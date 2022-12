Humbel, Suter & Co: Die Aargauer Aufsteiger und Absteiger 2022

Top oder Flop Das sind die Aargauer Aufsteiger und Absteiger 2022 Wer rückte 2022 im Kanton Aargau besonders positiv ins Rampenlicht, für wen war es ein Jahr zum Vergessen? Wir zeigen unsere Auswahl der Aufsteigerinnen und Aufsteiger, der Absteigerinnen und Absteiger des Jahres. Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Mit Standing Ovation: Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel wurde am 16. Dezember im Bundeshaus verabschiedet. Key

Eigentlich ist sie die Aussteigerin des Jahres. Nach 19 Jahren trat die Gesundheits- und Sozialpolitikerin in der Wintersession aus dem Nationalrat zurück. Zum Karriereschluss konnte Ruth Humbel mit dem Volks-Ja zur Erhöhung des Frauenrentenalters einen späten Erfolg verbuchen. Vor allem aber bekam sie zuletzt so viel persönlichen Zuspruch wie kaum je zuvor. Beim Clinch mit ihrer Kantonalpartei wegen des Zeitpunkts ihres Rücktritts solidarisierte sich halb Bundesbern mit ihr. Die Standing Ovations zum Abschied waren Balsam. (roc)

Zu weit unter der Gürtellinie: Naveen Hofstetter, SVP-Lokalpolitiker. Alex Spichale

Im Vergleich zum SVP-Lokalpolitiker ist sein Vorbild Andreas Glarner ein Waisenknabe, wenn es um die Wortwahl in der Ausländerpolitik geht. So weit nach oben gebracht hat es Naveen Hofstetter nicht, um tief fallen zu können. Mit seiner Verurteilung wegen Rassendiskriminierung und Aufruf zu Hass nach Sprüchen unter der Gürtellinie auf Facebook hat sich Hofstetter aber definitiv unmöglich gemacht. Aus der Geschäftsleitung der SVP Aargau ist er bereits raus, Präsident der Ortspartei Rothrist ist er vorläufig noch. (roc)

Marit Neukomm organisierte als eine der ersten im Aargau Hilfsgüter in die Ukraine. (Foto vom 4. März 2022) Alex Spichale

Marit Neukomm aus Oberentfelden wurde im November 2016 für ihr Hilfsprojekt «Volunteers for Humanity» zur Aargauerin des Jahres gekürt. Damals sammelte sie Hilfsgüter und organisierte humanitäre Transporte auf den Balkan oder nach Syrien. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs fand in Aarau eine grosse Sammelaktion für Geflüchtete statt. Weil die Hilfsbereitschaft riesig war und sehr viel Material zusammenkam, musste Neukomm mehr Lastwagen für den Transport an die ukrainische Grenze organisieren. (fh)

Vertrauen weg: Peter Suter tritt nach dem Finanzdebakel als KSA-Präsident ab. Alex Spichale

In seiner Funktion verantwortet er die Geschicke des Kantonsspitals und damit das Finanzhilfegesuch von 240 Millionen Franken, ohne welches dem KSA der Bankrott drohte. Das allein macht ihn nicht zum Absteiger, denn das Unheil begann vor seiner Zeit. Aber inzwischen hat Peter Suter das Vertrauen der Politik verloren, wie er selber sagt. Sein Rundumschlag gegen alle «Besserwisser» hat ihm dabei keine Pluspunkte zurückgebracht. Suter tritt auf Ende Juni als Verwaltungsratspräsident des KSA zurück. (roc)

Multitalent: Schönheitschirurg Felix Bertram ist jetzt auch erfolgreicher Gastro-Unternehmer. Zvg

Es scheint alles zu Gold zu werden, was er anfasst: Der Schönheitschirurg gründete zuerst in Lenzburg und Aarau die grösste private Klinik für Dermatologie und plastische Chirurgie der Schweiz und 2022 legte Felix Bertram nun auch noch einen Senkrechtstart als Restaurant-Besitzer hin. Sein im Mai auf dem Hero-Areal in Lenzburg eröffnetes Lokal Skin’s wurde als erstes Aargauer Restaurant überhaupt im Oktober bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Geht noch höher? (roc)

Aus für das Restaurant Baldegg in Baden und damit auch für das Wirtepaar Monique und Bernd Schendel. (Foto: 19. Oktober 2021) Sandra Ardizzone

Das Wirtepaar hatte sich bis zum Schluss gegen das Ende des Pachtvertrags gestemmt. Doch als Bernd und Monique Schendel den aufreibenden Streit um Mieterstreckung gegen die Badener Ortsbürger auch vor Bundesgericht verloren, mussten sie die Segel streichen. Ende September wurde das Ausflugsrestaurant Baldegg geschlossen. Wie vielen anderen Restaurantbetreibern hat Corona den Schendels finanziell zugesetzt. Die beiden haben seit 2014 mit Leib und Seele im «Baldegg» gewirtet. (roc)

Martin Gautschi, CEO des Brennstoffhändlers Voegtlin-Meyer in Windisch, ist jetzt oberster Öl-Lobbyist der Schweiz. Alex Spichale

Der 50-jährige Unternehmer führt den Betrieb Voegtlin-Meyer, der seit vier Generationen in Familienhand ist. In der Lokalpolitik ist Martin Gautschi bekannt als Fraktionschef der FDP im Windischer Einwohnerrat. Schweizweit war er jedoch ein unbeschriebenes Blatt. Das änderte sich im Energiekrisen-Jahr schlagartig. Seit Mai 2022 ist er nämlich Präsident von Swissoil, dem Verband der Heizöllieferanten. Sein Vorgänger ist kein geringerer als der neue Bundesrat Albert Rösti. (jda)

Geschäftsführer Daniel Hess zeigt die Skikerne, welche die Sperrholzfabrik Hess in Döttingen produziert. Severin Bigler

Daniel Hess ist Geschäftsführer des fast 100-jährigen Familienunternehmens Hess und Co. Der Holzverarbeitungsbetrieb ist national bekannt dank seiner Holzskikerne, auf welche auch Skistar Beat Feuz zählte. Der starke Franken und die steigende Konkurrenz zwangen jedoch 2022 den Betrieb, der über 70 Prozent seiner Produktion exportiert, in die Knie. Die Produktion wird Anfang 2023 eingestellt. 74 Mitarbeitende sind vom Entscheid betroffen. (jda)

Jungprofi Jan Christen im Weltmeistertrikot (U-19 Radquer). Alexander Wagner

Jan Christen aus Gippingen ist eines der weltweit grössten Nachwuchstalente des Radsports. Mit 18 Jahren unterschreibt er im Mai als Zweitjüngster der Geschichte im UAE-Emirates-Team einen Fünfjahresvertrag. Seine Erfolge: U19-WM-Titel im Radquer, EM-Titel auf der Strasse und Vizeweltmeister auf dem Bike sowie Junioren-Schweizer-Meister auf der Bahn, im Radquer, Mountainbike und Zeitfahren. Und dies, obwohl Jan Christen seinen Fokus noch auf KV-Abschluss im Spital Leuggern gerichtet hat und nebenbei trainiert. (sha)

Eine Niederlage zuviel: Nach dem Spiel gegen Lausanne-Ouchy vom 28. Oktober wurde Stephan Keller entlassen. freshfocus

Streng genommen ist er ja ein Zürcher und abgestiegen im Wortsinn ist er auch nicht. Aber wer als Trainer eine goldene Chance zum Aufstieg, wie sie der FC Aarau im Mai hatte, nicht nützt, der kann auf kein gutes Jahr verweisen. Bei ihm kommt hinzu, dass er Anfang November nach einer schlechten Phase mit sechs Spielen ohne Sieg aufgrund des Resultats eines Plebiszits der Spieler gehen musste. Der «Abstieg» vom Fast-Aufsteiger zum Trainer ohne Engagement war besiegelt. (stw)

Oliver Dredge verhilft dem Aarauer Klub KIFF zu neuem Glanz. zvg

Trotz pandemischer Nachwehen war 2022 ein guter Kulturjahrgang. Statt Luftschlösser wurden Leuchttürme errichtet. Hervorheben wollen wir einen Aufsteiger, der zugleich Aussteiger ist: Seit rund 15 Jahren ist Oliver Dredge fürs KIFF aktiv, das Kulturhaus strahlt – oder besser: schallt – jetzt schweizweit aus. Als Projektleiter führte er das Neubauprojekt «KIFF 2.0» zu einem klaren Volks-Ja. Das muss man mit Kultur erst mal schaffen. Er beherzigt die Küchenweisheit und hört auf, wenn’s am schönsten ist. (ray)

Corona war ein Handicap zu viel: Alexandra Sterk musste ihr Traditionskino schliessen. Severin Bigler

Ihr Jahr begann mit verschlossenen Türen. Das Familienunternehmen Sterk teilte im Januar mit: «Eine Ära geht zu Ende.» Das 1947 eröffnete Kino Elite in Wettingen musste schliessen. Ein Neubauprojekt liess sich nicht realisieren, die Konkurrenz der grossen Multiplexe nimmt zu und das Publikum liess sich auch nach der pandemiebedingten Schliessung nicht recht vom Sofa locken. So wie Sterk geht es vielen unabhängigen Kinos. Die verlorenen Säle sind ein Corona-Opfer, das schmerzt. (ray)

