Sonderbriefmarke: Aargau präsentiert sich als Bäderkanton

Tourismus Kein Rüebli, keine Autobahn und kein AKW: Der Aargau präsentiert sich auf seiner Sonderbriefmarke als Bäderkanton Vier Musen für die vier Thermalbäder in Baden, Rheinfelden, Schinznach Bad und Zurzach: Das zeigt die Sonderbriefmarke für den Aargau, die am Donnerstagabend präsentiert wurde. Regierungsrat Dieter Egli engagiert sich als Botschafter für die Bäder, die gestresste Manager aus Zürich und Basel anlocken sollen. Fabian Hägler 25.03.2022, 05.00 Uhr

Sonderbriefmarke zum Aargau als Bäderkanton. Kasdesign / Zvg

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und die Schweizerische Post lancieren gemeinsam ein schweizweites Projekt: eine Briefmarke aus jedem einzelnen Kanton der Schweiz. Der Briefmarkenbogen «Mein Kanton – unsere Schweiz» soll die Einzigartigkeit jedes Kantons und zugleich die kulturelle und politische Vielfalt der Schweiz zeigen.

Christian Rathgeb, Präsident der KdK, erklärt: «Die kulturelle und politische Vielfalt der Kantone ist eine grosse Stärke unseres Landes. Gleichzeitig haben wir schweizweit gemeinsame Werte und Traditionen, die uns verbinden. Es freut mich, dass wir diese vielfältige Verbundenheit jetzt auch mit einem Briefmarkenbogen auf Papier festhalten.»

Sujet wurde mit Lichtprojektion auf dem Bundeshaus enthüllt

Postchef Roberto Cirillo ergänzt: «Die Konferenz der Kantonsregierungen und die Post haben etwas gemeinsam: Sie verbinden die Menschen und die Kantone in der Schweiz. Jetzt tun wir das auch mit einem schweizweiten Projekt und mit dem Kulturgut Briefmarke».

Bisher waren die Sujets der Sondermarken geheim, am Donnerstagabend wurden sie bei einem Ton-Licht-Spektakel mit Projektion auf die Fassade des Bundeshauses enthüllt. Der Bogen mit den insgesamt 27 Briefmarken kann ab Freitag, 25. März, auf postshop.ch und in allen Postfilialen zum Preis von 29.70 Franken bestellt werden.

Grafikerin gestaltete die Marke nach Vorbild aus der Belle Époque

Grafikerin Karin Sommerhalder. Zvg / Lenzburger Bezirksanzeiger

Die Aargauer Sondermarke zeigt vier Musen, die Wasser aus Amphoren leeren, darunter steht der Schriftzug «wohltuend». Das Sujet stellt die vier Thermalbäder im Kanton dar: Das im November 2021 neu eröffnete «Fortyseven» in Baden, das «Sole Uno» in Rheinfelden, das Thermalbad in Zurzach sowie das «Aquarena» in Schinznach Bad.

Die Grafikerin Karin Sommerhalder aus Schöftland, die den Auftrag für die Gestaltung der Aargauer Sonderbriefmarke von der Post erhalten hatte, orientierte sich an einem alten Titelblatt des ehemaligen «Badener Fremdenblatts».

Karin Sommerhalder vereint in ihrem Schaffen oft Bild und Text in der speziellen Kunstform «Art Poetry». Im vergangenen September stellte sie ihre Handschrift-Bilder in den Räumlichkeiten der Hypothekarbank Lenzburg erstmals im Aargau aus.

Vorlage für die Sonderbriefmarke zum Aargau als Bäderkanton. Stadtarchiv Baden / Zvg

Das Bild, das Sommerhalder als Vorlage für die neue Sondermarke dient, ist im Badener Online-Stadtarchiv verfügbar. Es zeigt eine Muse, die Wasser ausschüttet, im Hintergrund ist der Thermal-Kurort Baden zu sehen.

Ein genaues Datum für das Bild wird nicht genannt, es ist unter der Zeitspanne 1881–1999 geführt. Weil die Gestaltung der Belle Époque zugeschrieben wird, kann man es genauer datieren und auf die Jahre zwischen 1871 und 1914 eingrenzen. Damals wurde die Anlage in Baden auf dem Bild französisch als «bains sulfureux», also Schwefelbäder, bezeichnet.

Regierungsrat Dieter Egli war noch nicht in allen Thermalbädern

Der Tourismus ist in der Aargauer Regierung im Departement von Innendirektor Dieter Egli angesiedelt. Er sagt im Interview, warum der Kanton neben den Schlössern auch auf die Thermalbäder setzt, wo er selber schon gebadet hat, und welchen besonderen Bezug er zu Schinznach Bad hat.

Jeder der 26 Kantone kann seine Eigenheit auf einer Briefmarke darstellen. Der Kanton Aargau präsentiert sich als 4-Bäderkanton mit dem Slogan «Aargau wohltuend». Wie kam diese Auswahl zu Stande, der Aargau gilt ja auch als Rüebli-, Autobahn- oder AKW-Kanton?

Dieter Egli: Der Kanton Aargau ist vielseitig und hat viel zu bieten, sowohl als Wirtschaftsstandort wie auch als Wohnkanton. Die warmen und heilenden Quellen im ganzen Kanton sind eine Besonderheit. Deshalb hat der Regierungsrat in seinem Regierungsprogramm für die nächsten zehn Jahre beschlossen, die Aargauer Bäderkultur überregional besser zu vermarkten. Es ist höchste Zeit, den Bäderkanton Aargau wieder der ganzen Schweiz bekannt zu machen.

Bisher legte der Kanton mit Museum Aargau einen starken Fokus auf die Schlösser und andere historische Bauten wie Amphitheater Vindonissa und Legionärspfad. Warum hat man nicht Schloss Hallwyl oder ein anderes Schloss genommen für die Marke?

Die Auswahl war nicht einfach. Der Aargau hat eine spannende Geschichte und gilt traditionell als Kulturkanton, wegen seiner Pionierrolle im Bildungswesen und seines kulturellen Engagements. Aber er ist eben auch ein Bäderkulturkanton. Die Themen Gesundheit, Erholung und Wellness sind im Trend und interessant für ein breites Publikum, gerade in unserer hektischen Zeit.

Welche Rolle hat die kürzliche Eröffnung der Therme «Fortyseven» in Baden bei der Auswahl des Sujets gespielt?

Die Neueröffnung des «Fortyseven» ist ein Meilenstein für unseren Bäderkanton. Baden musste immerhin fast zehn Jahre auf das neue Thermalbad warten. Das «Fortyseven» lockt viele erholungsbedürftige Städterinnen und Städter vor allem aus Zürich an und ist ein wichtiger Badestandort neben Rheinfelden, Bad Zurzach und Bad Schinznach.

Shooting mit Regierungsrat Dieter Egli und «Fortyseven»-Geschäftsführerin Nina Suma für die Sonderbriefmarke zum Aargau als Bäderkanton. Zvg

In welchen Aargauer Thermalbädern haben Sie selber schon gebadet?

Gebadet habe ich schon öfters in Bad Schinznach und Zurzach – leider noch nicht in Rheinfelden und Baden, das werde ich gelegentlich nachholen. In Bad Schinznach habe ich während meiner Studienzeit sogar als Nachtportier im Kurhotel mein Studiengeld verdient.

Verschicken Sie oder der Kanton die nächsten Weihnachtskarten alle mit der Bäder-Briefmarke?

Natürlich werden wir unsere Briefmarke mit Freude einsetzen, zum Beispiel für spezielle Schreiben und Einladungen. Wir haben auch schon ein paar Bogen vorab bestellt. Aber für die Weihnachtspost kommt sie wohl eher nicht zum Einsatz, denn die verschicken wir mit B-Post.

Aargau Tourismus und der Kanton planen eine Kampagne zur Positionierung des Aargaus als Bäderkanton. Soeben wurde die gemeinsame Tourismusregion mit Solothurn bekanntgegeben, ist das kein Widerspruch, jetzt wieder etwas Eigenes zu lancieren?

Nein, im Gegenteil – diese Kampagne stärkt unsere Position als Ferienregion Aargau–Solothurn. Die Bäder im Kanton Aargau ergänzen das Angebot für die Freizeit- und Feriengestaltung der neu geschaffenen Feriendestination im Mittelland. Die vier Bäder sind ein Alleinstellungsmerkmal und lassen sich national wie international vermarkten. Auch Kombi-Angebote mit Solothurner Destinationen sind durch die gute Erreichbarkeit der Bäder möglich.

Welche Massnahmen sind im Rahmen dieser Kampagne geplant?

Einen ersten Auftritt unserer gemeinsamen Tourismusregion haben wir Ende April an der Gewerbeausstellung EGA in Egg im Zürcher Oberland. Die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss und ich werden zusammen unsere Ferienregion vorstellen. Die offizielle Kampagne zum Aargauer Bäderkanton startet im Herbst. Man darf gespannt sein.

Sie sehen grosses Potenzial für Gäste aus den Ballungszentren Zürich und Basel, das Zielpublikum der Bäder sind erholungsbedürftige Wissensarbeiter. In Zürich gibt es aber beispielsweise das Hürlimann-Thermalbad, in Pratteln steht Aqua Basilea – wie will der Aargau hier punkten?

In den grossen Städten sind die Freizeitangebote oft sehr überlaufen. Da kann der Aargau als Naherholungsgebiet definitiv punkten. Unsere Bäder sind gut erreichbar und dennoch ruhig gelegen, eingebettet in wunderschöne Landschaft mit weiteren Kultur- und Sportmöglichkeiten und fernab von der Alltagshektik. Bei uns stimmt das Gesamtpaket.

Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandorts Well-Being Aargau Zum Programm «Aargau 2030 – Stärkung Wohn- und Wirtschaftsstandort», das der Regierungsrat im Mai 2021 zusammen mit dem Entwicklungsleitbild 2021 bis 2030 lanciert hat, gehört auch das Projekt «Well-Being Aargau». Geplant ist, dass der Bäderkanton Aargau zusammen mit Aargau Tourismus und den Bäderbetreibern in Baden, Rheinfelden, Zurzach und Schinznach Bad besser vermarktet wird. Von einer Stärkung der Aargauer Bäderlandschaft sollen auch Hotellerie, Gastronomie, Kultur und Detailhandel profitieren.