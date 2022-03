SVP-Streit Gallati kritisiert Glarner als «Putin-Verehrer»

Interner Parteistreit Eklat an SVP-Sitzung: Gallati kritisiert Glarner als «Putin-Verehrer» nach Aussagen über Ukraine-Krieg An der Fraktionssitzung der SVP Aargau kommt es zum Eklat. Parteipräsident Andreas Glarner sagt, der Westen sei schuld am Konflikt mit Russland. Fraktionschefin Désirée Stutz unterbricht die Diskussion, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati weist Glarner lautstark zurecht – dennoch verbreitet dieser seine Ansicht nun öffentlich. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Schon beim Covid-Gesetz waren sich Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (links) und SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner nicht einig – nun kommt es beim Ukraine-Krieg erneut zur Auseinandersetzung. Alex Spichale

Jeweils am Morgen vor einer Grossratssitzung treffen sich die Fraktionen zur Besprechung der anstehenden Geschäfte – so auch am vergangenen Dienstag, als das Kantonsparlament zum ersten Mal seit Mitte Januar wieder tagte. Wie die AZ weiss, kam es an der Sitzung der SVP-Fraktion, die mit 46 Personen am meisten Mitglieder zählt, zu einem Eklat.

Von einem SVP-Parlamentarier wurde die Frage aufgeworfen, ob man zu Beginn der Grossratssitzung eine Fraktionserklärung zum Ukraine-Krieg abgeben wolle. In diese Diskussion schaltete sich Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner ein, wie mehrere SVP-Mitglieder gegenüber der AZ bestätigen. Demnach sagte Glarner, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski verlängere mit seinem Verhalten den Krieg und der Westen sei mitschuldig am Konflikt mit Russland.

Regierungsrat Gallati bezeichnet Nationalrat Glarner als Putinverehrer

Ein SVP-Mitglied, das an der Fraktionssitzung dabei war, bezeichnet die Aussagen von Glarner als «russische Propaganda und Verschwörungstheorien, die an die Position von Nationalrat Roger Köppel und dessen Weltwoche erinnern».

Auch Fraktionschefin Désirée Stutz gingen Glarners Aussagen zum Krieg zu weit. Sie unterbrach gemäss mehreren Quellen die Sitzung und sagte, eine solche Diskussion werde sie nicht zulassen.

Danach musste sich Glarner scharfe Kritik von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati anhören, der ebenfalls bei der Sitzung anwesend war. Zusammen mit Landammann und Bildungsdirektor Alex Hürzeler habe Gallati den Kantonalpräsidenten zur Seite genommen und ihm lautstark die Meinung gesagt, berichten Teilnehmer. Gallati soll Glarner gesagt haben, er sei nicht nur ein «Putinversteher, sondern ein Putinverehrer».

Glarner rechtfertigt in der «Schweizerzeit» die russische Aggression

Gallati soll Glarner auch aufgefordert haben, seine Russland-freundliche und faktenwidrige Position öffentlich zu machen, um allen zu zeigen, wo er in dieser Frage stehe. Hat Glarner diese Aufforderung möglicherweise wörtlich genommen? Auf jeden Fall erschien am Freitag auf der Website des rechtskonservativen Blattes «Schweizerzeit» ein Beitrag von Glarner mit dem Titel «Man höre auch die andere Seite».

«Mit keinem Wort – dies sei gleich zu Beginn betont und mit allem Nachdruck bekräftigt – möchte ich den von Wladimir Putin gegen die Ukraine angezettelten Krieg rechtfertigen.» Das schreibt der SVP-Präsident und Nationalrat im ersten Satz – und tut nachher aber dann genau dies. In seinem längeren Beitrag legt Glarner dar, dass er die Forderungen von Putin für einen Waffenstillstand unterstützt: Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine, Anerkennung von Donezk und Lugansk als Volksrepubliken und der Krim als russisches Hoheitsgebiet.

Glarner schreibt, dies werde vom Westen abgelehnt und ergänzt: «Wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, sind die EU und die USA ganz klar schuld an jedem weiteren Opfer dieses Krieges.»

Ein angeblicher US-Putsch in der Ukraine als Grund für die Krim-Annexion?

Der SVP-Präsident verkennt dabei, dass nicht die EU oder die USA von Russland angegriffen wurden, sondern die Ukraine. Und dass ukrainische Vertreter mit russischen Unterhändlern über einen Waffenstillstand diskutieren, nicht der Westen. Annehmen oder ablehnen können Putins Bedingungen demnach nur die Ukrainer selber.

Glarner schreibt weiter, dass er die Annexion der Krim durch Russland sowie die militärische Unterstützung von Separatisten in den Gebieten Donezk und Lugansk in der Ostukraine für gerechtfertigt hält.

«2014 putschten die USA die russlandfreundliche Regierung der Ukraine aus dem Amt und installierten eine US-freundliche Regierung. Durch den Putsch der US-Amerikaner genötigt, besetzte Russland die Krim.»

Ein Mitglied der Aargauer SVP, das an der Fraktionssitzung dabei war und Glarners Beitrag in der «Schweizerzeit» gelesen hat, kritisiert diese Aussagen scharf:

«Ich verstehe nicht, wie unser Präsident den Angriff Russlands auf einen souveränen Staat wie die Ukraine rechtfertigen kann, ihm fehlt ganz offenbar das nötige geschichtliche Wissen.»

Glarner begründet seine Position mit einem Rückblick auf die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Russland und der Nato seit dem Mauerfall im Herbst 1989. «Tut man dies, wird einem bald klar, dass Russland durchaus berechtigte Ansprüche hat. Russland warnte den Westen mehrfach und reichte immer wieder die Hand zum Frieden», schreibt er.

Mit keinem Wort erwähnt Glarner, dass Russland zusammen mit den USA und Grossbritannien im Jahr 1994 das Budapester Memorandum unterzeichnete, das die ukrainischen Grenzen und die Unabhängigkeit des Landes garantierte. Im Gegenzug gab die Ukraine die Atomwaffen ab, die nach dem Ende der Sowjetunion auf ihrem Gebiet stationiert waren.

«Unerträglich, wie sich Glarner hinter russische Aggression stellt»

Vielmehr vertritt Glarner die Position, dass Russland das Anrecht auf eine Pufferzone zwischen seinem Gebiet und jenem der Nato habe – diese habe der Westen mehrfach verletzt. Zuerst mit dem Beitritt der baltischen Staaten zum Verteidigungsbündnis, dann mit angeblichen Versuchen, in Weissrussland einen Regimewechsel herbeizuführen, und schliesslich mit einer amerikanischen Infiltration der Ukraine.

Auch dies stösst bei seinen Parteikollegen auf Kritik, ein SVP-Mitglied sagt: «Man stelle sich vor, andere Länder in Europa würden ebenfalls Pufferzonen verlangen oder die Schweiz würde angegriffen und dann von ausländischen Politikern zur Kapitulation aufgefordert – wie würde Andreas Glarner da reagieren?» Es sei unerträglich, dass der SVP-Präsident sich derart offen hinter die russische Aggression stelle.

Fraktionschefin will Glarners Aussagen in der Parteileitung besprechen

SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz. Britta Gut

SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz sagt, sie möchte sich nicht dazu äussern, was an der Sitzung vor einer Woche vorgefallen sei. «Dies war eine interne Sitzung, der Inhalt ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt», hält Stutz fest. Sie distanziert sich aber ausdrücklich Glarners Aussagen, die er in seinem Beitrag in der Schweizerzeit macht. Stutz hält fest:

«Wir haben nächstens eine Geschäftsleitungssitzung der SVP Aargau und ich werde beantragen, dass diese Positionierung unseres Präsidenten dort traktandiert und besprochen wird.»

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati nimmt auf Anfrage der AZ keine Stellung zu Glarners Aussagen oder zum Eklat an der SVP-Fraktionssitzung. Wie er den Ukraine-Krieg sieht, hatte der Aargauer Sozialdirektor und Major der Schweizer Armee in einem Interview vor zwei Wochen klargemacht. Gallati sagte, er sei «vor dem Hintergrund der russischen Angriffskriege der letzten 20 Jahre» nicht überrascht gewesen über die Invasion.

Gallati bei den Schützen: «Russland vernichtet Freiheit und Freundschaft»

Am Samstag hielt Gallati ein Grusswort an der Delegiertenversammlung des Aargauer Schiesssportverbandes in Würenlingen, bei dem er auch Putins Angriff thematisierte. Er sagte dabei, die Schweiz könnte nach der Coronakrise eine Versöhnung brauchen, wobei die Schützenvereine mit ihren Wettkämpfen und Festen eine wichtige Rolle spielten. Gallati sagte weiter, hier könne die Devise «Freundschaft in der Freiheit» gelten, die in die Becher des traditionellen Habsburgschiessens eingraviert sei.

«Diese Devise würden wir alle ohne zu zögern auf unsere eigene Fahne schreiben und auch leben», sagte Gallati weiter. Gerade jetzt sei dieser Satz, der aus Gottfried Kellers «Fähnlein der Sieben Aufrechten» stammt, besonders aktuell. Gallati stellte klar:

«Im Ukraine-Krieg werden Freundschaft und Freiheit von der russischen Armee nicht nur mit Füssen getreten, sondern mit Waffen zerstört und vernichtet.»

Auf den Eklat an der Fraktionssitzung und die Kritik von Parteimitgliedern an seinen Aussagen angesprochen, hält Glarner an seiner Position fest. Nur der Westen und der ukrainische Präsident könnten den Krieg beenden, sagt er. Selenski, Nato und EU könnten nicht einfach warten, bis die ganze Ukraine in Schutt und Asche liege, jetzt helfe nur ein rascher Waffenstillstand zu den Bedingungen von Putin.

Glarner lässt sich von Kritik aus den eigenen Reihen nicht beeindrucken

Glarner bestreitet, dass es während der Fraktionssitzung zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen sei. Er räumt aber ein, dass es einen Disput gegeben habe und sagt, er habe sich mit den Regierungsräten Gallati und Hürzeler ausgetauscht. Dass sich Fraktionschefin Stutz von seinen Aussagen distanziere, sei ihr gutes Recht, hält Glarner weiter. Er sagt:

«Genau so, wie ich meine Sicht auf den Krieg habe, darf sie auch ihre haben, damit habe ich überhaupt kein Problem.»

Glarner betont überdies, er habe den Beitrag in der «Schweizerzeit »nicht als Reaktion auf Gallatis Aufforderung und auch nicht in seiner Funktion als Präsident der SVP Aargau geschrieben. Ich bin Mitglied im Verwaltungsrat der Schweizerzeit Verlags AG und verfasse in dieser Eigenschaft regelmässig Kolumnen, erklärt der Nationalrat.

