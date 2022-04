Todestag Sein Herz ruht im Kloster Muri: Der Glanz und das Elend des letzten österreichischen Kaisers Am 1. April 2022 jährt sich der hundertste Todestag von Kaiser Karl. Sein unerwarteter Tod im Exil bedeutete zugleich das endgültige Ende der Donaumonarchie. Sein Herz und jenes seiner Gattin, Kaiserin Zita, ruhen in der Loretokapelle des Klosters Muri. Josef Kunz* Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Königskrönung von Kaiser Karl und Kaiserin Zita mit dem ältesten Sohn und Thronfolger, Erzherzog Otto (1912-2011) in der Matthiaskirche in Budapest am 30. Dezember 1916. Bild: Josef Kunz, Archiv von Kaiserin Zita, Muri

Karl kam am 17. August 1887, als ältester Sohn von Erzherzog Otto Franz Joseph (1865-1906), im Schloss Persenbeug an der Donau in Niederösterreich auf die Welt. Karls Vater war eher ein Lebemann, während seine Mutter, Maria Josefa von Sachsen – eine Tochter des sächsischen Königs Georg – eine äusserst fromme Frau war. Sie sorgte dafür, dass Karl eine strenge katholische Erziehung erhielt, die ihn in seinem kurzen Leben sehr geprägt hat.

Im Jahr 1911, als Karl die junge Prinzessin Zita (1892-1989) aus dem Hause Bourbon-Parma im Schloss Schwarzau am Steinfeld (Niederösterreich), in Anwesenheit des regierenden Kaisers Franz Joseph heiratete, war die Welt noch in Ordnung. Das junge Paar schien einer «goldenen Zukunft» entgegenzugehen. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor, von denen der älteste Sohn, Erzherzog Otto (1912-2011) als möglicher Thronfolger entsprechend erzogen wurde. Doch es kam anders.

Der unerwartete Aufstieg auf den Thron

Wie war es möglich, dass Erzherzog Karl völlig ungeplant als vierter in der Thronfolge 1916 neuer österreichischer Kaiser werden konnte? Durch die 68-jährige Regierungszeit von Franz Joseph starben einige mögliche Thronfolger vor ihm, so unter anderem sein einziger Sohn; er starb 1889 unter – bis heute – nicht eindeutig geklärten Umständen. Ob Mord oder Suizid bleibt offen, da dieser Fall damals von den Polizeiorganen nie sauber aufgeklärt wurde. Somit rückte Erzherzog Franz Ferdinand nach, doch dieser wurde 1914 beim Attentat von Sarajewo, zusammen mit seiner Frau Sophie ermordet. Dieser Anschlag war einer der Gründe für den Ausbruch des 1. Weltkrieges. Nun war der Thron frei für Erzherzog Karl.

Das Kaiserpaar Karl und Zita im Exil am 21. Oktober 1921 im Schlosshotel in Hertenstein am Vierwaldstättersee mit ihren 7 Kindern. Das jüngste Kind kam erst nach dem Tod von Karl auf die Welt. Bild: Josef Kunz, Archiv von Kaiserin Zita, Muri

Mit dem Tod von Kaiser Franz Joseph, am 21. November 1916, wurde Karl «ex lege» Kaiser und König. Einer formellen Thronbesteigung bedurfte es in Österreich nicht. Jedoch legten führende Politiker in Ungarn grossen Wert darauf, dass für Karl in der Matthiaskirche auf dem Burghügel in Budapest eine feierliche Krönung stattfinden sollte, die mit einem Eid auf die ungarische Verfassung verbunden war.

Hier entfaltete sich noch ein letztes Mal die ganze Pracht einer monarchischen Staatsidee, ganz im Sinne von «Kaiser und König von Gottes Gnaden». Die Kaiserhymne des Komponisten Joseph Haydn von 1796, war ein starker, emotionaler Ausdruck für eine monarchische Staatsform und stilisierte das Gottesgnadentum zur einzigartigen Mentalität: «Gott erhalte unsern Kaiser, unsre Liebe, unser Glück.» Die fast überstürzte Inthronisation in Budapest am 30. Dezember 1916 diente vor allem dem Adel in Ungarn, da dieser sich gegen demokratische Reformen stellte.

Krieg und Friedensbemühungen

Kaiser Karl stand nach seinem Machtantritt im Dezember 1916 vor zwei fast unlösbaren Aufgaben: Einerseits der Umbau der Doppel-Monarchie Österreich-Ungarn in eine föderale Struktur. Andererseits wollte er den 1. Weltkrieg rasch beenden, der schon über zwei Jahre dauerte und für die österreichische Armee kaum mehr zu gewinnen war, zumal Österreich immer mehr unter das militärische Diktat der deutschen Kriegsführung geriet.

Angesichts dieser Situation wurden die Zerfallserscheinungen der Donaumonarchie zusehends eklatanter und die nationalistischen Bewegungen der Volksgruppen immer stärker. Umso mehr tendierte Kaiser Karl dazu, den Krieg, den er zutiefst verabscheute, so schnell wie möglich zu beenden. So nahm Kaiser Karl über seinen Schwager Prinz Sixtus von Bourbon-Parma, er war der Bruder von Kaiserin Zita, Geheimverhandlungen mit der französischen Regierung unter Premierminister Georges Clemenceau auf.

Kaiser Karl auf seinem einzigen Staatsbesuch vom 19. Mai 1918 in Konstantinopel (Istanbul) beim Abschreiten der Ehrenformation. Bild: Josef Kunz, Archiv von Kaiserin Zita, Muri

Nachdem diese durch die französische Regierung aus taktischen Gründen bekannt gemacht wurden, titulierte der deutsche Kaiser Wilhelm II. seinen Bündnispartner Karl deshalb als Verräter. Doch Kaiser Karl verfolgte im Grunde ein fast schon prophetisches Europa- und Friedenskonzept im Sinne einer Völkerverständigung, seine Ideen waren jedoch zu neu und seine Lebenszeit dafür zu kurz.

Ohnmacht, Exil und Verbannung

Das Ziel von Kaiser Karl war es, den habsburgischen Gesamtstaat, das heisst Österreich mit Ungarn und 12 weiteren Völkerschaften mit über 50 Millionen Einwohnern, zu erhalten. Infolge des Kriegseintrittes der Amerikaner wurde die Niederlage Deutschlands und Österreichs unabwendbar. Deshalb überstürzten sich die Ereignisse. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. dankte am 9. November 1918 ab und begab sich nach Holland ins Exil. In Österreich erklärte das Parlament am 12. November 1918 die Monarchie für erloschen. Kaiser Karl dankte offiziell nie ab, denn als Kaiser von Gottes Gnaden war das für ihn undenkbar. So legte er offiziell nur die Staatsgeschäfte nieder.

Nach anfänglicher Internierung in der Nähe von Wien folgte das Exil in der Schweiz, zunächst im Schloss Wartegg bei Rorschach, dann in Prangins bei Genf und schliesslich im Schlosshotel in Hertenstein am Vierwaldstättersee. Eine Rückkehr nach Österreich verhinderten die sogenannten «Habsburgergesetze» vom 3. April 1919. Diese beinhalteten eine endgültige Landesverweisung des Monarchen und zudem die Verstaatlichung des habsburgischen Vermögens.

In zwei Aktionen im Jahr 1921 versuchten Kaiser Karl und Kaiserin Zita in Budapest die Königswürde wiederzuerlangen, doch der dortige Reichsverweser Miklós Horthy verhinderte dies trotz vorhergehender Zusagen an Karl. Nun griffen die Engländer als Siegermacht ein und verbannten den Kaiser via Istanbul, Malta, Gibraltar auf die zu Portugal gehörige Insel Madeira. Und hier endete das Leben des Kaisers abrupt.

Die Tragödie von Madeira und Muri als Ruhestätte

Es ist um die Mittagszeit des 1. April 1922 in Funchal, der Hauptstadt Madeiras. Kaiser Karl – knapp 35 Jahre alt – liegt mit einer Lungenentzündung im Sterben. Daneben seine Frau, Kaiserin Zita, die mit dem 8. Kind im 7. Monat schwanger ist. Am Sterbebett ist auch der älteste Sohn des Kaiserpaares, Erzherzog Otto, gerade mal 10 Jahre alt. Alle ärztlichen Versuche helfen nicht, das Leben des Kaisers zu retten. Um 12.23 Uhr übergibt Karl seine Seele dem Himmel.

Ab diesem Tag und bis zu ihrem Lebensende trug Kaiserin Zita nur noch schwarz, wie man sich in Muri erinnert und wie dies auf allen Fotos erkennbar ist. Damit ging nicht nur ein Kaiser dahin, sondern das bedeutete auch das endgültige Ende der Habsburgermonarchie. Karls Leichnam wurde in Funchal in der Kirche Nossa Senhora do Monte beigesetzt. 1989, ganze 67 Jahre später, stirbt auch Kaiserin Zita im hohen Alter von 97 Jahren. Seither ruhen die Herzen von Karl und Zita in der Klosterkirche von Muri, die übrigens bei ihrer Gründung 1027 das erste Hauskloster der Habsburger wurde.

In der Gruft darunter befindet sich ebenso die Habsburger Grablege mit den Nachkommen von Karl und Zita. Zudem hinterliess Kaiserin Zita ein weltpolitisch einmaliges Archiv mit Tausenden von Dokumenten, Briefen, Berichten und Fotos, das sich ebenfalls in Muri befindet und in dem ihre Geschichte und ihre weltweiten Kontakte sichtbar werden. Im Besucherzentrum im Kloster Muri wird heute noch die vergoldete Taschenuhr von Kaiser Karl in einer Vitrine gezeigt. Wie kam sie dahin? Die Klosterführer von Muri erzählen Besucherinnen und Besuchern gerne das Geheimnis dazu. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Muri Info.

Josef Kunz ist Historiker und Betreuer des Archivs Kaiserin Zita in Muri.*

