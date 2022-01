Mäzen Franz Käppeli aus Muri verstorben

Todesfall Murianer Kunst- und Kulturmäzen Franz Käppeli überraschend verstorben: «Sein Motto war es, zu schenken und Freude zu bereiten» Franz Käppeli hat die Gemeinde Muri in den vergangenen Jahren mit mehr als 10 Millionen Franken unterstützt. 2013 kaufte er einen Flügel des Klosters, dort wurden neue Museen realisiert. Käppeli engagierte sich auch grosszügig bei der Stiftung Murikultur – nun ist der Murianer Ehrenbürger überraschend verstorben Fabian Hägler und Andrea Weibel Jetzt kommentieren 31.01.2022, 09.59 Uhr

Franz Käppeli mit seinem Singisenflügel links im Hintergrund. Eddy Schambron (19.4.2019)

«Er war ein Mäzen alter Schule, dessen Motto es war, zu schenken und Freude zu bereiten.» Das schreibt Renato Bizzotto, künstlerischer Leiter von Musik im Festsaal, der AZ zum Tod von Franz Käppeli. Dieser ist überraschend verstorben, wie Bizzotto am Sonntag mitteilte. Franz Käppeli wurde 2019 aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenbürger der Gemeinde Muri ernannt. Er hat die Gemeinde in den letzten Jahren mit über zehn Millionen Franken unterstützt.

Unter anderem hat Käppeli im Jahr 2013 den Singisenflügel des Klosters Muri gekauft, dort das neue Museum Kloster und das Besucherzentrum finanziert und das Museum für medizinhistorische Bücher eingerichtet. Zusammen mit seiner Familie legte er auch die finanzielle Basis für das neue Museum Caspar Wolf. «Und vieles mehr», wie Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger bei der Verleihung des Ehrenbürgerrechts vor drei Jahren unterstrich. «Viele Entwicklungsschritte hätten ohne diese Grosszügigkeit gar nicht realisiert werden können.»

Franz Käppeli: «Es braucht auch Glück zum Erfolg»

Käppeli sei kein Mann der grossen Worte, sondern der Taten und auch mit seinen beruflichen und wirtschaftlichen Erfolgen immer bescheiden geblieben. Er habe als elftes von zwölf Kindern gelernt zu teilen. «Das macht er bis heute mit einer grossen Selbstverständlichkeit», sagte Budmiger damals. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wollte Muri die grosse Dankbarkeit für Käppelis herausragendes Engagement zugunsten der Gemeinde zum Ausdruck bringen.

Käppeli freute sich damals über das Ehrenbürgerrecht, gab sich bei der Verleihung aber bescheiden: «Es braucht auch Glück zum Erfolg, und dieses Glück hatte ich.» Zudem sagte er, «dass das, was wir gemacht haben, weder Bühne noch Scheinwerfer braucht». Die Leute im Murianer Ortsteil Türmelen, wo Käppeli als Bauernbub aufgewachsen ist, hätten nie den Ruf gehabt, viel Geld zu haben. Aber er sei nie neidisch auf die Erfolgreichen gewesen, sagte der Mäzen selber, sondern er habe sich gesagt: Was die können, kann ich auch.

Noch heute sagt Budmiger auf Anfrage: «Er war völlig zurecht Ehrenbürger unserer Gemeinde.» Auch der Gemeinderat sei traurig über den Tod Franz Käppelis. «Wir haben ihn als sehr grosszügigen Mann kennen gelernt. Er hat durch sein Wirken und sein Engagement Spuren hinterlassen und den Weg für viel Grosses geebnet.» Zusammen mit dem Gemeinderat wünscht Budmiger Käppelis Familie viel Kraft in diesen schweren Stunden.

Grosszügige Unterstützung für Kloster, Kunst und Kultur

Unterstützt hat Käppeli unter anderem auch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung des Klosters Muri und zahlreiche weitere Projekte wie die Aufarbeitung des Fotoarchivs Josef Stenz oder den international hochstehende Oboen- und Fagottwettbewerb The Muri Competition. Renato Bizzotto schreibt dazu: «Er hat der Muri Competition mit seiner Grosszügkeit zu weltweiter Bekanntheit in der Kunstszene verholfen und auch die Stiftung Murikultur reich beschenkt.»

Franz Käppeli absolvierte ein ETH-Studium und trat später eine Stelle beim damaligen medizinischen Labor Dr. E. Lambelet in Zürich an. 1976 konnte er dieses übernehmen und gründete das Labor Medica. Weitere Labors kaufte er dazu. Heute ist das Unternehmen mit gegen 300 Fachkräften eines der erfolgreichsten diagnostischen Labors der Schweiz. Eine glückliche Hand bewies Käppeli mit verschiedenen Investitionen und Immobilien. Käppeli sagte zu seinem Erfolg:

«Wenn man das Beste anstrebt und erreicht, ist der Erfolg zwangsläufig. Ich hatte immer den Anspruch, das Beste zu machen, und habe mir die besten Leute für die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen gesucht.»

Ende 2012 gründete Franz Käppeli eine Stiftung, die zum Ziel hat, auf Jahrzehnte hinaus gemeinnützige Projekte vor allem in seiner Freiämter Heimat zu unterstützen. Bereits im Jahr 2014 war Käppeli zum Ehrenbürger von Geltwil ernannt worden, weil er mit namhaften Förderbeiträgen alternative Energieprojekte und energetische Sanierungen angestossen und ermöglicht hatte. Aufgewachsen ist er in den Türmelen, in einfachen Verhältnissen, «aber ich hatte nie das Gefühl, es mangle mir an etwas», sagte Käppeli in einem Porträt von 2019.

