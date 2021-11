SVP: Andreas Glarner kritisiert Jean-Pierre Gallati auf Youtube

SVP-Knatsch Andreas Glarner kritisiert eigenen Gesundheitsdirektor: «Bei Jean-Pierre Gallati bin ich sehr enttäuscht» SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner kritisiert seinen Parteikollegen und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati in einem Youtube-Livestream der Volkspartei. Diesmal auch persönlich. Zudem sagt Glarner, aus seiner Sicht sei eine Durchseuchung der Bevölkerung nötig, um die Coronapandemie zu beenden. Fabian Hägler 18.11.2021, 15.55 Uhr

SVP Parteiversammlung im Ochsen in Lupfig, 27. Okktober 2021. RR Jean-Pierre Gallati, links, SVP Parteipräsident Andreas Glarner. Alex Spichale / AGR

Andreas Glarner hatte nach der Ja-Parole seiner Kantonalpartei zum Covid-Gesetz am Parteitag vom 27. Oktober in Lupfig angekündigt, er werde sich im Aargau nicht mehr für ein Nein einsetzen. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, am Dienstag bei einem virtuellen «SVP bi de Lüt» auf Youtube gegen das Gesetz aufzutreten.