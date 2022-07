Zivilschutzgesetz: Diese 7 Anpassungen will der Kanton Aargau

Teilrevision Zivilschutzgesetz: Diese sieben Anpassungen will der Kanton Aargau per 2024 vornehmen Nach dem Bund passt auch der Kanton Aargau die Gesetzgebung beim Bevölkerungs- und Zivilschutz an. Die geplante Teilrevision enthält sieben Punkte – unter anderem einen obligatorischen Infotag für junge Erwachsene. Alessandro Crippa 08.07.2022, 11.15 Uhr

Ein Mann absolviert einen Wiederholungskurs im Zivilschutz. Symbolbild: Alex Spichale

Die Totalrevision der Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzgebung des Bundes (BZG) ist per 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Der Bundesrat hatte es im November 2020 verabschiedet und dabei etwa eine Verkürzung der Dienstpflicht von 20 auf neu 14 Jahre gutgeheissen. Die Revision führt auf kantonaler Ebene zu Anpassungsbedarf. Das schreibt der Kanton Aargau am Freitag in einer Mitteilung.

Die Teilrevision beinhaltet insgesamt sieben Themenbereiche, zu denen der Regierungsrat Änderungen vorschlägt. Die Auswertung der 127 Antworten der entsprechenden Anhörung zeigt, dass eine grundsätzliche Zustimmung zur Änderung des BZG-AG besteht. Die Änderungen sollen am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Der Regierungsrat schlägt dem Grossen Rat die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für die Durchführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung für junge Schweizerinnen sowie für niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer in den Bevölkerungsschutzregionen vor. Junge Schweizer, die ohnehin dienstpflichtig sind, betrifft dies nicht.

Die Veranstaltung soll die jungen Personen zu Themen der Sicherheit und des Bevölkerungsschutzes sensibilisieren, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. An der Veranstaltung wird über Sicherheit im Alltag und über die Möglichkeiten eines Engagements im Zivilschutz, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Samaritern oder in der Armee informiert.

Nicht alle Aargauer Parteien finden den vom Regierungsrat geplanten Infotag sinnvoll. Während ihn die Sozialdemokraten begrüssen, lehnen ihn die Grünen entschieden ab. Auch die SVP ist dagegen, wie eine Umfrage unserer Zeitung im Februar 2022 gezeigt hat.

Zur Vermeidung von sogenannter administrativer Doppelspurigkeit sollen die heute teilweise noch bestehenden Gemeindefonds der Ersatzabgaben für den Schutzraumbau fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes – also voraussichtlich per Ende 2028 – aufgehoben werden. Danach soll die Verwaltung der Ersatzabgaben ausschliesslich durch den Kanton erfolgen.

Die Verwendung der Ersatzbeiträge bleibt wie bis anhin gesamtschweizerisch einheitlich geregelt. An der heutigen Bewilligungspraxis für die Verwendung der Mittel im Fonds würde sich nichts ändern: Der Gemeinderat muss weiterhin bei der Sektion Koordination Zivilschutz der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) einen Antrag stellen.

Die Teilrevision des Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes Aargau (abgekürzt: BZG-AG) liefert die gesetzliche Grundlage zur gemeinsamen Nutzung der Telematik- und Alarmierungssysteme. Damit könnten etwa die Partnerorganisationen im Zivilschutz ihre Mannschaften über das gleiche Alarmierungssystem aufbieten wie die kantonale Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz.

Die Regionalen Führungsorgane (RFO) sollen durch die Teilrevision neu Leistungsaufträge erhalten. Dadurch sei eine kantonal einheitliche Ausrichtung der RFO und ihrer Leistungen möglich, wobei dies weitgehend nach Massgabe der Regionen und Gemeinden erfolgt, schreibt der Kanton.

Mit der Revision des BZG auf Bundesebene wird zudem der zulässige zeitliche Rahmen der Zivilschutzausbildungen erweitert. Daraus resultieren kantonale Anpassungen der Dienstdauer bei der Grundausbildung, der Kaderausbildung, der Zusatzausbildung, der Weiterbildung sowie der Wiederholungskurse.

Der Schutz vor ABC-Ereignissen (atomar, biologisch und chemisch) ist eine zentrale Aufgabe für den Aargauer Bevölkerungsschutz. Mit der Teilrevision BZG-AG wird die Grundlage dafür geschaffen, dass der Regierungsrat eine Koordinationsstelle für den ABC-Schutz definieren kann, heisst es in der Mitteilung.

Um die kantonalen Rechtsgrundlagen mit der Strategie des Bundes in Einklang zu bringen, wird im Bereich des Schutzes kritischer Infrastrukturen die Grundlage zur Bezeichnung einer Zentralstelle durch den Regierungsrat geschaffen.