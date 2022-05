Würenlos: Mann am Limmatufer erwürgt – heute ist der Mord-Prozess

Tötungsdelikt Würenlos Sechs Jahre und kleine Verwahrung wegen Mordes: «Wenn ich nicht sterbe, dann soll jemand anderes sterben.» Das Bezirksgericht Baden hat den Mann, der am Limmatufer in Würenlos einen 81-Jährigen erwürgt hat, wegen Mordes schuldig gesprochen. Die Verteidigung hatte auf auf Totschlag plädiert. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren Aktualisiert 31.05.2022, 16.42 Uhr

Im Januar 2021 wurde ein Mann am Limmatufer erwürgt. Tele M1

«Ich habe einen Mann ermordet. Ich habe ihn einfach gewürgt. Er war sehr freundlich. Ich bin wütend gewesen.» Das sagte der Beschuldigte in sein Telefon, als er die Polizei darü-ber in Kenntnis setzte, was er kurz zuvor getan hatte. Als die Polizeibeamten am Tatort am Limmatufer in Würenlos eintrafen, liess sich der damals 31-Jährige widerstandslos festnehmen.

Am Dienstag musste er sich vor dem Bezirksgericht Baden verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Mordes angeklagt. Es gebe selten Fälle, die so klar sind, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Der Beschuldigte habe von Anfang an konsequent geschildert, was passiert war.

Eigentlich hatte der Beschuldigte an jenem Morgen des 26. Januar 2021 seine Wohnung in der Absicht verlassen, sich das Leben zu nehmen. Er hatte einen Abschiedsbrief verfasst und seine Uhr ausgezogen, damit sie beim Sturz vom Aussichtsturm auf dem Uetliberg nicht kaputt geht. Aber der Turm war gesperrt. Er konnte seinen Plan nicht in Tat um­setzen.

Tötungsfantasien anstatt Suizidgedanken

Nach dem gescheiterten Suizidversuch erblickte er an der Haltestelle der Uetlibergbahn ein älteres Paar. Er überlegte sich, wie es wäre, die beiden mit dem Gehstock des Mannes zu erschlagen. Er verwarf den Gedanken, weil er keine Frauen töten wollte, fasste aber den Entschluss, einen älteren Mann zu töten. «Wenn ich nicht sterbe, dann soll jemand anderes sterben», sagte er im Gerichtssaal.

Ab diesem Moment war er nur noch darauf fokussiert, ein Opfer zu finden. «Wie ein Jadghund auf der Jagd», hatte er einmal ausgesagt. Er fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Geroldswil und spaziert dann der Limmat entlang nach Würenlos.

Kurz vor 14 Uhr kommt ihm am Uferweg sein späteres Opfer entgegen. Ein 81-jähriger Mann. Glücklich verheiratet, Vater zweier Töchter, rüstig für sein Alter und oft unterwegs. Eigentlich wollte er an diesem Tag ins Tessin fahren, aber er war zu spät aufgestanden.

Das spätere Opfer hat ihn nach dem Weg gefragt

Als der Beschuldigte den 81-Jährigen sieht, denkt er: «Jetzt ist der Moment gekommen, um zu handeln.» Bevor er zur Tat schreiten kann, kommt es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden. Der 81-Jährige fragt, wie er zum «Fressbalken» komme, der Autobahnraststätte. Der Beschuldigte erklärt ihm den Weg. Beide gehen wenige Schritte weiter, bis der Beschuldigte sein Sandwich und Getränk fallen lässt, sich umdreht und sein Opfer von hinten anspringt.

Er legt ihm den Unterarm um den Hals. Beide stürzen nach vorne zu Boden. Der Beschuldigte drückt mit voller Kraft zu, bis sich sein Opfer nicht mehr bewegt. Dann zieht er den leblosen Körper an den Füssen die Böschung zum Ufer hinunter. Er drückt den Kopf des Opfers kurz unters Wasser. «Ich wollte sicherstellen, dass es zu Ende war», begründete der Beschuldigte diesen Schritt.

Während der Tat habe er keine Gedanken gehabt, ausser, dass er es tun müsse, sagte er vor Gericht. Er habe nichts gefühlt. Schuldig habe er sich erst später gefühlt. Darum habe er auch die Polizei alarmiert.

Stark verminderte Schuldfähigkeit

Der psychiatrische Gutachter diagnostizierte beim Beschuldigten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung sowie ein Asperger-Syndrom und eine depressive Störung. Zum Tatzeitpunkt habe er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. In einem Wechselbad zwischen Wut und Ohnmacht und dazwischen in einem Zustand wie in Trance. «Da weiss man nicht mehr genau, was man tut», so der Gutachter.

Ganz schuldunfähig sei der Beschuldigte aber nicht. Er habe kurz vor der Tat einen Moment gehabt, wo er sich steuern konnte. In seinem Gutachten empfiehlt der Psychiater eine stationäre Massnahme, um der Wiederholungsgefahr zu begegnen.

Verteidigung plädiert auf Totschlag

Dass eine stationäre Therapie in einer darauf spezialisierten, gesicherten Einrichtung angebracht ist, war vor Gericht nicht umstritten. Uneinig waren sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung darüber, wie die Tat zu qualifizieren ist. Die Staatsanwältin beantragt einen Schuldspruch wegen Mordes, weil der Beschuldigte besonders skrupellos gehandelt habe. Er habe sein Opfer «aus purer Todeslust» getötet.

Der Verteidiger dagegen plädierte auf Totschlag. Sein Mandant sei kein Lustmörder. Dass er kalt und distanziert wirke, und auch vor Gericht kaum eine Regung gezeigt habe, liege an seinem Charakter und wohl auch an den psychiatrischen Diagnosen. «Im Innern ist er nicht gefühlskalt.» Für ihn fehlt es an der besonderen Skrupellosigkeit, die es für die Qualifizierung der Tat als Mord brauche.

Normalerweise gibt es für Mord mindestens zehn Jahre

Das Bezirksgericht Baden folgte der Staatsanwältin und sprach den Beschuldigten einstimmig des Mordes schuldig. Sein Verschulden wiege schwer, sagte die Gerichtspräsidentin. Er habe einen Menschen «einfach so» umgebracht. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Diese wird zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben.

Normalerweise gibt es für Mord mindestens zehn Jahre. Das Gericht hat das Strafmass unterschritten, weil die Schuldfähigkeit des Beschuldigten sehr stark vermindert ist. Ebenfalls strafmildernd wurden sein Geständnis und die Kooperation im Strafverfahren berücksichtigt. Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.

