So rüstet sich der Veterinärdienst für die Vogelgrippe

Tierseuche Auch Hobbyhalter sollen ihre Hühner, Enten und Co. anmelden: Der Veterinärdienst rüstet sich für die Vogelgrippe Unweit der Schweizer Grenze kam es kürzlich zu Ausbrüchen der Vogelgrippe. Nun sollen sämtliche Geflügelhalter ihre Tiere für den Ernstfall registrieren. Dies sei ohnehin Pflicht, schreibt das Amt. Livia Häberling Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Wer Hühner hält, ist aufgefordert, seine Tiere innerhalb der nächsten

14 Tage bei Landwirtschaft Aargau zu registrieren. ZVG

Fast auf den Tag genau elf Monate ist es her, da vermeldete das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen Vogelgrippefall im Zürcher Oberland. Es war im Jahr 2021 der erste in der Schweiz. Im Lauf des Winters steckten sich im Kanton Schaffhausen am Rhein und im Tierpark Bern vereinzelt weitere Vögel an. Ansonsten blieb die Schweiz im vergangenen Winter weitgehend von der Vogelgrippe verschont.

Das soll so bleiben. Doch bereits ist es wieder Herbst, und bereits sind in den Nachbarländern wieder erste Ansteckungen bekannt, wie der Veterinärdienst des Kantons Aargau in einer Mitteilung vermeldet. Aktuell seien neben Fällen bei Seevögeln in Küstengebieten im Nordwesten Europas erste Ausbrüche im Landesinneren der Nachbarländer Deutschland und Frankreich aufgetreten – teilweise unweit der Schweizer Grenze. «Dies könnte darauf hindeuten, dass Europa im Herbst und Winter ein erneuter Vogelgrippe-Seuchenzug bevorsteht.»

Auch Enten, Gänse oder Fasane gehören in die Datenbank

Eine Seuche könne im Ernstfall nur dann «möglichst schnell und wirkungsvoll» bekämpft werden, wenn alle Geflügelhaltungen im Kanton registriert seien, heisst es in der Mitteilung. Gemeldet sind aktuell zirka 2100 Betriebe oder Privathaltungen. Der Veterinärdienst geht indes davon aus, dass diese Zahl in der Realität höher ist.

Zwar gelte in der Schweiz für sämtliches Geflügel eine Meldepflicht, jedoch dürfte dies längst nicht überall bekannt sein, vermutet Jennifer Huwyler, Tierärztin und Leiterin Tiergesundheit beim Veterinärdienst des Kantons: «Gerade bei Kleinstbeständen, die hobbymässig gehalten werden, ist den Tierbesitzern oft nicht bewusst, dass darunter auch Haushühner fallen.» Dasselbe gelte etwa für Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Wachteln, Enten, Gänse, Schwäne, Fasane oder Pfauen. Selbst wenn es nur zwei oder drei Tiere seien.

Eine Meldepflicht gibt es in der Schweiz auch für andere Tierarten, so etwa für Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine oder Pferde. Sie alle werden in einer Tierdatenbank erfasst, damit ihre Bewegungen, also Stallwechsel, im Notfall zurückverfolgt werden können.

Registrierung ist per E-Mail möglich

Würden sich in einer Geflügelhaltung Proben als positiv erweisen, sei es nötig, dass dieser Stall schnellstmöglich gesperrt werde, um die Weiterverbreitung der Seuche einzudämmen, so Huwyler. Ist ein Betrieb offiziell registriert, ist dies zweifach nützlich: Einerseits kann der Tierverkehr einfacher rückverfolgt werden, und es ist klar, woher neu gekaufte Tiere stammen. Dies ist wertvoll, wenn noch nicht bekannt ist, wie die Seuche eingeschleppt wurde. Zudem können registrierte Betriebe rasch gewarnt und im Notfall mittels Proben überwacht werden.

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau bittet Geflügelbesitzerinnen und -besitzer, die ihre Bestände noch nicht gemeldet haben, dies innerhalb der nächsten zwei Wochen nachzuholen. Sie können sich per E-Mail an landwirtschaft.aargau@ag.ch melden. Anzugeben sind Vor- und Nachname der Tierhalterin oder des Tierhalters, Telefon- und Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die Adresse der Privathaltung oder des Betriebs. Ebenfalls anzugeben sind die Geflügelart und die Anzahl der Tiere.

Auch die Eier geben Aufschluss über den Gesundheitszustand

Den Halterinnen und Haltern empfiehlt Jennifer Huwyler, ihre Tiere bei der täglichen Versorgung wie gewohnt aufmerksam zu beobachten. Fressen sie? Trinken sie? Wirken sie lebendig – oder eher matt und schlapp? Manchmal sterben infizierte Tiere innert kürzester Zeit, in anderen Fällen haben sie vorgängig Mühe beim Atmen. Und auch die Eier können Aufschluss über den Gesundheitszustand geben, wie Huwyler erklärt: «Manche erkrankten Tiere legen nur noch Eier mit dünner oder fehlender Schale. Andere legen gar keine mehr.»

Halterinnen und Halter, die bei ihren Tieren Auffälligkeiten feststellen, wenden sich am besten an ihren Tierarzt. Dieser informiert dann das zuständige Amt.

Weitere Infos für Tierhalter zum Schutz vor der Vogelgrippe sind hier zu finden.

