationalratsseite unter «politische Ämter» sowie auf ihrer persönlichen Website immer transparent kommuniziert. Beim Verein Perspective.ch werden laut Statuten alle Mitglieder, die eidgenössischen oder kantonalen Parlamenten angehören, automatisch Mitglieder des Co-Präsidiums. Riniker sagt, ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie deshalb als eine von über 30 Personen im Co-Präsidium sei.

Wechsel des persönlichen Mitarbeiters: Zutrittsberechtigung nicht geändert

Zu den Unstimmigkeiten bei ihren persönlichen Mitarbeitern sagt Riniker, es gebe eine Liste der Zutrittsberechtigten und eine der persönlichen Mitarbeiter. Auf der Liste der persönlichen Mitarbeiter sei nur Benjamin Böhler ersichtlich, der diese Tätigkeit jetzt ausübe, nicht aber dessen Vorgänger David Schenker. «Als der Wechsel von Schenker zu Böhler erfolgte, war mir nicht bewusst, dass mit einem weiteren ‹Klick› technisch auch der Zutritt hätte manuell gelöscht werden müssen», sagt Riniker.

Sie hält weiter fest, auf ihrer Parlamentsseite sei als persönlicher Mitarbeiter nur Benjamin Böhler aufgeführt. Die Meldung des Wechsels von Schenker zu Böhler habe sie umgehend per 1. September getätigt, nicht jedoch die zusätzliche manuelle Anpassung der Zutrittsberechtigung. Riniker stellt klar: «Den Zutrittsbadge habe ich Herrn Schenker soeben entzogen.»

Angaben auf parlament.ch würden aus Rinikers Sicht reichen

Riniker sagt, die Website von Lobbywatch, die Mitgliedschaften gruppiere und verknüpfe, sei benutzerfreundlich und biete optisch einen Vorteil zur Liste der Interessenbindungen auf parlament.ch. Die FDP-Frau findet, grundsätzlich würden die Angaben auf den Websiten der National- und Ständeräte reichen. Sie habe aber kein Problem damit, wenn Lobbywatch eine umfassendere Auflistung mache.

«Man kann sich allerdings fragen, wie relevant es für meine Wählerschaft und die Öffentlichkeit ist, dass ich zahlendes Mitglied beim Verein ehemaliger Lenzburger Schülerinnen oder der Genossenschaft Ferienhilfe Schule Suhr bin.» Andererseits gebe es Ungenauigkeiten. So seien zum Beispiel nicht alle Mitgliedschaften in parlamentarischen Gruppen bei Lobbywatch ersichtlich oder direkt verlinkt.

Riniker sieht Ungenauigkeiten bei Angaben zur Entschädigung

Zudem gebe es auf Lobbywatch widersprüchliche Angaben dazu, ob eine Position entschädigt sei, oder nicht. So sei bei Edith Graf-Litscher (SP, TG) aufgeführt, als Co-Präsidentin der Gruppe Digitale Nachhaltigkeit wirke sie ehrenamtlich, während bei Co-Präsident Franz Grüter (SVP, LU) dasselbe Amt als bezahlte Tätigkeit vermerkt sei.

Als zweites Beispiel nennt sie die Schweizerische Stiftung für Klinische Krebsforschung, wo unter anderem Ruth Humbel (Mitte, AG) und Matthias Aebischer (SP, BE) im Stiftungsrat sitzen. Lobbywatch weist dies bei Humbel als bezahltes Mandat aus, bei Aebischer hingegen als ehrenamtliche Tätigkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen