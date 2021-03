Tötungsdelikt Leichenfund am Bruggerberg: Ermittler erhalten neun Hinweise – warum kam der Zeugenaufruf erst nach einem Jahr? Die 15-köpfige Sonderkommission der Polizei arbeitet weiter am ungeklärten Todesfall des 24-jährigen Deyan Dups. Stefania Telesca 09.03.2021, 08.00 Uhr

Es ist fast ein Jahr vergangen, seit Passanten im April 2020 die sterblichen Überreste eines Mannes in einer alten Sandsteinhöhle am Bruggerberg entdeckten. Das Institut für Rechtsmedizin Aargau obduzierte die Leiche, bald stand fest, dass es sich um Deyan Dups handelte, einen 24-jährigen Schweizer aus Hüntwangen (ZH), der bereits ein Jahr zuvor, im April 2019 im Kanton Zürich, als vermisst gemeldet worden war. Zuletzt war er im April 2019 in Windisch gesehen worden.