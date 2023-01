konkrete Tipps für Patienten «Wer keinen Hausarzt findet, soll sich bei Berset melden»: Aargauer Ärzte-Präsident sagt, was sich auf Notfallstationen ändern muss Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, hat Anfang Jahr nach 30 Jahren seine eigene Praxis abgegeben. In elf Punkten führt er aus, was mit den Notfallstationen schiefläuft, wieso gewisse Ärzte grotesk viel verdienen, was er Gesundheitsminister Berset vorwirft und wie sich Patienten selber helfen können. Jetzt kommentieren 10.01.2023, 19.47 Uhr

Er ist erleichtert: Am 1. Januar konnte Jürg Lareida nach langer Suche endlich seine Arztpraxis in Aarau einem Nachfolger übergeben und in Pension gehen. Der oberste Aargauer Arzt blickte im TalkTäglich von Tele M1 auf die grossen Veränderungen im Beruf als Arzt zurück und sagt, woran das Gesundheitswesen krankt. Wir haben seine interessantesten Aussagen in elf Punkten zusammengefasst.

Jürg Lareida in seiner Praxis in Aarau. Valentin Hehli

Lareida über die Gründe für den Hausärzte-Mangel

«Das Problem ist nicht, dass es weniger Hausärzte gibt», betont Lareida. Die jungen Hausärzte heute seien einfach nicht mehr bereit, 12 bis 14 Stundentage zu absolvieren und dafür Zeit für Familie und Freizeit zu opfern. Die Arbeitszeit sei massiv zurückgegangen, in der Konsequenz brauche es mehr Ärzte. «Ich hatte mal 123 Stunden in einer Woche gearbeitet», erzählt Lareida. Das sei ein Extrembeispiel, aber das habe man früher einfach gemacht. «Das wäre heute nicht mehr vorstellbar, zum Glück.» Heute ist Arzt keine Berufung mehr, sondern ein Job.

... über Auswüchse bei Arztsalären

Im Aargau verdient ein Hausarzt laut Lareida im Schnitt 180'000 Franken. Ein Spezialist und ein Chirurg kann um ein vielfach höheres Salär erreichen. Warum? «Sobald man Privatpatienten in Privatspitälern behandelt, gehen die Tarife in groteske Höhe. Ich verstehe gewisse Einkommensunterschiede, aber es gibt Auswüchse.» Er sei nicht sicher, ob die Arbeit eines Herzchirurgen viel wertvoller sei als die eines Allgemeinmediziners.

Die Sendung TalkTäglich vom Dienstag mit Jürg Lareida in voller Länge Tele M1

... über die Verunsicherung nach Covid

«Ausser wegen Angina bin ich als Kind kaum zum Arzt. Heute konsultieren junge Menschen öfters den Doktor. Seit Covid hat das nochmals zugenommen. Und zwar nicht, weil die Leute mehr krank sind, sondern weil sie mehr von Krankheiten hören im Zusammenhang mit Covid und verunsichert sind: zum Beispiel Herzbeutelentzündung. Dabei haben viele einfach Herzrhythmusstörungen, womit man gut leben kann; aber man will es eben abklären lassen.»

... über Herzinfarkte und Bibeli von Notfallpatienten

«Als ich 1995 die Praxis eröffnete, waren es Patienten mit Lungenentzündungen, Herzinfarkte, Harnverhaltungen, die notfallmässig zu mir kamen. Zunehmend kamen aber auch Leute wegen normalen Schmerzen, Bibeli, Bagatellfällen.» Die Leute seien nicht wehleidiger als früher, aber unsicher. Und es sei einfacher geworden: Früher habe es eine Überweisung vom Arzt gebraucht, heute seien die Türen der Notfallstationen für alle offen.

... über den Nutzen der Medical-Guide-App

Das sei ein exzellentes Instrument, das vor drei Jahre entwickelt und lanciert worden sei. «Da wird jeder Patient mit Fragen geführt und eine Empfehlung abgegeben, ob er jetzt ein Hausmittelchen nehmen, am anderen Tag den Hausarzt anrufen oder wirklich gleich auf den Notfall gehen soll.»

... über die Forderung nach Gratis-Notfall-Nummer

«Dass die Notfall-Hotline 3.23 Franken/Minute kostet, war ein politischer Entscheid des Grossen Rates. Der Aargau ist der einzige Kanton der Nordwestschweiz, die Geld verlangt. Natürlich fände ich es gut, wenn diese Hotline gratis wäre, dann würde sie mehr genutzt.»

... über eine Zutrittsgebühr für Notfallstation

«Ich halte nicht viel davon. Denn das Spital muss jeden Patient nehmen, auch wenn er kein Geld oder keine Kreditkarte dabei haben will. Danach dieser Gebühr nachrennen, Betreibungen ausstellen, ist ein riesiger Aufwand. Und die Patienten, die nicht gezahlt haben, kommen dann trotzdem wieder.»

...über ein neues Notfall-System

«Man muss die Organisation der Notfallstationen neu aufziehen. Es braucht im Aargau viel Notfallzentren: Aarau, Baden, Fricktal, Freiamt. Die muss man ausbauen und die praktizierende Ärzteschaft einbeziehen. Das kann ein Spital allein nicht mehr stemmen. »

... über den Fluch des Googelns und hilfreiche Tipps

Beschwerden zu googlen, hält Lareida für gefährlich. Im Internet werden vor allem die schlechten Krankheitsfälle präsentiert, das verunsichere nur noch mehr. Es gebe auch zweifelhafte Apps, die Diagnosen stellten, die nicht stimmten. «Ich empfehle wirklich die App Medical Guide. Zudem kann bei kleineren Fällen auch mal der Apotheker helfen.»

... über seine Kritik an Alain Berset

«Leuten, die keinen Hausarzt in ihrer Gegend finden, sollen doch Alain Berset einen Brief zu schreiben. Er und das BAG wissen offenbar genau, wie das Gesundheitsproblem zu lösen ist. Das ist natürlich provokativ gemeint, aber ernsthaft: Das Problem ist aus meiner Sicht, dass eine Ideologie dahinter steht. Berset und sein BAG wollen eine komplette Staatsmedizin. Man sieht in Schweden, England, Frankreich, dass das nicht die bessere Lösung ist.»

... über seine persönlichen Rückenprobleme

«Ich gebe mir viel Mühe, mehr Sport zu treiben. Mein Rücken macht mir Probleme. Es gibt Tage, da kann ich kaum aufstehen. Darum mache jetzt täglich ein 90-minütiges Programm mit Übungen. Ich habe jetzt ja mehr Zeit.» (az)

