Todesfall Was kostet eine Bestattung im Aargau? Fünf Bestatter im Vergleich Im Falle eines Todes gibt es viel zu organisieren, viele Entscheidungen sind zu treffen. Die meisten kosten mehr oder weniger Geld. Die AZ hat für eine Beispielrechnung bei Bestattungsunternehmen nachgefragt.

Ob auf dem Friedhof oder anderswo: Die letzte Ruhe will geplant sein. Archivbild: David Suter

Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt. Unausweichlich, oftmals unerwartet. Daher sind viele auch unvorbereitet. Denn wenn auch der Tod das Ende des Irdischen darstellt, ist für die Hinterbliebenen noch längst nicht alles vorbei.

Es gilt, die verstorbene Person zur letzten Ruhe zu betten – also zu bestatten. Das kann die klassische Beerdigung oder die Beisetzung nach einer Einäscherung sein. Das ist einerseits Geschmackssache, andererseits ein Hinweis auf die unzähligen Entscheidungen, die rund um eine Bestattung getroffen werden müssen. Und wie beinahe alles im Leben ist auch der Tod nicht gratis. Eine Bestattung kostet Geld. Aber wie viel eigentlich? Was muss man in etwa rechnen?









Pauschal zu sagen, was eine Bestattung kostet, ist eigentlich unmöglich. Alleine schon deswegen, weil es schweizweit kaum einheitliche Regelungen dazu gibt. Das Bestattungswesen ist grösstenteils kantonal und kommunal geregelt.

Ausserdem gibt es nicht einfach die eine Bestattung. Die Möglichkeiten, Wünsche und Begebenheiten sind derart vielfältig und damit so individuell wie die verstorbenen Personen.

Zuletzt ist es sehr schwierig, genaue Zahlen von Bestattungsunternehmen zu erhalten. Sofern kein Todesfall vorliegt, rücken die meisten nicht mit ihren Preisen heraus. Begründet wird dies oftmals mit dem in der Branche vorherrschenden Konkurrenzdruck. Selbst gegenüber der AZ wurde die Befürchtung geäussert, wir könnten in das Bestattungswesen einsteigen und dann die genannten Preise unterbieten.

Bestattungsunternehmen betten den Leichnam in einen Sarg und überführen ihn zum Bestattungsort. Symbolbild: Lars Berg

Um einen Preisüberblick im Aargau zu erreichen, wurden für diesen Artikel rund zwei Dutzend Bestattungsunternehmen im Kanton angeschrieben. Sehr wahrscheinlich wären unter Vortäuschung eines echten Todesfalls mehr Rückmeldungen möglich gewesen. Wir haben aus Pietätsgründen davon abgesehen und auf Transparenz gesetzt. So haben sich immerhin fünf Bestattungsunternehmen bereit erklärt, eine detaillierte Offerte zu schreiben. Zwei davon auch nur unter der Bedingung einer anonymisierten Veröffentlichung.

Aus Rücksicht auf diejenigen Bestatterinnen und Bestatter, die sich für diesen Vergleich exponiert haben, werden die nachfolgenden Daten anonymisiert veröffentlicht. Zudem wäre aufgrund der geringen Anzahl der Rückmeldungen eine namentliche Gegenüberstellung ohnehin beliebig.

Wie bereits erwähnt, gibt es zahllose Möglichkeiten bei der Gestaltung einer Bestattung. Um also einen realistischen Kostenüberblick zu erhalten, wurde ein konkretes Szenario entworfen, anhand dessen die Preiskalkulation erstellt wird. Ändert sich das Szenario an einem Punkt, wird es günstiger oder teurer. Einfaches Beispiel: Je länger der Anfahrtsweg, desto teurer die Fahrtkosten.

Das Szenario: Ein 68-jähriger Mann, 1,75 m gross, 70 kg schwer, verstirbt zu Hause auf dem Sofa an plötzlichem Herzversagen. Er hat keinen Herzschrittmacher, keine Implantate oder externe Fixateure. Es ist ein Werktag vormittags. Seine Wohnung liegt im Parterre, ist geräumig und einfach zugängig. Angehörige sind vor Ort. Die Entfernung zum Bestattungsunternehmen beträgt fünf Kilometer.

Bild: key

Gewünscht ist eine Beerdigung. Das Bestattungsunternehmen wäscht den Verstorbenen und kleidet ihn in einen Zweiteiler mit Hemd und Krawatte, der von den Angehörigen gestellt wird. Anschliessend soll der 68-Jährige in einen schlichten Holzsarg gebettet werden und zum fünf Kilometer entfernten Friedhof gebracht werden.

Weitere Sonderwünsche wie Leidzirkulare, Traueranzeigen oder Blumenschmuck sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Anhand dieser Daten werden zwei Dinge sichtbar. Erstens: Die Kosten können stark schwanken. Einerseits, weil sich die Angebote unterscheiden. So rechnet beispielsweise Bestatter C mit einem Sarg aus Tannenholz, während Bestatter E Föhrenholz anbietet. Andererseits, weil es jedem Bestattungsunternehmen natürlich frei steht, bei welchem Posten gewinnbringend oder kostendeckend kalkuliert wird.

Zweitens: Ein grober Richtwert lässt sich für die Bestattungskosten auslesen. Ein ähnlicher Todesfall wird zwischen 1500 und 1900 Franken kosten. Natürlich vorausgesetzt, dass sich all diese Offerten nicht alle zufällig gleichzeitig im hoch- oder tiefpreisigen Bereich befinden.

Nach Überführung durch das Bestattungsunternehmen, befindet sich der Tote nun auf dem Friedhof, wo er letztlich in ein Grab gelegt wird. Wie teuer der Grabplatz ist, ist dann kommunal geregelt. In den meisten Gemeinden ist es allerdings unentgeltlich, sofern der Verstorbene unmittelbar vor dem Tod in der Gemeinde gewohnt hat. Eine detaillierte Gemeindeübersicht finden Sie hier:

Bild: niz

Gewünscht ist eine Feuerbestattung, also eine Einäscherung. Das Bestattungsunternehmen wäscht den Verstorbenen und kleidet ihn wieder an. Die hygienische Grundversorgung ist aus Pietätsgründen bei fast allen Bestattungsinstituten Standard. Danach wird der Tote in einen Sarg gebettet und zum Krematorium überführt.

Ja, auch wer eingeäschert wird, muss in einem Sarg liegen. Dieser wird dann mit dem Leichnam verbrannt. Weitere Sonderwünsche wie Leidzirkulare, Traueranzeigen oder Blumenschmuck sind auch in dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

Auch hier ergeben sich die gleichen zwei Erkenntnisse: Die Preise variieren, ein Mittelwert ist trotzdem erkennbar: Ein ähnlicher Todesfall wird zwischen 1400 und 1700 Franken kosten.

Im Krematorium wird der Verstorbene nun verbrannt. Im Aargau gibt es zwei Krematorien. In Baden kostet die Kremation 495 Franken. Eine Standardurne ist ab 85 Franken erhältlich; für das Abfüllen einer mitgebrachten Urne werden 40 Franken berechnet.

In Aarau ist eine Urne im Kremationspreis enthalten. Dieser beträgt 570 Franken – für Auswärtige. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau werden gratis kremiert. Allerdings prüft die Stadt Aarau derzeit, ob die Preise nicht künftig angehoben werden sollen.

Mit der Kremation ist die Bestattung in der Schweiz rechtlich abgeschlossen. Es ist also nicht festgelegt, was danach mit der Urne geschehen muss. Sie kann auf einem Friedhof beigesetzt werden, aber auch in Wäldern, Gewässern oder auf Privatgrundstücken – solange es auf schickliche Weise geschieht, niemand Einspruch erhebt und keine Gefährdung von Mensch und Umwelt vorliegt. Die Kosten lassen sich also pauschal nicht benennen.

Weitere Fragen und Antworten zu Bestattungsformen, Bestimmungen und dem Bestattungswesen finden Sie hier:

