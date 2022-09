Dieser Holzofenbauer vertritt den Aargau an den Swissskills

Swiss Skills Alle wollen Holzöfen, kaum jemand baut sie noch: Dean Fehlmann vertritt an den Swiss Skills eine aussterbende Zunft Am Mittwoch starten in Bern die Schweizer Berufsmeisterschaften. Auch Dean Fehlmann aus Gränichen macht mit. Der 23-Jährige programmiert keine Codes und bäckt keine Torte. Er baut in 36 Stunden einen Kachelofen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Ofenbauer Dean Fehlmann im Showroom auf der Sitzbank des «‹Maserati› unter den Holzöfen»: einer Ganzhausheizung, verkleidet mit Steinplatten. Sandra Ardizzone

Den «Maserati»-Ofen präsentiert er als Erstes. Auf Baustellen bewegt sich Dean Fehlmann, 23 und diplomierter Ofenbauer, wie ein Routinier. Doch die Präsentation der Modelle im Showroom seiner Arbeitgeberin ist seine Sache nicht. Sagt er zumindest.

Im Ausstellungsraum der Dätwyler Ofenbau AG, im 1100-Seelen-Dorf Schmiedrued, steht Fehlmann an einem Dienstagabend, um das zu tun, was er bei Gesprächen häufig tut: seinen Beruf erklären. Am besten geht das anhand von Musteröfen. Da steht das Hightech-Modell, das ein ganzes Einfamilienhaus beheizt, eben: der «Maserati» unter den Holzöfen. Zwei Meter daneben steht der kleinere Schwedenofen. Fehlmann nennt ihn «den Fiat». Er sorgt in einem Einzelraum problemlos für wohlige Wärme und im Portemonnaie für ein nicht ganz so grosses Loch.

Stockwerke mauern war ihm schnell zu eintönig

Heute baut Dean Fehlmann von Locarno bis St.Gallen solche Öfen in die Wohnzimmer. Früher, und das ist bei einem Mann mit Jahrgang 1998 nicht allzu lange her, war er Maurer. 2015 begann er die Lehre, 2018 beendete er sie. Dazwischen ahnte Fehlmann, dass er sein Glück kaum im Hochbau finden würde. Stockwerk um Stockwerk um Stockwerk mauern. Eintönig schien ihm die Arbeit. Und nicht besonders nachhaltig.

Ein Kumpel arbeitet als Ofenbauer, in der Rekrutenschule lernt er einen zweiten kennen. Nach einer Schnupperwoche ist die Sache für Dean Fehlmann klar. Er entscheidet sich für eine zweijährige Zweitlehre, die er im Sommer abgeschlossen hat. Der Ofenbau biete nachhaltigere Perspektiven, ist Fehlmann überzeugt: «Ein Einfamilienhaus steht vielleicht 50 Jahre. Ein Kachelofen ist für eine deutlich längere Lebenszeit gebaut. Der älteste, den ich restauriert habe, war 250 Jahre alt.» Und schon ist Fehlmann, der ungeübte Verkäufer, mittendrin in einem Werbespot für seinen Berufsstand.

Ein Labyrinth aus Ton und Wasser

Obwohl Dean Fehlmann nicht mehr auf seinem angestammten Beruf arbeitet, hilft ihm das Wissen aus der Erstausbildung. Als Maurer habe er gelernt, wie man «ä Chelle i'd Finger nimmt». Diese Kelle braucht er weiterhin: Für viele Öfen wird nur der metallene Heizeinsatz fertig angeliefert. In ihm brennt später das Feuer, ehe die Heizgase die Kammer durch ein Rohr verlassen.

Soll der Ofen die Wärme länger speichern, werden die Heizgase nicht direkt in den Rauchfang und durch den Kamin, sondern durch einen Nachheizkasten geleitet. Eine Art Labyrinth, das Fehlmann aus Schamottsteinen mauert, die ihrerseits Wärme speichern. Von diesem Innenleben ist später nichts mehr sichtbar. Es wird mit Natursteinplatten, Kacheln oder Putz verkleidet.

Ofenbauer Dean Fehlmann, hier vor einem nostalgischen Ofenmodell, vertritt den Aargau an den diesjährigen Swiss Skills in Bern. Sandra Ardizzone

Die Pläne, die der Projektleiter für jedes Ofenmodell ausarbeitet, erhält Dean Fehlmann in zweidimensionaler Ausführung. «Vorauszudenken und daraus ein exaktes, dreidimensionales Objekt zu bauen, ist für mich eine der grössten Herausforderungen in der täglichen Arbeit.» Nicht zu hoch, nicht zu breit, nicht zu tief soll es sein, sondern passgenau.

Plötzlich wollen alle wieder mit Holz heizen

Früher war der Sommer für die Dätwyler Ofenbau AG die Hauptsaison. Doch in der Pandemie ist die Nachfrage nach Holzöfen angestiegen und seither – nicht zuletzt wegen der hohen Öl-, Gas- und Strompreise – hoch geblieben. Nicht nur in Fehlmanns Betrieb ist die Arbeitsauslastung inzwischen auch in den Wintermonaten hoch. Auch die Hersteller, etwa von kleineren, montagefähigen Schwedenöfen, kommen kaum nach. Wer sich im November einen bestellt, hat ihn im Dezember – des nächsten Jahres.

Die Dätwyler Ofenbau AG bewahrt in ihrer Scheune auch nostalgisch-alte Kacheln auf. Sandra Ardizzone

Da ist es wenig hilfreich, dass die grosse Nachfrage auf einen Mangel an Fachkräften prallt. Fast jährlich würden es weniger, erzählt Dean Fehlmann: «Als mein Berufsschullehrer in die Lehre ging, gab es in der Deutschschweiz zwei Klassen mit 25 Personen. Bei einem Arbeitskollegen war es noch eine Klasse mit 25 Personen, und als ich im Sommer abgeschlossen habe, waren wir noch zwölf. In der ganzen Schweiz.»

In 36 Stunden entsteht ein betriebsfähiger Ofen

An den Swiss Skills, die vom 7. bis 11. September in Bern stattfinden, ist es für Dean Fehlmann ausnahmsweise ein Vorteil, dass seine Zunft immer mehr schrumpft: Qualifizieren musste er sich nicht, die Anmeldung reichte. Nur fünf junge Berufskollegen haben das ebenfalls getan, die Konkurrenz ist entsprechend überschaubar. Zwar will sich Fehlmann keinen Druck machen, doch «unter die ersten drei zu kommen, wäre schon cool und sicher auch machbar», findet er. «Bei unserem kleinen Teilnehmerfeld ist es durchaus realistisch, dass man etwas reissen kann.»

Vor einem allfälligen Sprung aufs Podest heisst es für Dean Fehlmann allerdings: abliefern. In 36 Stunden sollen er und seine Konkurrenten einen etwa 500 Kilogramm schweren Speicher-Kachelofen bauen. Die Masse und eine ungefähre Skizze hat er vom Branchenverband feusuisse bereits erhalten. Das genaue Schema, aus dem er beispielsweise sieht, welchen Weg die Heizgase nehmen sollen, erhält er kurz vor dem Wettbewerb.

Statt eines Preisgeldes, wie das in anderen Berufsgruppen üblich ist, erhalten die Ofenbauer an den Swiss Skills ihren eigenen Ofen als Geschenk. Nach dem Wettkampf wird er den Teilnehmenden ins Geschäft geliefert. Von dort will ihn Dean Fehlmann zur Wohnung seines Vaters transportieren. Er lacht: «Wie wir dieses riesige Ding in sein Wohnzimmer bringen, werde wir dann sehen.»

