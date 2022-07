Teuerung Seit zwölf Jahren keine Lohnerhöhung: Sekretärin kritisiert Reformierte Kirche Aargau Das Parlament der Reformierten Kirche hat dieses Jahr zum zwölften Mal die Richtlöhne für seine Angestellten nicht erhöht – der Beschluss führt zu Kritik aus der Reformierten Kirche selbst: Eine Sekretärin wehrt sich. Andrea Marti Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Brigitte Stutz, Sekretärin der Reformierten Kirchgemeinde Kelleramt, kritisiert die Löhne der Reformierten Kirche. Severin Bigler

Die Mindestlöhne für die Arbeitnehmenden der Reformierten Landeskirche – Pfarrerinnen, Kirchenmusiker, Siegristinnen, aber auch Sekretäre und Religionslehrerinnen – werden jedes Jahr auf Vorschlag des Kirchenrats vom Parlament der Reformierten Landeskirche Aargau, der Synode, festgelegt. Die Kirchgemeinden, die ihr Personal selbst anstellen, können danach die Löhne autonom festlegen und sind frei, auch Löhne über dem Minimum, das die Landeskirche festlegt, auszuzahlen. Allerdings: Sie sind auch frei, dies nicht zu tun.

Deshalb kritisiert Brigitte Stutz, Sekretärin der Kirchgemeinde Kelleramt, nun den jüngsten Beschluss des Parlaments der Reformierten Landeskirche Aargau, der Synode. Diese hat beschlossen, den Minimallohn für das Jahr 2023 nicht zu erhöhen – erneut nicht, wie in all den zwölf Jahren davor: Zum letzten Mal hat die Synode den Minimallohn im Jahr 2011 erhöht.

«Weil in den Jahren seit 2010 auch die Sozialabgaben gestiegen sind, bedeutet das für einige nicht ordinierte Angestellte – also alle, die nicht kirchlich geweiht sind wie Sekretärinnen, Religionslehrer oder Siegristinnen – dass sie bereits heute netto weniger verdienen werden als zum Zeitpunkt, zu dem sie angestellt wurden», so Stutz.

Der Entscheid der Synode über eine weitere «Nullrunde», so Stutz weiter, sei wegen der laufenden Teuerung dieses Jahr besonders störend. «Die Teuerung wird weiter dazu beitragen, dass der Reallohn der nicht ordinierten Angestellten sinkt.»

Landeskirche: «Es handelt sich nicht um eine Nullrunde»

«Synodale hätten Anträge einreichen können»: Frank Worbs, Kommunikationsleiter der Reformierten Kirche Aargau. Susi Bodmer

Dieser Kritik widerspricht Frank Worbs, Kommunikationsleiter der Reformierten Landeskirche. «Schon allein, dass es sich um eine Nullrunde handelt, ist ein Missverständnis», sagt er und verweist darauf, dass die Synode lediglich die Minimalbesoldung festlege, die Kirchgemeinden die Löhne ihrer Angestellten aber durchaus erhöhen können.

Dass die Minimalbesoldung seit zwölf Jahren nicht erhöht wurde, begründet er so: «Der Index richtet sich nach dem Warenkorbindex des Bundes – solange sich dieser sich gegenüber dem Stand von 2011 nicht deutlich erhöht, werden auch die Minimallöhne nicht erhöht, dafür gäbe es gar keine Grundlage.»

Dass eine Erhöhung für das Jahr 2023 aufgrund der Teuerung möglich gewesen wäre, sieht auch Worbs so. Er gibt allerdings zu bedenken: «Der Kirchenrat macht der Synode lediglich Vorschläge, die sie annehmen oder ablehnen kann. Alle Mitglieder der Synode, unter denen auch sehr viele Angestellte der Kirchgemeinden sind, haben ausserdem die Möglichkeit, Anträge für eine Änderung der Vorschläge einzureichen. Alle Angestellten – sowohl die ordinierten als auch die nicht ordinierten – hätten sich also gegen die Minimallöhne wehren können.»

Stutz: «Kirchgemeinden vertrauen Kompetenz des Kirchenrats»

Diesen Einwand will Brigitte Stutz nicht gelten lassen. «Die nicht ordinierten sind in der Synode untervertreten, und es gibt auch keine formalisierte Arbeitnehmervertretung. Einfluss zu nehmen, ist sehr schwierig – möglicherweise auch, weil die Synodalen zu wenig für die Probleme der Arbeitnehmenden sensibilisiert sind.»

Stutz hält auch gegen den Verweis der Landeskirche auf die Möglichkeit der Synodalen, Änderungsanträge einzureichen. «Die Vorschläge des Kirchenrats werden im Normalfall akzeptiert, weil die Synodalen dessen Expertise vertrauen. Der Kirchenrat müsste also selbst aktiv werden.»

Dasselbe, sagt Stutz, gelte für den Verweis auf die Verantwortung der Kirchgemeinden. «In vielen Kirchgemeinden vertraut man darauf, dass die Löhne, die von der Landeskirche vorgeschlagen werden, fair sind. Sie werden häufig einfach übernommen.»

Ausserdem, so Stutz, seien manche der Verantwortlichen bei den Kirchgemeinden zu wenig informiert über die Abläufe: «Die Kirchenpflegemitglieder, die über die Höhe der Löhne entscheiden, sind oft nur für vier Jahre gewählt und wissen oft nicht, dass die Löhne schon seit zwölf Jahren nicht erhöht wurden – dass eine Erhöhung angezeigt sein könnte, ist ihnen schlicht nicht bewusst», sagt Stutz.

Minimalbesoldung nicht mehr verbindlich: «Unsicherheit wächst»

Jetzt, nach der zwölften «Nullrunde», ändere sich die Situation der nicht ordinierten Angestellten markant. Denn: «Nicht nur wurden die Minimallöhne nicht erhöht, zusätzlich sind diese ab 2023 für Angestellte, deren Funktionen keine kirchliche Ausbildung voraussetzen und für die auch ausserhalb der Kirche ein Arbeitsmarkt besteht, nicht mehr verbindlich – das heisst, dass die Kirchgemeinden diesen Angestellten den Lohn sogar noch unter diesen Minimalbetrag kürzen könnten.» Dadurch steige die Lohnunsicherheit für das nicht ordinierte Personal, so Stutz.

Dies bestätigt Frank Worbs von der Reformierten Landeskirche, fügt aber an: «Die Ersetzung der Minimallöhne durch Richtlöhne war eine Bitte der Kirchgemeinden nach mehr Spielraum bei der Festlegung von Löhnen.» Viele Kirchgemeinden, so Worbs weiter, stünden finanziell unter Druck: «Die Kirchgemeinden finanzieren ihre Stellenprozente durch die Kirchensteuer – diese sinkt seit Jahren, weil immer weniger Menschen Mitglied der Kirche sind. Manche Kirchgemeinden könnten sich also höhere Löhne schlicht nicht leisten.»

Für Brigitte Stutz ändert das aber nichts an der Situation. Seit Jahren, sagt sie, wehre sie sich gegen die «Nullrunden» für die Nichtordinierten. Sie habe Leserinnenbriefe geschrieben und sich in Vernehmlassungen der Synode geäussert, aber sei auf taube Ohren gestossen.

