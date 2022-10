Tradition Hier gibt es Metzgete im Aargau – die grosse interaktive Übersichtskarte Haben Sie wieder einmal Lust auf Blut- und Leberwurst oder eine feine Schlachtplatte? Mit unserer interaktiven Übersichtskarte finden Sie die nächste Metzgete in Ihrer Nähe jetzt ganz leicht. Louis Fedier Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Aargau ist ein Paradies für Metzgete-Fans. In kaum einer Landesgegend ist das Angebot an feinen Schweinereien so gross und qualitativ hochwertig. Da kann man schnell einmal den Überblick verlieren. Zum Glück gibt es jetzt aber die interaktive Metzgete-Karte. Auf dieser sind Metzgeten aus dem ganzen Aargau zu finden, von der mehrmonatigen Hausmetzgete bis zur einmaligen Vereinsmetzgete.