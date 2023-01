Diese Aargauer Podcasts müssen Sie unbedingt gehört haben

Tipps Vom Giftmord in Suhr zum «Gschwätz uf de Gass»: Diese Aargauer Podcasts müssen Sie gehört haben Das Angebot an Podcasts ist gross. Auch im Kanton Aargau: Wir haben für Sie 14 Podcasts auf Schweizerdeutsch ausgewählt und sie nach Themenkategorien aufgelistet. Hören Sie rein und lassen Sie sich von den Geschichten aus unserer Region inspirieren. Nicole Caola 01.01.2023, 05.00 Uhr

Im Podcast «Beauty is our business» sprechen die Micropigmentationexpertin Rosine Dätwyler und das Team von Maykosmetik Aarau über die neuesten Treatments und ihren Alltag als Kosmetikerin.

Hören Sie eine Folge:

Vorurteile gegenüber Kosmetikerinnen Folge 7 «Ohne Haut würden wir gar nicht überleben.» Das Team von Maykosmetik Aarau diskutiert über Vorurteile, welche Kosmetikerinnen entgegengebracht werden. Rosine Dätwyler und Vanessa Bösch 1. Februar 2022 Hören

Bettina Pelosi und Maya Zettler von der Suchtprävention Aargau sprechen im Podcast «ElternAlltag» über Alltagssituationen mit Kindern. Denn Erziehung mit Beziehung hat viel mit Suchtprävention zu tun.

Hören Sie eine Folge:

Geh weg, Papa! Folge 21 «Eltern müssen es nicht persönlich nehmen.» Die zweijährige Tochter weist den Vater zurück, wenn es um Alltagsbesorgungen geht. Das verletzt ihn und belastet die Mutter. Pelosi und Zettler sprechen über Entwicklung der Autonomie, Momente der Zuwendung sowie über Gelassenheit und innere Ruhe. Bettina Pelosi und Maya Zettler 13. Januar 2022 Hören

Im «Auto-Podcast» des Autogewerbeverbands (AGVS) Sektion Aargau erfahren Sie alles rund um das Auto.

Sie wollen etwas zum Umweltschutz beitragen? Folge 2

CO 2 sparen und trotzdem mit dem Auto unterwegs sein? Die AGVS-Garagisten unterstützen Sie beim Umweltschutz: Gemeinsam konnten sie mit dem Auto-Energie-Check bereits über 92’000 Tonnen CO 2 einsparen. Das wirkt sich auch positiv aufs Portemonnaie aus. Die ganze Folge finden Sie hier.

Der «Oral-History»-Podcast vom Museum Aargau lebt von persönlichen Erinnerungen bekannter und weniger bekannter Persönlichkeiten. So können Sie mit Zeitzeugen durch den Aargau des 20. Jahrhunderts reisen.

Hören Sie eine Folge:

Rosmarie Zobrist Folge 6 «In der Schule war ich unterfordert. Dafür las ich wie verrückt.» Jahrzehntelang hat sich die in Lenzburg wohnhafte Rosmarie Zobrist für das Frauenstimmrecht eingesetzt, war Präsidentin der Hauswirtschaftsinspektorinnen vom Kanton Aargau, wurde 1969 in Zürich als erste Frau in die katholische Synode gewählt und liess sich 1986 für die CVP in den Lenzburger Einwohnerrat wählen. Museum Aargau 22. März 2022 Hören

Die beiden Historiker Manuel Näf und Simon Kalberer erzählen sich Geschichten aus der Vergangenheit der Kantonshauptstadt Aarau und beleuchten so historische Entwicklungen und Zusammenhänge aus einer lokalgeschichtlichen Perspektive.

Hören Sie eine Folge:

"Züri brännt!" – und Aarau? Folge 5 «All I wanted in my life, it came too fast and went too soon.» Die als «Opernhauskrawalle» bezeichneten Auseinandersetzungen vom 30. und 31. Mai in Zürich stehen symbolisch für die Jugendunruhen der 1980er-Jahre, die sich für kulturelle Freiräume, gegen Wohnungsnot und staatliche Autorität einsetzten. Manuel Näf erzählt, wie die «Jugendunruhen» der 80er-Jahre auch Aarau prägten. Manuel Näf und Simon Kalberer 20. Mai 2022 Hören

4.3. «Gschwätz uf de Gass»

Kanal-K-Hosts Fabio Valli und Flo Sachers sprechen mit Menschen, die in der Stadt Aarau etwas bewegen und werfen somit einen Blick hinter die historischen Stadtmauern.

Hören Sie eine Folge:

Madelyne «Mädy» Meyer Folge 12 «Das, was du mitnehmen musst, sind deine Stärken. Das, was sonst niemand kann.» Zu Gast ist Mädy Meyer, Weinbloggerin, Marketingmanagerin bei den Weinkellereien Aarau und Weinbuch-Autorin. Florian Sachers und Fabio Valli 8. März 2022 Hören

Die Moderatorin Ladina Spiess geht der Sache auf den Grund: Sie besucht die Bibliothek und das Archiv vom Kanton Aargau, unterhält sich mit den Menschen vor Ort, blickt hinter die Kulissen und kommt der Identität dieser vielfältigen Gedächtnisinstitution nach um nach näher.

Hören Sie eine Folge:

Wem nützt das alte Zeug? Folge 1 «Unsere Aufgabe ist, die Geschichte zu bewahren.» Moderatorin Ladina Spiess im Gespräch mit Daniel Schwane (Leiter Sammlungen und Bestände, Staatsarchiv Aargau) und Sandra Berger (Leiterin Sammlung, Aargauer Kantonsbibliothek und Ringier Bildarchiv). KulturReportAGe – Podcasts aus dem Kulturkanton Aargau 26. Februar 2022 Hören

Am Ostermontag im Jahr 1923 gelang am Hallwilersee in Seengen eine bedeutende Entdeckung. Die Podcast-Serie folgt den Geschehnissen auf der wegweisenden Ausgrabung in den 1920er-Jahren. Es ist eine Spurensuche in den Tagebüchern des Forschers Reinhold Bosch, des Mannes, der nicht nur zahlreiche Ausgrabungen durchführte, sondern 20 Jahre später auch der erste Kantonsarchäologe des Aargaus werden sollte.

Hören Sie eine Folge:

Die Entdeckung Folge 1 «Er ist kurz vorm Aufgeben. Plötzlich entdeckt er aber das, nach dem er die ganze Zeit gesucht hat.» Am Ostermontag im Jahr 1923 gelingt am Hallwilersee in Seengen eine ganz besondere Entdeckung. 26. November 2021 Hören

Frühlingsgefühle oder doch nur ein Swipe ins Leere? Die Praktikantinnen und Praktikanten vom Radio Kanal K, Shannon, Edi, Kevin, Jae Hyun und Jana, fragen sich im Podcast «Sich verlieben im Jahr 2022», wie man sich im Jahr 2022 noch verlieben kann.

Hören Sie eine Folge:

Wie hesches met de Liebi? Die Ausbildungsredaktion im Gespräch Folge 5 «Für die Liebe kann man immer bereit sein.» Die Ausbildungsredaktion von Kanal K ist zusammengesessen und hat über ihr Verständnis der Liebe philosophiert. Dabei sind verschiedenste Ansichten ans Licht gekommen und geben einen Einblick, wie junge Erwachsene über das Thema Liebe denken. Edi Aregger 29. April 2022 Hören

Fabio Baranzini und Marco Meili besprechen die aktuellsten Geschehnisse aus der Aargauer Sportszene – informativ und mit der nötigen Prise Humor. In jeder Folge wird ein Gespräch mit einem Protagonisten aus dem Aargauer Sport geführt.

Hören Sie eine Folge:

FCA-Verteidiger über den verpassten Aufstieg Folge 22 «Du kannst den Applaus nicht geniessen. Du bist so leer, so enttäuscht.» Der FC Aarau verlor gegen Vaduz mit 1:2. Statt grenzenlosen Jubels im Brügglifeld und einer Freinacht in der Stadt Aarau blieb alles ruhig. Nachdem Raoul Giger den Sonntag bewusst alleine verbracht hat, holt er das in diesem Podcast nach. Fabio Baranzini und Marco Meili 23. Mai 2022 Hören

Danger und Goggi sprechen über ihren Lieblingsklub, diskutieren über die vergangenen Spiele, schauen auf die kommenden Spiele und beschäftigen uns mit weiteren Geschichten rund um den FC Aarau.

Hören Sie eine Folge:

Mit Zuversicht in die Zukunft Folge 58 «Ich habe praktisch alles verdrängt.» Der Traum ist geplatzt, Aarau verliert das Heimspiel gegen Vaduz und fällt auf Rang 3 zurück. In dieser Folge blickt man in die Zukunft: Wer bleibt? Wer geht? Was soll das Ziel sein für nächste Saison? Danger und Goggi 26. Mai 2022 Hören

Der Podcast-Produzent Pascal Nater arbeitet eine Geschichte aus Suhr auf. Die Wahrsagerin und 16-fache Mutter Verena Lehner wurde 1929 als alte Frau wegen zweifachen Giftmordes lebenslänglich verurteilt. In neun Episoden untersucht der Autor Prozessakten, spricht mit der Bevölkerung, mit Verwandten und mit Behörden und dokumentiert, wie sich alle Zeiten ihren eigenen Reim auf die mutmassliche Giftmörderin gemacht haben.

Hören Sie eine Folge:

Giftmord Folge 1 «Und die Wahrsagerei? Liegt darin der Schlüssel zur Aufklärung der hier zur Last gelegten Morde?» Die Wahrsagerin und 16-fache Mutter Verena Lehner aus Suhr im Aargau wird 1929 als alte Frau wegen zweifachen Giftmordes lebenslänglich verurteilt. Noch heute erzählt man sich in Suhr von der starken Frau. Doch die Geschichten driften weit auseinander. Pascal Nater Januar 2020 Hören

Der Redaktor von Radio Argovia Nico Meier macht sich in seinem Podcast auf Spurensuche und forscht in einem ungelösten Aargauer Kriminalfall. Vor einem Vierteljahrhundert verschwand die deutsche Studentin Heidi Scheuerle beim Autostopp quer durch die Schweiz. Jahre vergingen, bis ihre Leiche in Spreitenbach gefunden wurde, und nochmals Jahre, bis diese identifiziert war. Der Mörder ist bis heute nicht gefunden.

Hören Sie eine Folge:

D' Heidi Scheuerle Folge 1 «Sie ist beim Autostopp verschwunden und nie mehr lebendig gesehen worden.» Hinter jedem Mordfall steht auch ein Mensch, der starb. Die deutsche Studentin Heidi Scheuerle verschwand 1996 beim Autostopp. Ihre Leiche wurde erst Jahre später in Spreitenbach gefunden. Wer war sie? Was hat sie bewegt? Nico Meier März 2021 Hören

Die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der Aargauischen Kantonalbank beantworten in jeder Episode vom Wissenpodcast «Finanz-Tanz» drei kurze Fragen zu einem übergeordneten Thema wie Vorsorge, nachhaltiges Anlegen, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr und vieles mehr. Finanzielle Allgemeinbildung im Duett, als Tanz quasi. Von und mit dem Autor Andrin Willi.

Hören Sie eine Folge:

Manuela Frey Folge 18 «Die Zukunft gehört mir.» Zu Gast ist Manuela Tatjana Frey, das Topmodel aus Brugg. Sie ist im Alter von 15 nach New York ausgewandert. Ihre Karriere führt sie um die Welt, sie arbeitet für Brands wie Chanel, Dior oder Fendi. 63 Fashion-Shows pro Saison sind bei ihr keine Seltenheit. Eine Fashion-Queen sei sie dennoch nicht, verrät sie Andrin Willi. Andrin Willi 28. April 2022 Hören