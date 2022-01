Aargauer Hotels leiden weiter unter der Coronakrise

Tourismus Aargauer Hotels leiden weiter: «Wir konnten viel aufholen, aber 2G hat uns wieder zurückgeworfen» Durchzogene Bilanz bei Aargauer Hotels: Viele kämpfen noch mit der Coronakrise, und auch die Wellnessbetriebe haben noch nicht der erhofften Besucherzahlen. Das Hoffen auf bessere Zeiten beflügelt dafür die Nachfrage nach Gutscheinen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 25.01.2022, 21.28 Uhr

Windisch: Im März öffnet das Centurion Towerhotel erstmals die Türen für die Hotelgäste, bis jetzt ist es etwa zur Hälfte ausgelastet. Sandra Ardizzone

Die Aargauer Hotelbetriebe haben es weiterhin schwer. Die aktuell verfügbaren Zahlen über die Logiernächte reichen von Januar bis November, diese belaufen sich im Aargau auf 489’869. In der gleichen Periode des Jahres 2019 waren es noch 703’470.

Dominik Wyss, Präsident des Aargauer Hoteliervereins, macht trotz allem auch positive Anzeichen aus: «Die Aargauer Betriebe haben nach dem Lockdown, als wir wieder öffnen durften, sehr gut gearbeitet. Da hat man auch den Nachholbedarf gespürt.» Allerdings habe man dies dann Ende November mit den 2G-Bestimmungen ad acta legen müssen. «Wir hatten bereits viel aufholen können, aber das hat uns wieder zurück geworfen.»

Wyss schätzt, dass über das ganze Jahr etwa 30 Prozent weniger Logiernächte zu verzeichnen sein werden. Der Dezember und bis jetzt auch der Januar seien schlecht gelaufen. «Das sind auch sonst keine Spitzenmonate, aber wir sind weit vom Durchschnitt weg, nicht nur in der Hotellerie, auch in der Gastronomie», erklärt Wyss. Für die kommenden Monate hofft er auf steigende Übernachtungszahlen: «Wohl noch nicht im Februar, aber je wärmer es wird, umso besser.» Und wie schätz er die längerfristige Zukunft ein? «Es wird seine Zeit dauern, bis wir das Niveau von vor der Coronakrise erreichen können, sicher ein bis anderthalb Jahre.»

Centurion Towerhotel zur Hälfte ausgelastet

Die Hotels sind aber nicht alle gleichermassen betroffen. So etwa die «Seerose» in Meisterschwanden, deren Besitzer Felix Suhner im Dezember gegenüber dieser Zeitung sagte: «Wir verzeichnen 2021 mehr Logiernächte als 2019.» Zugleich habe man auch klare Verschiebungen festgestellt. So gab es in der «Seerose» zum Beispiel deutlich mehr Zimmer mit Doppelbelegung, weil deutlich weniger Seminare durchgeführt worden seien, dafür viel mehr Wellnessurlauber anreisten. Dafür sind Zimmer in besseren Kategorien gebucht worden. Suiten, Junior Suiten, Zimmer mit Seesicht – der durchschnittliche Zimmerpreis war laut Suhner «deutlich höher als in einem normalen Jahr».

Anders sieht es im Centurion Towerhotel aus, das im März im imposanten Gebäude unmittelbar beim Bahnhof und Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch eröffnete. Wie Geschäftsführerin Sandra Schuler auf Anfrage erklärt, war der Betrieb insgesamt etwa zu 50% ausgelastet, der September sei der bisher stärkste Monat gewesen. Hauptsächlich beherbergt das Hotel Business-Gäste, im Sommer auch Familien. «Ich denke, wir leiden ähnlich stark unter Corona, wie andere Aargauer Hotels auch, allerdings haben wir noch viel weniger Stammgäste im Vergleich zu langjährigen Familienbetrieben», sagt Schuler.

Das Kurhotel Im Park in Schinznach-Bad konnte eine leicht höhere Belegung als im Vorjahr verzeichnen, erklärt Heidi Feuz, Leiterin Marketing. «Dafür waren die Besucherfrequenzen in den Bäderbetrieben im Vergleich zu den Vorjahren tiefer, weil sie währen einigen Wochen ganz oder teilweise geschlossen waren.»

In Baden zeichnet sich eine leichte Erholung ab, was die Logiernächte betrifft. Wie Stephanie Kiener, Leiterin Team Destinationsmanagement, vor zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung erklärte, verzeichneten Badener Hotels – ohne die Jugendherbergen – im letzten Jahr 69’040 Übernachtungen. Das ist noch kein Vergleich mit 2019 (141’446 Übernachtungen), aber immerhin etwas mehr als 2020 (60’098 Übernachtungen).

Gutscheine und Packages sind beliebt

Gut läuft das Geschäft mit Hotelpackages, in denen Wellness inbegriffen ist, also beispielsweise mit Eintritt ins Ende November eröffnete Fortyseven, wie deren Geschäftsführerin Nina Suma erklärt. Eintrittszahlen werden noch keine bekannt gegeben, doch Suma kann sagen, dass die Eintritte je nach Tag zwischen 25% und 50% unter dem liegen, was geplant war, was man also ohne Corona erwarten könnte. An Samstagen verzeichnet die Wellnessoase bisher am meisten Besucherinnen und Besucher.

Auch Suma kann trotz Coronakrise Positives vermelden: «Wir hatten eine so grosse Nachfrage nach Gutscheinen, dass wir vorübergehend mehr Mitarbeitende einstellen mussten. So haben etwa Firmen ihre Angestellten für ausgefallene Weihnachtsessen entschädigt.» Gutscheine würden auch jetzt noch, wo das Weihnachtsgeschäft vorüber ist, gut nachgefragt. Vermutlich auch wegen der laufenden Aktion: Das Fortyseven verkauft noch bis zum 4. Februar täglich 250 Tickets, bei denen zusätzliche 47 Minuten Aufenthalt geschenkt sind.

