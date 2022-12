Aargauer Regierungsräte erhalten 2023 fast 5000 Franken mehr Lohn

Teuerung Aargauer Regierungsräte erhalten nächstes Jahr fast 5000 Franken mehr Lohn Vom Teuerungsausgleich von 2 Prozent für das Staatspersonal profitiert auch die Regierung. Neu verdienen die fünf Regierungsräte gut 309'000 Franken pro Jahr – das sind 4720 Franken mehr als noch 2022. Hätte der Grosse Rat einen Antrag der SP angenommen, wäre die Lohnerhöhung noch deutlich stärker ausgefallen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

4720 Franken mehr: Das ist die Lohnerhöhung 2023 für Regierungsrat Stephan Attiger, Landstatthalter Markus Dieth, Landammann Jean-Pierre Gallati, Regierungsrat Alex Hürzeler und Regierungsrat Dieter Egli. Foto Studio Gioia

11’421 Franken mehr als im laufenden Jahr werden die Bundesräte 2023 verdienen – die Mitglieder der Landesregierung profitieren vom Teuerungsausgleich in der Höhe von 2,5 Prozent für die Bundesverwaltung. Damit erhöht sich der Jahreslohn eines Bundesrats oder einer Bundesrätin von bisher 456’854 auf neu 468’275 Franken. Pro Monat verdienen die Bundesräte damit rund 950 Franken mehr als im ablaufenden Jahr.

Auch die Aargauer Regierung erhält im kommenden Jahr mehr Lohn, ihr Gehalt steigt um 1,55 Prozent oder 4720 Franken. Bisher erhielten die Regierungsräte jährlich 304’484 Franken, neu werden es 309’204 Franken sein. Jean-Pierre Gallati (SVP), Markus Dieth (Mitte), Stephan Attiger (FDP), Dieter Egli (SP) und Alex Hürzeler (SVP) erhalten demnach im kommenden Jahr knapp 400 Franken mehr pro Monat.

Die Erhöhung der Regierungsgehälter basiert auf dem Lohnbeschluss des Grossen Rates für die Kantonsangestellten. Das Parlament hatte dem Staatspersonal zwei Prozent mehr Lohn gewährt – aufgeteilt in einen Teuerungsausgleich von 1,55 Prozent und individuelle Erhöhungen von 0,45 Prozent. Weil es für Regierungsräte keine Leistungskomponenten und Einzelanpassungen der Löhne gibt, entfällt dieser Anteil für die Magistraten.

Lohnerhöhung: Anträge zwischen 3200 und 8800 Franken

In der Lohndebatte im Grossen Rat gab es mehrere verschiedene Anträge, die sich auch unterschiedlich auf die Regierungslöhne ausgewirkt hätten, wie diese Tabelle zeigt (unter der Annahme, dass in allen Fällen jeweils 0,45 Prozent für individuelle Erhöhungen ausgeschieden werden und damit den Regierungsräten nicht zukommen).

Hätte das Parlament den SVP-Antrag angenommen, wäre der Lohn der Regierungsräte im nächsten Jahr um 3197 Franken gestiegen. Bei einem Ja zum Antrag der Regierung hätten die Magistraten 5937 Franken mehr bekommen. Und wäre der SP-Antrag durchgekommen, hätte sich das Salär der Regierungsräte 2023 gar um 8830 Franken erhöht.

15'000 Franken für Spesen, Zulagen für Landammann und Landstatthalter

Jedes Mitglied des Regierungsrats bezieht neben dem Lohn eine jährliche Spesenpauschale von 15’000 Franken «zur Deckung der amtlich bedingten Auslagen», wie dem Dekret weiter zu entnehmen ist. Landammann Gallati erhält eine Zulage von 7500 Franken, Landstatthalter Dieth bekommt 3000 Franken. Weitere Zahlungen gibt es nicht: Entschädigungen, Sitzungsgelder und Spesen aus der Ausübung amtlicher Mandate und der Mitarbeit von Amtes wegen in Gremien fliessen in die Staatskasse.

Gemäss dem Dekret über die Besoldung der Mitglieder des Regierungsrats, das am 1. April 2008 in Kraft trat, beträgt der Jahreslohn eines Mitglieds des Regierungsrats 290’000 Franken. Dieser Lohn verändert sich «prozentual im Gleichschritt mit den Positions- beziehungsweise Grundlöhnen des kantonalen Personals». Basis dafür sind die 23 Lohnstufen in der Kantonsverwaltung, die 2010 in einem Plan festgelegt wurden. Demnach liegen die niedrigsten Löhne zwischen 34’646 und 48’505 Franken, die höchsten zwischen 217’016 und 303’823 Franken.

Abstufung des Teuerungsausgleichs im Aargau nicht möglich

Das sind massive Unterschiede, zudem trifft die Teuerung mit höheren Preisen für Strom und Gas sowie steigenden Krankenkassenprämien die Menschen mit niedrigen Einkommen stärker. Regierungsräte bekommen denn auch nicht in allen Kantonen den gleich hohen Teuerungsausgleich wie Staatsangestellte. Eine abgestufte Regelung kennt zum Beispiel Basel-Stadt, wo mit einer Teuerung von 2,9 Prozent gerechnet wird. Nur die Lohnklassen 1 bis 8 (Bruttojahreseinkommen bis 63’189.75 Franken) erhalten den vollen Ausgleich.

Danach sinkt der Teuerungsausgleich bis zur höchsten Lohnklasse, die Regierungsmitglieder bekommen maximal 65 Prozent der Jahresteuerung – also knapp 1,9 Prozent. Ein abgestuftes System wurde laut Regierungssprecher Peter Buri aufgrund der aktuellen Situation auch im Aargau diskutiert. Er hält aber fest: «Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage bzw. des geltenden Lohnsystems im Aargau ist eine Abstufung nicht möglich.»

