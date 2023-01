Streit um Patienten: Rickli darf gegen Gallati klagen

Gesundheitswesen Streit um Patienten: Natalie Rickli darf gegen Jean-Pierre Gallati klagen Die Zürcher Gesundheitsdirektion befürchtet, dass der Aargau dem Kanton Zürich Patienten abspenstig macht. Deshalb hat sie gegen einen Beschluss der Aargauer Regierung Beschwerde eingereicht. Wegen des Streits kann sich eine spezialisierte Pflegeeinrichtung für Querschnittgelähmte in Bad Zurzach kaum noch über Wasser halten. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Die Rückenwind plus AG kümmert sich um Menschen mit Querschnittlähmung, wenn zum Beispiel pflegende Angehörige ausfallen. Symbolbild: Stefan Kaiser

Ein Platz auf der Spitalliste ist beliebt. Nur wer auf der Spitalliste steht, darf Behandlungskosten dem Kanton und den Krankenkassen verrechnen. Bei stationären Angeboten übernehmen Krankenkassen 45 Prozent der Kosten und der Wohnkanton der Patientin 55 Prozent. Der Kanton Aargau muss also auch zahlen, wenn Aargauer Patienten in einem anderen Kanton behandelt werden und umgekehrt. Die Kantone haben deshalb genau im Blick, was ihre Nachbarkantone tun.

Am 6. April 2022 hat der Aargauer Regierungsrat der Rückenwind plus AG einen befristeten Leistungsauftrag erteilt. Die Pflegeeinrichtung mit 24 Betten in Bad Zurzach hat Anfang August 2021 eröffnet. Die Mitarbeitenden kümmern sich in der Regel während maximal dreier Monate um Menschen mit Querschnittlähmung und querschnittähnlichen Symptomen nach einer Operation oder wenn pflegende Angehörige ausfallen. Rückenwind plus bietet mehr als ein normales Pflegeheim, aber weniger medizinische Dienstleistungen als ein Paraplegikerzentrum. Es füllt also eine Versorgungslücke.

Bad Zurzach statt Balgrist Zürich

Trotzdem will der Kanton Zürich verhindern, dass Rückenwind plus im Aargau einen Leistungsauftrag erhält. Die Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli hat Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie befürchtet, Zürcher Patientinnen und Patienten an den Aargau zu verlieren. Erhält Rückenwind plus einen Platz auf der Aargauer Spitalliste, könnten auch Zürcher Patienten in Bad Zurzach behandelt werden und der Kanton Zürich müsste bezahlen.

Natalie Rickli, Zürcher Gesundheitsdirektorin. Severin Bigler

Rickli wirft dem Aargauer Regierungsrat und ihrem Parteikollegen, Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati vor, mit Rückenwind plus die Patientenströme zu beeinflussen. Der Aargau schaffe neue Kapazitäten für querschnittgelähmte Personen, die bisher in den bestehenden Spitälern, beispielsweise in der Uniklinik Balgrist, und in Pflegeeinrichtungen behandelt und gepflegt worden seien.

Für den Aargauer Regierungsrat hingegen ist nicht erkennbar, inwieweit die Spitalplanung des Kantons Zürich durch Rückenwind plus torpediert werden sollte. Der Kanton Zürich verfüge über 33 Akutspitäler mit über 4200 Betten, in denen pro Jahr mehr als 200'000 Patientinnen und Patienten behandelt würden. Rückenwind plus hat maximal 24 Betten.

Gericht fällt erst ein Teilurteil

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 26. Oktober 2022 ein Teilurteil gefällt. Die Richterinnen und Richter mussten erst prüfen, ob der Kanton Zürich überhaupt berechtigt ist, gegen den Regierungsratsbeschluss Beschwerde zu führen. Da gelten strenge Regeln. Ein Kanton muss aufzeigen, dass er in seinen hoheitlichen Interessen «in qualifizierter Weise» betroffen ist. Das ist dann der Fall, wenn der andere Kanton seine Planungsmassnahmen nicht koordiniert hat und dadurch zum Beispiel überflüssige Spitalstrukturen schafft.

Jean-Pierre Gallati, Aargauer Gesundheitsdirektor. Sandra Ardizzone

Das Bundesverwaltungsgericht gibt dem Kanton Zürich im Teilurteil recht. Rickli darf also gegen Gallati Beschwerde führen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion zeige auf, dass der Regierungsratsbeschluss unmittelbaren Einfluss auf die Patientenströme und damit die Zürcher Spitalplanung habe, heisst es im Urteil. Der Aargauer Regierungsrat habe selbst festgehalten, dass die Häufigkeit von Querschnittgelähmten im Aargau nicht ausreichend hoch sei und «ein Start des Betriebs beschränkt auf die Bevölkerung des Kantons Aargau nicht sinnvoll». Vor diesem Hintergrund, so das Bundesverwaltungsgericht weiter, überzeuge die Argumentation der Aargauer Regierung nicht, dass das Angebot von Rückenwind plus keine relevanten Auswirkungen auf die Patientenströme habe.

Der Streit zwischen den beiden Kantonen um Patientinnen und Patienten ist damit weder beigelegt noch entschieden. Bevor das Bundesverwaltungsgericht das Urteil fällt, muss nun das Bundesamt für Gesundheit als Fachbehörde Stellung nehmen, danach können die Departemente von Rickli und Gallati Schlussbemerkungen einreichen.

Kanton kann Angebot nicht finanziell unterstützen

Rückenwind plus hat, bis das Urteil vorliegt, keinen rechtsgültigen Leistungsauftrag. Das könnte der ersten Spitalabteilung in einem Pflegezentrum das Genick brechen. Um die spezialisierte Pflege mit den notwendigen medizinischen Dienstleistungen kostendeckend erbringen zu können, müsste sie 1000 Franken pro Person und Tag verrechnen können. Ohne Platz auf der Spitalliste erhält Rückenwind plus aber nur rund 170 Franken. So viel wie Inhouse-Spitexdienste. Zum Vergleich: Ein Tag in einem Paraplegiker-Zentrum kostet rund 1600 Franken.

Peter Lude, Verwaltungsratspräsident Rückenwind plus. Daniel Werder

Verwaltungsratspräsident Peter Lude sagt, die Institution müsse von Monat zu Monat schauen, wie sie über die Runden komme. «Aber bis jetzt haben wir es noch immer geschafft.» Mit privatem Geld, Spenden und teilweiser Unterstützung durch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Das stimmt ihn zuversichtlich.

Peter Lude sagt auch, die Nachfrage sei da und die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige seien sehr zufrieden. «Das zeigt, dass wir eine Versorgungslücke schliessen.» Es gehe nun darum, die Zeit bis zum Urteil zu überbrücken. «Wir sind auf dem Weg. Spruchreif ist aber noch nichts.»

Auch das Departement Gesundheit und Soziales hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die Rückenwind plus AG bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht finanziell zu unterstützen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, sei unter anderem untersucht worden, ob eine finanzielle Unterstützung gestützt auf die Pilotnorm im Gesundheitsgesetz durch den Swisslos-Fonds oder den Hugo-und-Elsa-Isler-Fonds in Frage kommt. Erfolglos. Dem Kanton Aargau seien die Hände gebunden, so die Sprecherin.

Teilurteil C-2105/2022 des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Oktober 2022

