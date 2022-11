Heisse Debatte um KSA-Debakel: Braucht es eine Untersuchung?

«Talk Täglich» Brisante Debatte um KSA-Debakel: Verwaltungsrat auswechseln oder Kantonsspitäler zusammenlegen? Wer trägt die Hauptschuld am 240-Millionen-Finanzdebakel des Kantonsspitals Aarau? Und vor allem: Wie soll das KSA in Zukunft überleben, ohne wieder an den Abgrund zu geraten? Die beiden Grossräte Stefan Giezendanner (SVP) und Severin Lüscher (Grüne) bringen im «Talk Täglich» brisante Vorschläge ein. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 29.11.2022, 18.43 Uhr

Stefan Giezendanner, SVP (links), und Severin Lüscher, Grüne, im «Talk Täglich». Bild: Dominic Kobelt

Vor knapp zwei Wochen kam es im Aargauer Gesundheitswesen zum Knall: Das Kantonsspital Aarau (KSA) musste darüber informieren, dass es 240 Millionen Franken aus der Kantonskasse braucht. Ohne finanzielle Unterstützung droht dem Spital die Überschuldung. In der Sendung «Talk Täglich» von Tele M1 diskutierten am Dienstag SVP-Grossrat Stefan Giezendanner und Grossrat Severin Lüscher (Grüne), Präsident der Gesundheitskommission, über die Zukunft des KSA.

Giezendanner ist das Thema im Grossen Rat provokativ angegangen: Er präsentierte eine Todesanzeige des Kantonsspitals. «Wollen Sie den Patienten KSA wirklich sterben lassen», fragte Moderator Rolf Cavalli eingangs den SVP-Politiker. «Ich wollte damit nicht sagen, dass wir den Patienten sterben lassen, sondern dass die Lage todernst ist», erklärte Giezendanner. Man könne die 240 Millionen nicht einfach so im Raum stehen lassen, die Politik müsse dem auf den Grund gehen. «Ein normales Unternehmen wäre jetzt beim Konkursamt angemeldet.»

Man habe in der Gesundheitskommission geahnt, «dass etwas kommen würde», sagte Lüscher zur Finanzhilfe des KSA. «Wir wussten, dass wir beim Bauvorhaben genau hinschauen müssen, und haben das auch gemacht.» Die KSA-Führung habe lange nicht realisiert, dass es dort Probleme gebe. «Im Jahresbericht kam das Bauen nicht unter den Risiken vor – wir haben das immer etwas anders gesehen.»

Giezendanner fordert eine PUK

Doch wie kam es zum Debakel? «Ich habe noch grosse Fragezeichen», sagte Giezendanner, deshalb fordere er eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK). «Es kann doch nicht sein, dass plötzlich 240 Millionen Wertberichtigung auftauchen.» Er sei überzeugt, dass die Revisionsgesellschaft den Verwaltungsrat schon vor Jahren über anstehende Wertberichtigungen informiert habe. «Man wollte das wohl nicht kommunizieren.»

Der SVP-Politiker möchte zudem, dass als Bedingung für den 240-Millionen-Kredit der gesamte Verwaltungsrat ausgewechselt wird. «Jemand muss die Verantwortung übernehmen, und ich sehe diese nicht bei einer einzelnen Person, sondern beim gesamten Gremium.»

Lüscher: «Ganze Mannschaft auswechseln bringt nichts»

«Wenn jetzt alles neue Personen kommen, die keine Ahnung haben, glaube ich nicht, dass es besser wird», entgegnete Lüscher. «Diese Leute müssten sich zuerst einarbeiten, dadurch verlieren wir wieder Zeit.» Lüschers Ansatz: Hinschauen und selektiv auswechseln. «Im Verwaltungsrat ist beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer, von dem hätte ich erwartet, dass er seine Kolleginnen und Kollegen auf das Problem aufmerksam macht.» Ob Verwaltungsratspräsident Peter Suter das Schiff wieder flott kriege, wisse er nicht, «aber wir sollten ihm zuerst noch einmal zuhören».

Suter selbst hatte sich vor einer Woche im «Talk Täglich» ebenfalls geäussert und dabei moniert, das KSA sei zu einem Selbstbedienungsladen geworden. Dies, indem Notfälle übers Wochenende ans KSA überwiesen würden: «Das Personal der Regionalspitäler ist am Montag ausgeruht.» Dagegen werde am KSA durchgearbeitet, am Montag seien dann die Mitarbeiter erschöpft, der Notfall verstopft und die Betten besetzt.

Giezendanner: «Das KSA muss sich auf das Wesentliche konzentrieren»

Geht es zu Lasten des Zentrumsspitals Aarau, dass für die Politik die Regionalspitäler ein Tabu sind? Er könne die Aussagen von Suter nicht abschliessend nachvollziehen, weil er nicht aus dem Gesundheitsbereich komme, erklärt Giezendanner, aber man kenne ja ein Spital, bei dem es funktioniere: das Kantonsspital Baden (KSB). «Die Spitäler bieten die gleichen Leistungen an.»

Dem widersprach Lüscher: «Das KSA übernimmt vom KSB viele Patientinnen und Patienten, die nicht rentabel sind, die man aber irgendwo pflegen muss.» Allerdings wolle er damit nicht sagen, dass das der einzige Grund sei, warum das KSB besser dastehe als das KSA.

Giezendanner hielt dem entgegen, das KSB habe es geschafft, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren: «Das KSA hat über 50 Kliniken – im Vergleich dazu hat das KSB 7 Abteilungen.» In Aarau müsse man sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, findet der SVP-Politiker. «Allenfalls muss man auch andere Spitäler ins Boot holen – Kollaborationspartner heisst hier das Stichwort.»

Ein Vorschlag, der schon im Jahr 2017 von den Grünen in Form einer Motion vorgebracht wurde, nimmt Lüscher nun wieder auf: eine gemeinsame strategische und oberste operative Führung für beide Kantonsspitäler. «Diese Idee entstand deshalb, weil sich das KSA und das KSB konkurrenzieren und sich gegenseitig Sachen abjagen. So entstehen auch Doppelspurigkeiten», erklärte Lüscher. Wenn jemand die Verantwortung über die Aufgabenzuteilung übernehmen würde, dann wüssten beide Spitäler, was sie zu tun hätten.

