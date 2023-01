SVP-Glarner mit klarer Aussage zu Krawallen in Berlin

CH Media / TalkTäglich

TalkTäglich «Reines Ausländerproblem» und «des Landes zu verweisen»: SVP-Glarner mit klarer Aussage zu Silvester-Krawallen in Berlin In der Silvesternacht kam es in Berlin zu brutalen Ausschreitungen gegen Beamte. Für SVP-Nationalrat Andreas Glarner ist das Problem klar: Migration. Mit ihm diskutieren Extremismus-Experte Dirk Baier und Ivica Petrusic, Mitglied der Migrationskommission Kanton Aargau. 06.01.2023, 14.29 Uhr

Pyroattacken, Körperverletzungen, brennende Autos: In der Silvesternacht kam es in Berlin zu brutalen Ausschreitungen gegen Beamte. 18 Polizisten wurden verletzt, über 100 Menschen wurden verhaftet, viele davon minderjährige Männer mit Migrationshintergrund. Hat Migration tatsächlich etwas mit Gewaltbereitschaft zu tun? Und könnte es in der Schweiz zu ähnlichen Szenarien kommen? Natürlich, findet SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Extremismus-Experte Dirk Baier und Ivica Petrusic, Mitglied der Migrationskommission Kanton Aargau, sind im TalkTäglich da anderer Meinung.