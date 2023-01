SVP Aargau Nach Hearing-Krimi: SVP-Spitze schlägt Barbara Borer-Mathys als neue Parteisekretärin vor Die Würfel in der SVP Aargau sind gefallen: Grossrätin Barbara Borer-Mathys aus Holziken soll als Parteisekretärin die Nachfolge von Pascal Furer antreten. Das hat die SVP-Geschäftsleitung am Samstag nach Hearings entschieden. Auch Präsident Andreas Glarner stimmte letztlich für sie. Voraus ging ein zähes internes Ringen um zwei sehr unterschiedliche Kandidatinnen. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 21.01.2023, 18.00 Uhr

Sie hat Grund zur Freude: Barbara Borer-Mathys wird von der SVP-Geschäftsleitung als Parteisekretärin empfohlen. Bild: Michael Wuertenberg

Am Freitagabend pilgerten beide Kandidatinnen noch nach Zürich zur traditionellen Albisgüetli-Tagung von Christoph Blocher und tauschten sich mit Parteikollegen aus der ganzen Schweiz aus, darunter auch alt Bundesrat Ueli Maurer und Neu-Bundesrat Albert Rösti.

Am Samstagmorgen mussten die beiden Anwärterinnen bereits wieder parat sein. In Hearings ab 8.15 Uhr mussten sie sich vor der SVP-Geschäftsleitung behaupten. Zuerst war Barbara Borer-Mathys an der Reihe, direkt danach ihre Konkurrentin, die ihren Namen erst preis geben wollte, falls sie zur Wahl als Parteisekretärin empfohlen worden wäre.

Doch dazu kommt es nicht. In einer Medienmitteilung vom Samstag verkündete die SVP Aargau: «Nach diversen Gesprächen und Hearings schlägt die Geschäftsleitung dem zuständigen Kantonalvorstand einstimmig zur Wahl vor: Grossrätin Barbara Borer-Mathys.»

Die Betonung auf «einstimmig» ist der Parteispitze wichtig. Damit signalisiert sie, dass sie die Reihen geschlossen hat und Borer-Mathys nicht einen Flügel vertreten, sondern Parteisekretärin für alle Lager innerhalb der Volkspartei sein soll.

Die 39-jährige Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Aarau hat zusammen mit ihrem Mann drei Kinder und wohnt in Holziken. Borer-Mathys ist zudem Präsidentin der SVP Bezirk Kulm.

Borer-Mathys will integrativ wirken

«Ich freue mich sehr, dass die Geschäftsleitung mir das Vertrauen schenkt», sagt Barbara Borer-Mathys zur AZ. «Und dann sogar noch einstimmig.» Das war nicht selbstverständlich. Zwar betont die SVP in ihrer Mitteilung: Einen von den Medien kolportierten Richtungsstreit könne die Geschäftsleitung nicht bestätigen; alle involvierten Personen kämpften gemeinsam und geschlossen für die Anliegen der SVP. Auch Borer-Mathys betont auf Anfrage noch einmal, dass sie integrativ wirken wolle in der Parteileitung.

Fakt ist aber auch, dass es während des Prozesses der Rekrutierung ziemlich gerumpelt hat. Borer-Mathys stand früh offen dazu, dass sie sich für die Stelle bewirbt und meinte, sie wolle ein Gegengewicht bilden in der Parteileitung. Borer-Mathys zählt sich zum Realo-Flügel, der immer wieder kritisiert hat, dass der oft polemische Ton von Parteipräsident Andreas Glarner der Partei mehr schade als nütze.

Borer-Mathys' Offenheit passte nicht allen. Es bildeten sich Lager: Die einen wollten Borer-Mathys als neue Kraft in der Parteileitung, die anderen hätten lieber Kandidatin B als Parteisekretärin gesehen, die Andreas Glarner inhaltlich und persönlich näher steht. Noch vor wenigen Tagen meinte ein SVPler aus dem inneren Zirkel: Die Mitglieder der Geschäftsleitung seien sich noch überhaupt nicht einig, wen sie wählen wollten.

Auch die SVP-Regierungsräte Jean-Pierre Gallati und Alex Hürzeler stimmten für Borer-Mathys. Archivbild: Chris Iseli

Glarner: «Sie hat überzeugt, auch mich»

Offensichtlich hat Borer-Mathys aber die zehnköpfige Geschäftsleitung beim Hearing vom Samstagmorgen von sich überzeugen können. Diese war fast vollzählig erschienen. Auch die beiden Regierungsräte Jean-Pierre Gallati und Alex Hürzeler hörten sich die Kandidatinnen an und stimmten dann für Borer-Mathys.

Dass sich die beiden Magistraten für die gemässigte Kandidatin aussprechen würden, war zu erwarten. Nicht selbstverständlich ist, dass aufgrund der Misstöne in der älteren und jüngeren Vergangenheit am Schluss auch Andreas Glarner seine Stimme Borer-Mathys gab.

Parteipräsident Andreas Glarner wird zukünftig eng mit Barbara Borer-Mathys zusammenarbeiten. Alex Spichale

«Sie hat die Geschäftsleitung vollumfänglich überzeugt mit ihrem Auftritt, auch mich», sagt Glarner zur AZ. Auf die Divergenzen zwischen ihm und Borer-Mathys angesprochen, antwortet er: «Das ist Vergangenheit; ich bin überzeugt, dass Barbara Borer-Mathys in ihrem neuen Job mithelfen kann, die Partei vorwärts zu bringen.»

Borer-Mathys wurde in der Geschäftsleitung offensichtlich eher zugetraut, in die Fusstapfen von Pascal Furer zu treten, der 19 Jahre lang Parteisekretär war und zusammen mit dem Präsidenten und der Fraktionschefin eine Art Triumvirat bildet an der Parteispitze.

Kandidatin B dagegen hatte beim Direktvergleich in den Hearings diskussionslos den Kürzeren gezogen. Diese bleibt nach der Niederlage dabei: Sie will ihren Namen im Zusammenhang mit der Kandidatur fürs Parteisekretär nicht in den Medien lesen. Nur soviel sagt sie auf Anfrage: «Ich wünsche Barbara Borer-Mathys alles Gute.»

Pascal Furer war 19 Jahre lang Parteisekräter der SVP Aargau. Chris Iseli

Am 9. März ist nun der Vorstand der SVP am Zug. Das Gremium mit 113 Mitgliedern wird den Vorschlag der Geschäftsleitung absegnen. Theoretisch könnte noch ein Gegenkandidat aufgestellt werden. Da der Entscheid der Parteispitze einstimmig ausfiel, ist indes nicht damit zu rechnen.

Barbara Borer-Mathys kündigt an, unmittelbar nach der Wahl durch den Vorstand ihre Arbeit als neue Parteisekretärin aufzunehmen.

