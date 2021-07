Facebook-Nutzer werfen der Kapo Aargau Falschinformation vor

Technische Änderungen Auto-Tuner werfen der Kantonspolizei Aargau Falschinformation vor Heulende Motoren und tiefer gelegte Autos – damit ist eine Polizeikontrolle schon fast sicher. Um sich während einer Kontrolle Ärger zu ersparen, hat die Kantonspolizei Aargau in einem Post erklärt, wie Autobesitzer bei Änderungen genau vorgehen müssen. Das sorgte für eine hitzige Debatte. 18.07.2021, 21.57 Uhr

Immer wieder stösst die Kantonspolizei Aargau auf Autoliebhaber, welche ihre technischen Änderungen nicht im Fahrzeugausweis aufgelistet haben. Aus diesem Grund hat die Polizei in einem Facebook-Post den unwissenden Fahrzeughaltern die rechtliche Grundlage nochmals deutlich gemacht, wie «ArgoviaToday» berichtet: «Technische Änderungen an einem Fahrzeug wie Distanzscheiben, Felgen, Gewindefahrwerk usw. müssen laut Vorschriften im Fahrzeugausweis eingetragen sein.»

Weiter steht, dass bis zum Prüfungstermin das Auto nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Die Terminbestätigung der Prüfstelle reiche bei einer Polizeikontrolle nicht aus, nur die Fahrt zum Termin bei der Prüfstelle sei erlaubt. Bei der Community löste dieser Post eine grosse Diskussion aus.

Auf dem Fahrzeugausweis stehen andere Angaben

Viele sahen dieses Vorgehen als nicht umsetzbar an. So wurde kommentiert: «Also muss man das Fahrzeug in der Werkstatt stehen lassen, bis die MFK einen freien Termin hat?» Oder: «Gemäss amtlicher Dokumente MUSS die Polizei 14 Tage vor der MFK eine Galgenfrist gewähren.» Diesen Text kann man auch auf der Rückseite des Fahrausweises lesen, welcher durch das Strassenverkehrsamt Aargau ausgestellt wird. Die Nutzerinnen und Nutzer haben aus diesem Grund die Richtigkeit des Posts der Kantonspolizei Aargau angezweifelt.

Auf Anfrage der ArgoviaToday-Redaktion erklärt das Strassenverkehrsamt, dass der Text auf dem Fahrzeugausweis die technischen Änderungen am Fahrzeug nicht mit einschliesst: «Damit ist eine Änderung der Wohnadresse, ein Versicherungswechsel oder eine Gewichtsänderung gemeint.» Denn nicht typengeprüfte Umbauten sind in einer Verordnung geregelt: «Diese besagt, dass der Halter oder die Halterin der Zulassungsbehörde Änderungen an Fahrzeugen zu melden hat. Vor der Weiterfahrt müssen diese vom MFK geprüft werden», so das Strassenverkehrsamt. Weiter steht: «Die Kantonspolizei Aargau hat somit richtig informiert.»

Kantonspolizei hat Nachtrag gemacht

Da es zum Post viele negative Kommentare hagelte, veröffentlichte die Kantonspolizei Aargau nochmals einen Nachtrag: «Fahrzeughalter werden bei Kontrollen nicht systematisch verzeigt; geahndet werden nur krasse Verstösse (Betriebssicherheit nicht gewährleistet).»

Falls auf dem Fahrzeugausweis die technischen Umbauten also noch nicht stehen, aber ein Prüfungstermin vorgewiesen werden kann, wird man im Kanton Aargau nicht verzeigt. Einzige Ausnahme: Nicht prüfbare Änderungen. (mbr/sfr)