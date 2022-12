Nikin lanciert eine Crowdinvest-Kampagne und will Europa erobern

Textilbranche Nikin braucht 5 Millionen Franken, um Europa zu erobern – die Kleidermarke lanciert eine Crowdinvest-Kampagne Das Lenzburger Unternehmen Nikin hat Grosses vor. Deshalb will die Kleidermarke mit Nachhaltigkeitsansprüchen eigene Aktien verkaufen: Mitte Dezember startet sie eine Crowdinvest-Kampagne, um die Expansion nach Europa zu finanzieren. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.00 Uhr

Jung, grün und fair: Mit diesen Argumenten will die Marke Nikin auf dem europäischen Markt überzeugen. Fabio Baranzini

Nikin feiert 2022 sein sechsjähriges Bestehen. Was in Lenzburg mit einer ursprünglichen Investition von 5000 Franken und dem Traum von zwei Ex-Pfadis begann, soll nun mit einer Finanzierung von 5 Millionen Franken über die Landesgrenzen hinaus wachsen.

Die Kleidermarke wurde mit ihrem onlinebasierten Vertriebssystem und ihrem Nachhaltigkeitsanspruch – pro verkauftem Artikel pflanzt Nikin einen Baum – bekannt. Nun will sie sich vermehrt im Retailmarkt behaupten. Und das nicht nur in der Schweiz: «Nach sechsjährigem Bestehen mussten wir uns entscheiden: Entweder wir bleiben in einer ähnlichen Grösse und fokussieren uns auf Profitabilität und die Schweiz. Oder wir brauchen mehr finanzielle Mittel, um weiterwachsen zu können und ganz Europa zu erreichen.»

Mit 50'000 Franken einen Baum im Garten haben

Die finanziellen Mittel will Nikin mit Hilfe eines Crowdinvestings beschaffen. Über eine Onlineplattform können interessierte Aktionärinnen und Aktionäre, ähnlich wie bei einem Crowdfunding, eine Investition tätigen.

Im Gegenzug können sie mit Dividenden rechnen, zudem erhalten sie ein kleines Dankeschön: Bei einer Aktie von 375 Franken ist es etwa ein exklusives Paar Socken, bei 50'000 Franken kommen die zwei Gründer Nicholas Hänny und Robin Gnehm vorbei und pflanzen im jeweiligen Garten einen Baum.

Darüber hinaus wird Nikin pro Aktionär, nach bewährtem Konzept, einen Baum pflanzen. «Mit einem Investment in Nikin kann der Aktionär nicht schon in zwei bis drei Jahren einen x-fachen Return erwarten. Ein Investment in Nikin ist ein Investment in die Zukunft und in Nachhaltigkeit», schreibt Nicholas Hänny auf Linked-in.

Ab dem 9. Dezember kann also jede in der Schweiz wohnhafte Person auf der Plattform conda.ch Nikin-Aktien kaufen und damit Mitinhaberin oder Mitinhaber werden.

Crowdinvesting passt zur DNA

Ein Crowdinvesting ist nicht ganz risikofrei, wie Nikin-Mitgründer Nicholas Hänny gegenüber der AZ einräumt. «Viele Finanzexperten haben uns zu Beginn davon abgeraten. Grössere Investoren fänden es zu kompliziert, wenn eine Firma zu viele Teilinhaber hat, und das kann spätere Investitionen erschweren.»

Hänny und Mitgründer Robin Gnehm haben sich dennoch dafür entschieden: «Ich bin überzeugt, dass unsere Marke gestärkt wird. Das passt zu uns. Wir sind dadurch bekannt geworden, dass wir uns viel mit unserer Community auseinandersetzen, etwa, wenn wir an Clean-up-Days teilnehmen oder Events organisieren.» Dies würden nicht nur die rund 200’000 Kunden in der Schweiz zeigen, sondern auch die vielen Follower auf Social Media und die gut besuchten Events.

Die beiden Nikin Gründer Nicholas Hänny und Robin Gnehm im Lenzburger Wald. Fabio Baranzini

1,5 Millionen schon beisammen

Hänny ist überzeugt, dass das Ziel von 5 Millionen Franken erreicht wird. «Wir haben schon Mitte November ein Pre-Funding gestartet, einzelne Personen angesprochen, und es sind bereits 1,5 Millionen Franken zusammengekommen. Wenn wir nun mit einem Paukenschlag am 9. Dezember richtig starten, bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen.»

Auf dem europäischen Markt wird sich Nikin gegen etablierte Marken und jene, die ebenfalls mit einem Nachhaltigkeitsanspruch werben, behaupten müssen. «Davor haben wir einen gesunden Respekt.» Hänny hofft aber, dass Nikin auch mit seiner sozialen Positionierung und fairen Preisen punkten kann: «Wir pflanzen ja nicht nur Bäume, sondern beschäftigen uns sehr stark mit Nachhaltigkeit. Wenn wir betrachten, welches Preis-Leistung-Verhältnis wir anbieten angesichts der Qualität der Produkte und unseres Umweltengagements, dann stehen wir sehr gut da.»

