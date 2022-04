SVP Aargau: Marco Chiesa und Andreas Glarner mahnen zu Einigkeit

SVP-Parteitag Marco Chiesa beschwört die starke SVP-Familie und Andreas Glarner zitiert aus Schillers Wilhelm Tell: «Einig, einig, einig» Der SVP-Schweiz-Präsident trat als Überraschungsgast am Parteitag der Aargauer Volkspartei auf und rief die Mitglieder zu Loyalität und Geschlossenheit auf. Der Kantonalpräsident legte nach und forderte die SVPler auf, sich nicht in der Öffentlichkeit zu zerfleischen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 13.04.2022, 21.34 Uhr

SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa (links) und SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner am Kantonalparteitag in Aarau. Severin Bigler

In den letzten Tagen stand bei der SVP Aargau ein Mann im Fokus: Kantonalpräsident Andreas Glarner. Der Nationalrat aus Oberwil-Lieli hatte parteiintern einigen Gegenwind verspürt: Nach einem Artikel in der Schweizerzeit, in dem er russische Ansprüche legitimierte und dafür warb, Putins Bedingungen für einen Frieden in der Ukraine zu akzeptieren, bezeichnete ihn Regierungsrat Jean-Pierre Gallati als Putin-Verehrer.

Später wandte sich der langjährige Weggefährte Bruno Bertschi von Glarner ab und sagte, die Aussagen des Präsidenten würden zu Parteiaustritten führen. Schliesslich kritisierte SVP-Nationalrätin Martina Bircher den Vorschlag von Glarner, den Ukraine-Flüchtlingen mehr Sozialhilfe auszuzahlen, als unverständlich.

Marco Chiesa beschwört die Einigkeit der SVP-Familie nach aussen

Am Parteitag erschien hingegen ein sehr prominenter Gast, der ganz im Sinn von Glarner referierte: SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa trat überraschend im «Schützen» Aarau auf. Chiesa begrüsste die Mitglieder als SVP-Familie und warb für Einigkeit in der Partei:

«Familie bedeutet nicht, dass man immer die gleiche Meinung hat – intern kann es Konflikte geben. Doch wir sind eine starke Familie und es würde uns nicht im Traum einfallen, Konflikte über Aussenstehende auszutragen.»

Familie bedeute Loyalität und Einigkeit nach aussen, sagte Chiesa, der Journalisten als Gegner der SVP bezeichnete. Der Tessiner behauptete, die Medien wollten seine Partei spalten und respektierten nicht, dass die SVP oft eine andere Meinung habe. Das sei unschön, aber damit könne die Partei umgehen, denn sie sei eine starke Familie, hielt Chiesa fest.

Parteipräsident Marco Chiesa und Andreas Glarner stossen im Gasthof Schützen Aarau mit Désirée Stutz und Pascal Furer an. Severin Bigler

«Schwierig ist es aber, wenn die Journalisten die Munition aus unseren eigenen Reihen erhalten», sagte der SVP-Schweiz-Präsident und nahm die Mitglieder in die Pflicht. Chiesa sagte: «Die Aargauer SVP ist eine unserer wichtigsten Sektionen, hier dabei zu sein ist ein Privileg, aber auch eine Verantwortung.» Er schloss mit den Worten, die SVP-Familie lasse sich nicht spalten.

Andreas Glarner warnt davor, sich öffentlich zu zerfleischen

Kantonalpräsident Andreas Glarner legte in seiner Begrüssung nach und zitierte Schillers Wilhelm Tell. «Einig, einig, einig, das sagte Werner von Attinghausen damals, und das soll auch für uns gelten» – dazu rief Glarner auf. Die SVP dürfe sich nicht auseinander dividieren lassen, es brauche eine starke und einige Partei. In der Geschäftsleitung und im Kantonalvorstand habe es Diskussionen gegeben, «aber es ist mindestens ungeschickt, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zerfleischen».

Präsident Andreas Glarner Severin Bigler

Heute werde man von den Medien schon angegriffen, wenn man sich dafür einsetze, eine andere Meinung anzuhören. «Lassen Sie die Angriffe an sich abprallen», rief Glarner die Mitglieder auf. Eine kleine Entschuldigung des Kantonalpräsidenten gab es auch noch: Wenn er die SVP Aargau mit seinem Vorwort im Parteimagazin zu Russland und zur Ukraine vor den Kopf gestossen habe, dann tue ihm das leid. Andererseits bezeichnete Glarner die Nato als Angriffsarmee, der man sich nie anschliessen dürfe.

Nein zu Lex Netflix und Transplantationsgesetz, Ja zu Frontex-Entwicklung

Sollen Streamingdienste und private Fernsehsender 30 Prozent europäische Filme anbieten und 4 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen für die Förderung des Schweizer Filmschaffens abgeben? Nein, findet SVP-Nationalrat Thomas Burgherr, der sich am Parteitag gegen die sogenannte Lex Netflix aussprach. Nein sagten auch die SVP-Mitglieder im Aargau, die Parole wurde einstimmig gefasst.

Für eine Nein-Parole setzte sich auch Nationalrat Alois Huber ein – und zwar zum Transplantationsgesetz. Er sprach sich dagegen aus, dass künftig allen Verstorbenen die Organe entnommen werden dürfen, wenn sich diese Personen zuvor nicht dagegen entschieden haben. Wer seine Organe spenden wolle, könne dies tun und sich registrieren. Eine deutliche Mehrheit des Parteitags folgte ihm und beschloss die Nein-Parole.

Die Nein-Parole zur Lex Netflix wurde einstimmig gefasst. Severin Bigler

Andreas Glarner trat am Parteitag ein zweites Mal als Referent auf – als es um die Parole für die Frontex-Weiterentwicklung ging. Schon bei der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz hatte er sich für ein Nein zu dieser Vorlage ausgesprochen, war dort aber im Verhältnis 1 zu 2 unterlegen. Gegen seine eigene Überzeugung empfahl Glarner – im Auftrag der nationalen Delegiertenversammlung – auch in Aarau die Ja-Parole für den Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur. Die Aargauer SVPler fassten mit 76 Ja zu 32 Nein deutlich die Ja-Parole.

Ja zu Amtsenthebung-Initiative und zur Steuergesetzrevision

Grossrat Urs Winzenried sagte, die Amtsenthebungs-Initiative sei absolut sinnvoll, zudem habe sie der Regierungsrat und der Grosse Rat zur Annahme empfohlen. Es brauche eine gesetzliche Regelung, um Behördenmitglieder bei gravierendem Fehlverhalten ihres Amtes zu entheben. Damit werde nicht in die demokratischen Rechte der Bevölkerung eingegriffen, die Initiative greife nur in schweren Fällen. Der Parteitag fasste mit grosser Mehrheit die Ja-Parole.

Zu einem Streitgespräch kam es bei der Parolenfassung zum kantonalen Steuergesetz. Für ein Ja zur Vorlage, die eine schrittweise Senkung der Gewinnsteuern von Firmen und höhere Versicherungsabzüge für Private vorsieht, warb SVP-Grossrat Andy Steinacher. Als entschiedene Gegnerin der Revision, die von Links-Grün und den Gewerkschaften als «Steuerbschiss» bezeichnet wird, trat Grünen-Grossrätin Isabelle Schmid auf. Doch sie stand auf verlorenem Posten, die SVP-Mitglieder fassten mit 110 zu 1 Stimmen die Ja-Parole zum Steuergesetz.

Naveen Hofstetter: Mitgliedschaft in der Geschäftsleitung sistiert

Naveen Hofstetter, Präsident der SVP Rothrist. Alex Spichale

Schliesslich wurde am Parteitag bekannt, dass SVP-Rothrist-Präsident Naveen Hofstetter seine Mitgliedschaft in der Geschäftsleitung der Kantonalpartei vorerst sistiert. Hofstetter war am Montag vom Bezirksgericht Zofingen wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden.

Andreas Glarner sagte am Dienstag im «TalkTäglich» bei Tele M1, nach einem rechtskräftigen Schuldspruch wäre Hofstetter in der Geschäftsleitung nicht mehr tragbar. «Wir haben mit ihm ein Gespräch geführt und vereinbart, dass er bis zum Vorliegen des definitiven Urteils nicht mehr der Geschäftsleitung angehört», teilte Glarner am Parteitag mit.

