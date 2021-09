Aargau Tourismus: Direktorin Andrea Portmann tritt ab

Tourismusgipfel Aargau Tourismus sucht eine neue Direktorin – und eine neue Geldquelle Direktorin Andrea Portmann verlässt Aargau Tourismus nach sechs Jahren. Dies gab Präsidentin Kathrin Scholl am Aargauer Tourismusgipfel bekannt. Gleichzeitig kündigte sie eine «kantonale Tourismusabgabe» an. Toni Widmer 17.09.2021, 05.00 Uhr

Die Verwaltungsratspräsidentin von Aargau Tourismus Kathrin Scholl (links) und die scheidende Direktorin Andrea Portmann. Alex Spichale / Chris Iseli

«Der Aargau wird immer noch gewaltig unterschätzt. Ich glaube, da besteht noch viel Potenzial, vor allem in der Vermarktung. Das reizt mich», sagte Andrea Portmann in einem AZ-Interview, das am 30. November 2015 erschienen ist. Einen Tag bevor sie ihre Stelle als neue Direktorin bei Aargau Tourismus antrat. Sechs Jahre später verlässt sie die Organisation und stellt sich einer neuen Herausforderung.