Talk Täglich: Jean-Pierre Gallati zur Omikron-Lage im Aargau

Talk Täglich Durchseuchung, Zertifikats-Ende, Glarners Impfwitze: Jean-Pierre Gallati nimmt Stellung zu elf brisanten Covid-Fragen Die berüchtigte Omikron-Wand kommt jeden Tag näher. Ist die hochansteckende, aber eher milde Variante der Ausweg aus der Pandemie? Oder kollabieren Spitäler und drohen neue Mutationen? Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati nimmt im Talk Täglich Stellung zu den brisantesten Covid-Fragen der Stunde. Rolf Cavalli 1 Kommentar 18.01.2022, 19.00 Uhr

Die besten Szenen aus dem Talk mit Jean-Pierre Gallati im Videozusammenschnitt. Tele M1

Die Schweiz steht an einem Scheideweg in der Pandemie, aber niemand weiss so genau, wie es weitergeht und wie es weitergehen soll. Diskutiert werden zur Zeit sowohl Lockerungen wie auch Verschärfungen der Massnahmen.

Der Aargauer Regierungsrat schickte am Montag seine Meinung zu diversen Vorschlägen nach Bern zuhanden des Bundesrates: So will der Aargau die Quarantäne nicht abschaffen, aber nicht mehr verordnen; die Homeoffice-Pflicht soll zu einer Empfehlung abgeschwächt werden, am Zertifikat will der Aargau vorläufig festhalten.

Im Talk Täglich von Tele M1 hat der Gesundheitsdirektor zu den brisantesten offenen Fragen Stellung genommen. Hier eine Auswahl von Jean-Pierre Gallatis Antworten.

«Die Kritiker suchen das Haar in der Suppe, die auf solche 'Fehler' aufspringen und das dramatisieren», sagt Gallati. Es hatte sich kürzlich herausgestellt, dass in der Spital-Statistik auch Patienten als Covid-Fälle gezählt werden, die wegen etwas anderem eingeliefert worden sind, aber zusätzlich infiziert waren.

Gallati sagt, wer mit einem Beinbruch eingeliefert werde, aber auch Covid habe, müsse abgesondert und speziell behandelt werden. Das bedeute mehr Aufwand. Gallati betont zudem, die kritisierte Statistik betreffe nicht die Intensivstationen, sondern nur die Allgemeinabteilungen und die seien ohnehin nie überlastet gewesen bisher.

Gallati antwortet mit einer rhetorischen Gegenfrage: «Wie wollen Sie Spitalkapazitäten innert vierzehn Tagen ausbauen? Da müsste mir das BAG einen guten Hinweis geben, ich würde es gleich machen.»

«Wir machen faktisch jetzt schon eine kleine Triage», sagt Gallati. Im Kantonsspital Aarau gebe es 25 Prozent weniger Operationen, im Kantonsspital Baden 20 Prozent weniger und in der Hirslanden 15 Prozent weniger Eingriffe. «Dies um die Intensivstationen zu schützen und das Personal zu schonen.»

«Symptomlose Angesteckte finden wir weniger heraus, weil wir das repetitive Testen aus Kapazitätsgründen in Schulen und Betrieben einstellen mussten», erklärt Gallati. «Das heisst: All jene, die positiv getestet werden in Zukunft, sind solche mit Symp­tomen.»

Gallati weist darauf hin, dass der Umgang mit positiv Getesteten irgendwann gehandhabt werde wie bei einer anderen Infektionskrankheit. «Man meldet dem Arbeitgeber, dass man nicht arbeitsfähig ist, und geht möglicherweise zum Arzt. Irgendwann wird es auch bei Covid so laufen.»

Das Contact Tracing wird neu automatisiert. Das Contact Tracing Center ruft Infizierte nicht mehr aktiv an. Je mehr Fälle es gab, je mehr war es überfordert in der Vergangenheit. Zeit, das sogenannte Conti zu schliessen? Nein, sagt Gesundheitsdirektor Gallati. Das Personal werde jetzt anders eingesetzt.

Und: «Sie wissen von mir, dass ich nicht lange zuschaue, bis ich aktiv werde. Letzten Sommer wurde mir vorgeworfen, dass ich zu schnell Personal abgebaut habe. Wenn es nötig ist, werden wir uns wieder trennen von Personal. Aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, das wäre fahrlässig.»

«Diese Frage wird breit diskutiert. Der Bundesrat hat vorgeschlagen, bis Ende März weitermachen. Der Aargauer Regierungsrat findet, man soll auf Ende Februar prüfen, ob die Massnahmen noch Sinn machen, inklusive Zertifikat. »Dieses sei auch wichtig für Auslandreisen. Die Gültigkeit soll deshalb mit anderen Ländern abgestimmt werden. So wie Baselland das Zertifikat gleich jetzt abschaffen, will Gallati nicht.

Im Aargau sinkt die Booster-Nachfrage schon wieder, kaum hat der Kanton die Kapazitäten hochgefahren. Gallati weiss auch nicht, warum viele zögern. Er könne nur wiederholen: «Machen Sie es, es hilft Ihnen und der Gesellschaft.» Von einer speziellen Kampagne hält er nichts. Gallati: «Wenn der Bundesrat eine Booster-Woche ausrufen würde wie im November die Impfaktion, würde das vermutlich nicht gut angekommen, damals hat das jedenfalls nicht gefruchtet.»

Andreas Glarner, SVP-Präsident Aargau, äussert sich immer wieder kritisch bis belustigend über den Nutzen der Covid-Impfung. Auf Instagram hat er zum Beispiel diesen Witz veröffentlicht, den über 250 seiner Follower gelikt haben.

Zur Frage, ob er darüber lachen können oder sich nerve, sagt Gallati trocken: «Wenn 250 Personen das geliket haben, heisst das umgekehrt, 699'750 Aargauer haben es nicht gelikt. Ich halte das nicht mal für einen Witz. Er hat schon bessere Witze gemacht.»

Eine differenzierte Impfpflicht so wie in Italien ab 50 Jahren oder wie in Griechenland ab 60 Jahren «wäre sicher eine Möglichkeit», sagt Gallati. Man werde sehen, wie das dort funktioniere. Gallati stuft aber die Impfquote bei den vulnerablen Gruppen in der Schweiz als so hoch ein, dass der Nutzen einer Impfpflicht fraglich sei. Denn: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 100 Prozent erreichen will.»

Läuft die jetzige Situation mit der hochansteckenden Omikron-Variante auf eine Durchseuchung der Gesellschaft hinaus? Gallati: «Ja, ich glaube schon. Das ist ja offensichtlich.» Schon Anfang der Pandemie hätten seine Fachleute gesagt, dass jedes Virus irgendwann durchseuche, sowohl in der Tierwelt als auch bei den Menschen.

Vor einem halben Jahr sagte Gallati noch, bewusste Durchseuchung sei keine Option. Aus heutiger Sicht sagt er: «Damals war die Impfung noch nicht breitflächig ausgerollt, da darf man nicht durchseuchen, sonst bringt man die Spitäler an den Anschlag.»

«Ich hoffe seit zwei Jahren, dass die Pandemie nach zwei Jahren und drei, vier Monaten vorbei ist wie damals die Spanische Grippe. Das wäre dann im Mai, Juni der Fall. Ich bin optimistisch, aber das hat vielleicht mehr mit dem eigenen Naturell zu tun und weniger mit der Fähigkeit die Situation einzuschätzen.»

Die ganze Ausgabe von «TalkTäglich» mit Regierungsrat Jean-Pierre Gallati können Sie hier nachschauen. Tele M1

