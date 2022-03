Andreas Glarner will ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen

SVP-Hardliner Andreas Glarner will Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen: «Das ist ein Gebot der Menschlichkeit» Einst weigerte sich SVP-Nationalrat Andreas Glarner als Gemeindeammann von Oberwil-Lieli, die vom Kanton zugewiesenen Flüchtlinge in der Gemeinde unterzubringen. Nun bietet der Asylhardliner an, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie privat in seinem Haus aufzunehmen – woher kommt dieser Sinneswandel? Fabian Hägler Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.30 Uhr

SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner weigerte sich jahrelang, vom Kanton zugewiesene Flüchtlinge in Oberwil-Lieli unterzubringen – nun will er Ukrainer privat bei sich zu Hause aufnehmen. Sandra Ardizzone / AGR

Bis am Mittwoch haben die Kantone Zeit, sich zum Vorschlag des Bundes zu äussern, der für Ukraine-Flüchtlinge den Schutzstatus S einführen will. Wie sich der Aargau dazu stellt, dass Geflüchtete kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern vorübergehend aufgenommen werden, solange der Krieg in ihrer Heimat tobt, ist noch offen.

Bereits klar dagegen positioniert hat sich SVP-Nationalrätin Martina Bircher aus Aarburg. Auf Twitter schreibt sie, der Status S sei nicht nötig, um den Geflüchteten schnell und unbürokratisch Schutz zu gewähren. Dies sei auch mit dem beschleunigten Asylverfahren möglich, das heute im Schnitt rund 50 Tage dauere.

Ein Twitter-User kritisiert Bircher für ihr Nein zum Schutzstatus S für ukrainische Flüchtlinge. «Sie dürfen gerne in einem Selbsttest zeigen, wie es ist, 50 Tage auf Asyl zu warten. Optimal mit drei Kindern, kein Geld und einem Kriegstrauma im Gepäck», heisst es im Tweet. Bircher sagt dazu: «Der Schutzstatus S wurde während der Balkankriege eingeführt, damals gab es das beschleunigte Asylverfahren noch nicht.»

Martina Bircher findet, für ukrainische Flüchtlinge brauche es keinen speziellen Schutzstatus, sie könnten einfach ein Asylgesuch stellen. Peter Klaunzer / Keystone

Dieses Verfahren dauere im Schnitt rund 50 Tage, ukrainische Flüchtlinge können aber ohne Visum 90 Tage hier bleiben. «Sie können bei Einreise einen Asylantrag stellen, dieser wird innerhalb dieser 90 Tage bearbeitet sein.» Bircher betont, bei der Unterbringung und der finanziellen Unterstützung entstünden dadurch keine Nachteile. Zudem fordert die Nationalrätin, die Schweiz solle Wirtschaftsflüchtlinge und vorläufig Aufgenommene nach Hause schicken, «damit die Asylstrukturen entlastet werden und es genug Platz für Kriegsvertriebene gibt».

SVP Aargau in Leserbrief wegen harter Asylpolitik scharf angegriffen

In einem Leserbrief in der AZ vom Dienstag hatte der pensionierte Journalist Beat Kraushaar die SVP Aargau massiv angegriffen. Kraushaar schrieb mit Blick auf Martina Bircher und Kantonalpräsident Andreas Glarner: «Wir haben im Aargau einen Nationalrat und eine Nationalrätin aus dieser Partei, die zu den härtesten Scharfmachern in Sachen repressiver Flüchtlingspolitik gehören.»

Flüchtlingen aus der Ukraine empfahl er, nicht in den Aargau zu kommen, weil es hier schweizweit am wenigsten finanzielle Hilfe gebe. Weiter schrieb Kraushaar: «Solltet ihr trotzdem in unseren Kanton kommen, dann seid demütig und dankbar.» Wenn nicht, müssten Flüchtlinge damit rechnen, dass ihnen «von Seiten der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP und in Form von Leserbriefen blanker Hass entgegenschlägt».

Andreas Glarner sieht Flüchtlingsaufnahme als Gebot der Menschlichkeit

SVP-Aargau-Präsident und Nationalrat Andreas Glarner gilt in Asylfragen als Hardliner und weigerte sich als Gemeindeammann von Oberwil-Lieli jahrelang, zugewiesene Flüchtlinge in der Gemeinde unterzubringen. Doch nun sagt Glarner:

«Die Menschen, die jetzt die Ukraine verlassen, flüchten vor einem Krieg. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, ihnen zu helfen. Ich bin bereit, bei mir privat eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen.»

Er habe ein grosses Haus und genügend Platz, um eine Familie aus der Ukraine bei sich unterzubringen.

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP Kanton Aargau, sieht die Aufnahme von Flüchtlingen als ein Gebot der Menschlichkeit. Severin Bigler / AGR

Glarner hält in einer Mitteilung der SVP fest, die aktuelle Situation unterscheide sich von den Migrationsströmen der letzten Jahre. «Anders als die Wirtschaftsmigranten, die aktuell unser Asylsystem belasten, wandern die ukrainischen Frauen und Kinder nicht aus, um künftig in einem modernen und grosszügigen Sozialstaat versorgt zu werden.» Sie seien an Leib und Leben bedroht und suchten vorübergehend Schutz, hofften auf ein baldiges Kriegsende und möchten so rasch wie möglich zurück zu ihren Familien und Angehörigen in der Ukraine.

Auf Nachfrage räumt Glarner ein, dass die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz das Recht auf Familiennachzug hätten. Dabei könne durchaus die Situation entstehen, dass manche von ihnen einen Verbleib in der Schweiz der Rückkehr in ihre Heimat vorziehen würden. Dies könne insbesondere dann eintreten, «wenn der Krieg noch länger dauert und die Zerstörungen von Städten und ziviler Infrastruktur weiter zunimmt».

Bircher: Leute unterschätzen Probleme bei privater Flüchtlingsaufnahme

Martina Bircher steht der privaten Aufnahme von Flüchtlingen kritisch gegenüber: «Es ist schön und gut, wenn Leute das machen und ihre Wohnung oder ihr Haus anbieten, aber ich habe den Eindruck, dass viele Schweizerinnen und Schweizer das unterschätzen.» Sie habe als Sozialvorsteherin in Aarburg täglich mit Leuten aus anderen Kulturen zu tun, die zum Teil traumatisiert seien und intensive Betreuung brauchten.

Bircher hält fest, auch zu Ukrainern gebe es sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede. Die SVP-Nationalrätin meint:

«Manche Leute stellen sich das wohl zu einfach vor, eine Flüchtlingsfamilie bei sich aufzunehmen.»

Zudem wisse man nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine dauern werde. Bircher befürchtet, dass mittelfristig wieder der Staat einspringen müsse, trotz gut gemeintem Engagement von Privaten.

SVP setzt auf Hilfe vor Ort und Kontrollen an der Grenze

Glarner sagt, aus seiner Sicht sei auch Hilfe vor Ort nötig, also in Nachbarländern der Ukraine wie Polen, Ungarn, Rumänien oder der Slowakei, die viele Flüchtlinge aufnehmen.

Der SVP-Nationalrat gründete vor rund drei Jahren die parlamentarische Gruppe Schweiz-Ungarn und stand am Montag im Kontakt mit dem ungarischen Vizebotschafter in der Schweiz. «Dieser hat mir gesagt, dass Hilfe für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge in seinem Land sehr willkommen ist», sagt Glarner. Er prüft derzeit, ob eine Lieferung von kleinen Heizgeräten aus seiner ehemaligen Firma nach Ungarn möglich ist.

Glarner findet zudem, dass es trotz des grossen Flüchtlingsstroms aus der Ukraine eine gewisse Kontrolle an der Grenze brauche. Es könne nicht sein, dass Flüchtlinge, die gar nicht aus dem Kriegsgebiet kämen, von der Situation profitierten. In diesem Punkt ist Bircher mit ihm einig – sie schreibt in einer Mitteilung der SVP Schweiz, jetzt nutzten auch «in Belarus gestrandete Wirtschaftsmigranten die Gunst der Stunde, um über die Ukraine in die EU zu gelangen». In Polen kämen Tausende junge Menschen mit anderen ausländischen Wurzeln an und reisten unter anderem nach Deutschland weiter, so Bircher.

SP Aargau will Schutzstatus S für Ukrainer und Russen In einem offenen Brief fordert die SP Aargau den Regierungsrat auf, sich beim Bundesrat dafür einzusetzen, dass alle Menschen, die wegen des Ukraine-Kriegs flüchten, den Schutzstatus S erhalten. Dies soll nicht nur für Flüchtlinge aus der Ukraine , sondern auch für russische Staatsangehörige gelten, die ihr Land verlassen. Weiter verlangt die SP, dass rasch Integrationsmassnahmen für die Ukraine-Flüchtlinge ergriffen werden und diese schnell Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Für die Unterbringung seien grosse Asylzentren nicht ideal, die SP schlägt stattdessen Mehrfamilienhäuser vor. Weiter fordern die Sozialdemokraten, dass Kinder und Jugendliche möglichst rasch in der Schweiz eingeschult werden. Schliesslich verlangt die SP, dass die Flüchtlinge soziale und psychologische Unterstützung erhalten. (fh)

