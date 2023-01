School Dance Award 2023: Diese Aargauer Schulgruppen gewannen

Baden Aus nach einem halben Jahr: «Jensen’s Food Lab» schliesst den Burger-Laden in der Innenstadt

Um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, setzte man in der neusten «Jensen’s Food Lab»-Filiale auf digitale Lösungen. Doch diese ersetzen den Koch in der Küche nicht. Ein Problem: Im Wissen um den Fachkräftemangel schnellen die Lohnforderungen in die Höhe.