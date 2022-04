Männer sprengten Mäuse in die Luft – ist das Tierquälerei?

Tierquälerei Männer sprengten Mäuse: Obergericht musste entscheiden, weil sich Bezirksgerichte uneins waren Das Bezirksgericht Laufenburg hatte einen Rentner wegen versuchter Tierquälerei verurteilt, weil dieser einer Mäuseplage Herr werden wollte, indem er ein Gasgemisch in die Erde leitete und zur Explosion brachte. Das Bezirksgericht Lenzburg sprach in einem sehr ähnlichen Fall den Beschuldigten frei. Nun standen beide vor dem Obergericht. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 28.04.2022, 18.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Rodenator wird ein explosives Gemisch aus Propangas und Sauerstoff in die Mäusetunnel geleitet und dort gezündet. Screenshot Youtube

Inzwischen gilt die Schädlingsbekämpfung mit explosiven Methoden als nicht zulässig und potenziell qualvoll. Im August 2021 wurden Andreas und Manuel (alle Namen geändert) aber vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen – der Staat habe seine Hausaufgaben nur ungenügend erledigt, kam das Bezirksgericht Lenzburg zum Schluss.

Daniel hingegen wurde vom Bezirksgericht Laufenburg im Juli 2021 schuldig gesprochen. Der Rentner hatte früher als Maurer und als Projektleiter bei den SBB gearbeitet, hat aber seit jeher einen kleinen Bauernhof, auf dem er sich um Obstbäume kümmert – die Wiese hat er einem Bauern verpachtet. Auch er setzte, genau wie Andreas und Manuel, einen Rodenator zur Bekämpfung der Mäuse ein, um seine Bäume zu schützen.

Nun musste das Obergericht entscheiden. Aus dem ersten Verfahren erschien Andreas vor Gericht – das Verfahren gegen Manuel wird aus terminlichen Gründen schriftlich geführt. Abwechselnd gaben er und Daniel den Oberrichtern Auskunft.

«Ich habe nie ein verletztes Tier gefunden»

Wie Daniel erklärte, habe sein Pächter ihm den Rodenator empfohlen, und dieser sei Meisterlandwirt. «Er hat mir gesagt, das wäre legal, ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln.» Mit dem Rodenator wird ein Mausloch abgedichtet, ein Propangas-Sauerstoff-Gemisch in den Boden geleitet, und nach ungefähr 30 Sekunden zur Explosion gebracht. So werden die Gänge der Mäuse gesprengt und die Tiere darin getötet.

Ein Werbeclip für den «Rodenator» aus den USA. Youtube/Rodenator

Das Problem: Wenn sich eine Maus am Rand der Explosion befindet, wird sie unter Umständen nicht getötet, sondern nur verletzt. «Ich habe nie ein verletztes Tier gefunden, die waren alle sofort tot», erklärt Daniel. Die Tiere habe er so deponiert, dass Greifvögel sie holen konnten, was diese auch getan hätten. «Das ist die beste Methode, um zu ‹Mausen› – mit konventionellen Fallen habe ich es dagegen schon oft erlebt, dass Tiere verletzt in der Falle zurückblieben.»

Andreas ist inzwischen zwar Berufschauffeur, hatte aber ursprünglich Landwirt gelernt. Der Tierschutz sei auch Teil seiner Ausbildung gewesen, bestätigt er auf eine Frage von Oberrichter Jürg Lienhard. «Ich habe schon in der Bauernzeitung Berichte über den Rodenator gelesen und bin deshalb davon ausgegangen, dass der Einsatz in Ordnung ist.»

Als Anwohner sich über den Lärm beschwerten – die Sprengung eines Mäusebaus kann laut den Beschuldigten annähernd so laut sein wie ein Gewehrschuss – kam sogar die Polizei vorbei. «Wir haben abgemacht, dass wir es melden, wenn wir mit dem Rodenator arbeiten, die Polizei hat aber nie etwas gesagt, dass der Einsatz nicht legal wäre», so Andreas.

Beschuldigte hatten sich genügend informiert

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, als gelernter Landwirt hätte Andreas wissen müssen, dass sich bei einer unkontrollierten Sprengung Tiere hätten verletzten können. Die Verteidigung gab zu bedenken, dass sogar die Landwirtschaftsschule Kurse mit dem Rodenator angeboten hatte.

Die Richter kamen zum Schluss, dass die beiden Männer eventualvorsätzliche Tierquälerei begangen hätten. Es handle sich im vorliegenden Fall aber um einen Verbotsirrtum. Konkret: Die beiden Männer hatten sich bei einem Meisterlandwirt und mit Fachartikeln orientiert und waren deshalb der Überzeugung, dass ihr Vorgehen zulässig sei. Sie haben demnach nicht schuldhaft gehandelt und wurden schliesslich freigesprochen.

Der Beitrag von Tele M1:

Tele M1

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen