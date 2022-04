Einst loyale Parteifreunde wenden sich von Andreas Glarner ab

SVP-Spaltung Einst loyale Weggefährten wenden sich von Andreas Glarner ab: «Er ist als SVP-Kantonalpräsident nicht mehr tragbar» Bisher kam die Kritik am SVP-Aargau-Präsidenten primär von Parteimitgliedern, die dessen Stil nicht goutierten. Doch nach Glarners Aussagen zum Ukraine-Krieg ändert sich dies. Nun wenden sich auch langjährige und linientreue Parteifreunde von ihm ab. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Bertschi (links) war jahrelang ein loyaler Parteifreund von Andreas Glarner – jetzt wendet sich der alt Grossrat vom Kantonalpräsidenten ab. Bild: Facebook / Montage: pat

Bruno Bertschi war einst ein treuer Weggefährte von Andreas Glarner: Der alt Grossrat aus Wohlen gehörte zur sogenannten «Stahlhelm-Fraktion» in der SVP, die stramm hinter dem Hardliner aus Oberwil-Lieli stand.

Doch dies ist vorbei, wie ein Facebook-Post von Bertschi zeigt, in dem er Glarner scharf angreift und dessen Beitrag in der «Schweizerzeit» massiv kritisiert. Darin hatte Glarner dem Westen eine Mitschuld am Krieg gegeben und die Ukraine aufgefordert, die Bedingungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Frieden zu akzeptieren.

Demnach sollte der ukrainische Präsident Selenski eine Garantie der Neutralität und der Entmilitarisierung seines Landes abgeben. Zudem müsse eine Anerkennung von Donezk und Lugansk als Volksrepubliken und eine Anerkennung der Krim als russisches Hoheitsgebiet erfolgen.

Glarner schrieb weiter, im Jahr 2014 hätten die USA die russlandfreundliche Regierung der Ukraine aus dem Amt geputscht und eine US-freundliche Regierung installiert. Durch diesen angeblichen Putsch sei Russland dann genötigt gewesen, die Krim zu besetzen.

Einst loyaler Weggefährte kritisiert Glarner-Aussagen als «idiotisch»

Bruno Bertschi, der 15 Jahre lang für die SVP im Wohler Einwohnerrat sass und auch Mitglied des Grossen Rats war, findet in seinem Facebook-Beitrag klare Worte: «Mit solch idiotischen Aussagen von Andy Glarner verliert die SVP laufend Mitglieder, irgendwann auch mich. Ich kenne die Ukraine sehr gut und weiss aus täglich aktuellen Kontakten mit Freunden, was dort passiert. Es ist einfach nur schrecklich.»

Bertschi weiss aus eigener Erfahrung, wovon er spricht: Er fuhr mehrfach mit Hilfskonvois in die Ukraine und war jahrelang Vizepräsident des Vereins Help-Point Sumy aus Wohlen. Noch heute hat er Kontakt zu mehreren Personen in der Stadt Sumy, die bis vor wenigen Tagen noch von russischen Truppen umzingelt war. Als die AZ ihn telefonisch erreicht, sagt Bertschi:

«Nach diesen Aussagen im Zusammenhang mit der Ukraine ist Andreas Glarner aus meiner Sicht als Kantonalpräsident der SVP Aargau nicht mehr tragbar.»

Bruno Bertschi berichtet, er höre in letzter Zeit vermehrt, dass langjährige Mitglieder der SVP aus der Partei austreten oder sich dies ernsthaft überlegen würden. «Auch ich habe schon daran gedacht, denn das ist nicht mehr die SVP, für die ich politisiert und mich eingesetzt habe», sagt der Wohler, der seit einigen Jahren im Tessin lebt.

Bertschi unterstützte Glarners harte Asylpolitik und Islamkritik

Die Kritik des heute 77-Jährigen ist bemerkenswert, denn Bertschi steht nicht im Verdacht, ein Vertreter jenes SVP-Flügels zu sein, der Glarner für seinen grenzwertigen Politstil kritisiert. Ganz im Gegenteil: Bruno Bertschi war jahrelang ein Vertrauter und Freund von Glarner, unterstützte den Hardliner aus Oberwil-Lieli in dessen Asylpolitik und stellte sich – wie Islamkritiker Glarner – unter anderem gegen eine Moschee in Wohlen.

Das gute Verhältnis und die politische Übereinstimmung zwischen den beiden dauerte nach Bertschis Rückzug aus der Politik im Jahr 2012 an. So gastierte Glarner im Herbst 2017 bei der Deutschschweizer SVP Ticino und hielt ein Referat. Dabei äusserte er sich schwergewichtig zur Asylsituation – seinem Kernthema – wie es in einem Facebook-Post von Bertschi heisst.

Dies voll auf SVP-Linie und sehr kritisch zur Politik von Simonetta Sommaruga, die damals im Bundesrat dieses Dossier unter sich hatte. Der Post endet mit dem Satz: «Herzlichen Dank, lieber Andy Glarner, für Deinen Besuch in der Sonnenstube.»

«Bei diesem Thema liegt Glarner mit seinen Ansichten völlig daneben»

Dass sich Bertschi nun auf Facebook öffentlich gegen seinen langjährigen Weggefährten Glarner wendet, erstaunt auch andere SVP-Mitglieder. «Hallo, ihr wart doch mal die allerbesten Freunde?», schreibt eine Kommentatorin. Bruno Bertschi sagt dazu, er habe Glarner immer sehr geschätzt, denn dieser habe zwar eine harte Schale, aber ein gutes Herz und einen weichen Kern.

Nach dessen Aussagen zur Ukraine habe er aber keine Lust, mit seinem Parteikollegen zu reden: «Das hat keinen Sinn, bei diesem Thema liegt er mit seinen Ansichten völlig daneben», sagt Bertschi. Ähnlich sieht dies Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, der Glarner an der Fraktionssitzung der SVP vor zwei Wochen als «Putinverehrer» bezeichnete.

Ein weiterer Glarner-Weggefährte fordert harte Sanktionen gegen Russland

Gregor Biffiger aus Berikon, wie Bertschi auch ehemaliger SVP-Grossrat und Weggefährte von Andreas Glarner, kritisiert auf Facebook das Verbot von Ems-Chefin und SVP-Nationalrätin, den russischen Angriff als Krieg zu bezeichnen. Biffiger findet dies völlig daneben und schreibt: «Die russische Invasion in der Ukraine ist ein (Angriffs-)Krieg. Was soll diese feige Beschönigung?»

Biffiger fordert in einem Kommentar unter seinem Beitrag, der Westen müsse Russland noch stärker sanktionieren: «Je massiver die Sanktionen, desto besser. Notfalls müssen wir verweichlichte Westler ein paar Monate ohne Heizung und Weizen auskommen! Das ist der Preis der Freiheit!»

Andreas Glarner hatte sich schon in seinem Beitrag in der Schweizerzeit gegen Sanktionen ausgesprochen: «Zu den Sanktionen und Boykotten sei bemerkt: Der Westen wird sehen, dass die Boykotte genau auf ihn zurückfallen werden. Kupfer und Uran, aber auch Getreide dürften knapp werden. Putin könnte den Gashahn zudrehen.» Im «SonnTalk» auf Tele Züri bekräftigte er sein Nein zu Sanktionen und sagte, diese könnten der Schweiz auf die Füsse fallen.

Biffiger will sich öffentlich nicht zu Glarners Aussagen äussern

In einem weiteren Post verlinkt Biffiger einen Beitrag aus der deutschen Tagesschau vom 5. Dezember 1994. Damals unterzeichnete die Ukraine den Atomwaffensperrvertrag und gab sämtliche Sprengköpfe, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch auf ihrem Gebiet gelagert wurden, an Russland ab. Im Gegenzug verpflichtete sich Russland im sogenannten Budapester Memorandum, die Unabhängigkeit und die Grenzen der Ukraine zu respektieren.

Andreas Glarner (links) und Gregor Biffiger – hier an der Operetten-Premiere in Bremgarten im Frühling 2009 – sassen gemeinsam im Grossen Rat. Susanna Vanek

Auf diese russische Garantie geht Glarner in seinem Beitrag in der «Schweizerzeit» mit keinem Wort ein. Auf Anfrage der AZ sagt Biffiger, er wolle sich nicht öffentlich zu Glarners Aussagen über den Ukraine-Krieg äussern, solche Diskussionen sollten parteiintern geführt werden.

Diskutiert werden könnte das Thema bei der SVP Aargau bereits in einer Woche: Für den 13. April ist der nächste Kantonalparteitag angesetzt. Auf der Traktandenliste stehen offiziell nur die Parolenfassungen zur Abstimmung vom 15. Mai, wobei Andreas Glarner selber die Frontex-Vorlage vorstellen wird.

Glarner wiederholt pro-russische Aussagen auch als Parteipräsident

Gut möglich ist aber auch, dass er sich auch nochmals zum Ukraine-Krieg äussert. Im «SVP aktuell», dem Magazin mit der Einladung zum Parteitag, liess Glarner seinen Beitrag aus der «Schweizerzeit» in gekürzter Form abdrucken. Gegenüber der AZ sagte Glarner letzte Woche, er habe den Text nicht in seiner Funktion als Präsident der SVP Aargau, sondern als Verwaltungsratsmitglied der rechtskonservativen Zeitung geschrieben.

Im neuen «SVP aktuell» ist der Text hingegen mit «Andreas Glarner, Nationalrat, Kantonalparteipräsident, Oberwil-Lieli» überschrieben. Glarner schreibt von berechtigten russischen Ansprüchen und bezeichnet die Ukraine als Pufferzone – wie gross der Anteil der SVP-Mitglieder ist, bei denen diese Ansichten im offiziellen Magazin ankommen, könnte sich am Parteitag zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen