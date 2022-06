Tipps «Das Zusammenleben organisieren wie in einer WG»: Eine Psychotherapeutin erklärt, wie Gastfamilien Probleme vermeiden können Keine gemeinsame Sprache, kulturelle Missverständnisse, unklare Bedürfnisse: Die Gastfamilien ukrainischer Flüchtlinge müssen einige Herausforderungen meistern. Psychotherapeutin Sara Michalik erklärt, wie es gelingt. Andrea Marti 15.06.2022, 05.00 Uhr

Kümmert sich mit dem Verein Psy4Asyl freiwillig um Geflüchtete, die psychologische Unterstützung brauchen: Psychotherapeutin Sara Michalik Chris Iseli

Manche Gastfamilien haben momentan Schwierigkeiten mit den ukrainischen Geflüchteten, die sie bei sich aufgenommen haben. Wieso entstehen solche Probleme?

Sara Michalik: Ein möglicher Grund für Probleme ist, dass die Kommunikation zwischen Gastfamilien und Geflüchteten schwierig ist, weil sie keine gemeinsame Sprache haben. Dazu kommen kulturelle Unterschiede, die oft beiden Seiten nicht so sehr bewusst sind. Gerade deshalb sind Absprachen über eigene Bedürfnisse und gegenseitige Erwartungen wichtig. Diese sind wiederum wegen der Kommunikationsprobleme oft schwierig. So kann es im Alltag zu Problemen kommen.

Wie lässt sich das vermeiden?

Grundsätzlich braucht es sehr viel gegenseitige Geduld, Verständnis und Offenheit. Um Missverständnisse zu vermeiden, kann es hilfreich sein, wenn die Gastfamilien den Geflüchteten gewisse Grundinformationen über den Alltag in der Schweiz zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sich Gastfamilien nicht zu stark einmischen – die Geflüchteten sind erwachsene Menschen, sie sind nicht hilflos. Beide sollten versuchen, das Zusammenleben ähnlich zu organisieren wie in einer Wohngemeinschaft – dort ist Augenhöhe und Kommunikation auch wichtig.

Zu diesen Problemen kommt, dass viele Geflüchtete psychisch stark belastet sind. Gibt es neben den Gastfamilien auch externe Hilfe für diese Menschen, beispielsweise Psychotherapieplätze?

Wir haben momentan grundsätzlich einen Mangel an Therapieplätzen, es herrscht eine dramatische Unterversorgung. Dieses Problem betrifft auch Geflüchtete. Allerdings ist eine Psychotherapie gar nicht das Erste, was Geflüchtete brauchen, wenn sie in die Schweiz kommen. Ein Bedürfnis nach Therapieplätzen wird wahrscheinlich erst in drei bis vier Monaten wirklich aufkommen. Davor sind andere Dinge wichtig – einen sicheren Ort zum Wohnen zu finden und in der Schweiz richtig anzukommen, beispielsweise.

Können die Gastfamilien etwas dazu beitragen, dass dieses «Ankommen» gut gelingt?

Gastfamilien können vor allem für Normalität sorgen und einen sicheren Raum bieten. Manche Geflüchtete brauchen viel Ruhe, anderen ist es wichtig, sich beschäftigen zu können. Oft kann es helfen, Hobbys, welche die Geflüchteten bereits in der Ukraine ausgeübt haben, in der Schweiz weiterzuführen und so eine sinnvolle Aufgabe zu bekommen. Gastfamilien können dabei helfen, dies zu ermöglichen. Aber auch der Rest der Bevölkerung kann etwas beitragen. Ein Verein kann ukrainische Geflüchtete beispielsweise zum mittrainieren im Fussballklub einladen, oder eine Nachbarin kann ein Fahrrad anbieten, dass sie nicht mehr braucht. In den ersten Monaten reichen solche Massnahmen häufig.

Häufig? Wann reicht es nicht?

Manche Geflüchtete sind so belastet, dass es für sie sehr schwierig ist, die Normalität aufrechtzuerhalten. Sie können beispielsweise nicht schlafen oder an nichts anderes denken als an die Dinge, die sie erlebt haben. In einer solchen Situationen ist es wichtig, dass die Betroffenen die nötige Hilfe erhalten.

«Nicht alle Geflüchteten brauchen eine Psychotherapie, oft helfen viel kleinere Massnahmen», erklärt Psychotherapeutin Michalik. Chris Iseli

Wie erkennen Gastfamilien, dass externe Hilfe nötig ist?

Das ist manchmal schwer festzustellen, weil viele Trauma- und Belastungssymptome nach aussen nicht sehr sichtbar sind. Ein Warnzeichen kann aber sein, wenn Geflüchtete sich sehr stark zurückziehen, ihre Zimmer nicht mehr verlassen. Unkonzentriertheit, Schlafprobleme, Kopfschmerzen oder Verspannungen können ebenfalls auf ein Trauma hindeuten – die Symptome eines Traumas sind gewöhnlichen Stresssymptomen sehr ähnlich.

Was können Gastfamilien in dieser Situation tun?

Es ist sicher eine gute Idee für Gastfamilien, immer wieder bei den Geflüchteten nachzufragen. Das müssen keine grossen Fragen sein, Fragen wie: «Hast du gut geschlafen?», «Wie geht es dir?» oder «Bist du gestresst?» können schon zeigen, ob Grund zur Sorge besteht. Ausserdem können die Gastfamilien den Geflüchteten Informationen über Traumata oder den Umgang mit psychischen Belastungen zur Verfügung stellt. Zu diesen Themen gibt es auch Broschüren auf ukrainisch. Im Zweifelsfall kann eine Fachperson darüber entscheiden, ob eine Traumatherapie notwendig ist oder nicht.

Es klingt, als wäre die Situation auch für die Gastfamilien belastend. Müssen die Gastfamilien auch auf sich selbst schauen?

Ja, das ist sehr wichtig. Es besteht die Gefahr, dass Gastfamilien durch die Konfrontation mit den Traumata ihrer Gäste ebenfalls psychische Folgen davontragen – in der Fachsprache nennt sich dieses Phänomen eine «Sekundärtraumatisierung». Dieses Risiko muss man ernst nehmen.

Wie lässt sich eine solche Sekundärtraumatisierung vermeiden?

Der Austausch mit anderen kann sehr viel helfen. Zu wissen, dass es anderen ähnlich geht, tut gut. Auch Sport hilft. Grundsätzlich ist es ratsam, Dinge zu tun, die einem Freude machen; Atemübungen oder Kreativsein sind Möglichkeiten. Das ist alles relativ banal, aber unheimlich wichtig.

Wenn die Probleme in den Gastfamilien anhalten, könnte es sein, dass die Geflüchteten bald in unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht werden müssen. Können sie das Erlebte dort verarbeiten?

Es ist absolut zu vermeiden, dass die Geflüchteten in unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht werden müssen, weil es die Situation für die Geflüchteten massiv erschwert. Wichtig ist aber, dass jede und jeder etwas dazu beitragen kann, damit sich die Situation für Geflüchtete verbessert. Die Vermittlung eines Arbeitsplatzes oder die erwähnte Einladung in den Turnverein oder den Fussballklub können viel zum Wohlbefinden der Geflüchteten beitragen.