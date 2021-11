Nach SVP-Parteitag: Auch Grossrätin Müller-Boder positiv getestet

Superspreader-Anlass Noch mehr Ansteckungen nach SVP-Parteitag mit Gallati: Grossrätin Müller-Boder und ihr Partner positiv getestet Nach dem SVP-Parteitag am 27. Oktober in Lupfig erhielt Nationalrätin Martina Bircher eine Infektionswarnung, Fraktionschefin Désirée Stutz wurde positiv getestet. Nun zeigen Recherchen der AZ: Mindestens zwei weitere Teilnehmende – Grossrätin Nicole Müller-Boder und ihr Partner – haben sich auch mit Corona infiziert. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 05.11.2021, 14.53 Uhr

Grossrätin Nicole Müller-Boder hat sich wohl am SVP-Parteitag am 27. Oktober mit Covid-19 angesteckt. Bilder: Alex Spichale / ZVG, Montage: Kob

Der positiv getestete Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati war mit grosser Wahrscheinlichkeit schon am SVP-Parteitag am 27. Oktober ansteckend für andere Personen. Nach dem Anlass im Saal des Gasthofs Ochsen in Lupfig erhielt Nationalrätin Martina Bircher, die gleich links von Gallati sass, eine Infektionswarnung ihrer Covid-App. Fraktionschefin Désirée Stutz, die rechts neben Gallati sass, wurde am Montag nach dem Parteitag positiv auf Covid-19 getestet.

Bildungsdirektor Alex Hürzeler und Nationalrätin Stefanie Heimgartner, die ebenfalls nahe bei Gallati sassen, erhielten hingegen weder eine Warnung von der Covid-App, noch zeigten sie Symptome. Doch in den letzten Tagen mehrten sich die Hinweise, dass sich am SVP-Parteitag noch mehr Teilnehmer angesteckt haben. Die AZ hat sich bei verschiedenen Personen umgehört und nun zeigt sich: Es gibt mindestens zwei weitere Infektionen.

Nicole Müller-Boder und ihr Partner sassen nahe bei Gallati

Eine davon betrifft Grossrätin Nicole Müller-Boder, die am Parteitag praktisch Rücken an Rücken mit Gallati sass. Als die AZ sie am Freitagmorgen telefonisch erreicht, sagt Müller-Boder, sie sei vorsichtshalber zuhause. «Ich habe gestern einen Selbsttest gemacht, der positiv ausfiel, nun warte ich auf das Resultat des PCR-Tests.» Kurz nach dem Mittag hat die Grossrätin aus Buttwil dann Gewissheit: Der Test ist positiv, Müller-Boder hat sich mit Covid-19 infiziert.

Ich hatte in der Nacht von gestern auf heute Fieber, jetzt geht es mir aber schon wieder besser, sagt die SVP-Politikerin. Zuerst zeigte ihr Partner, der mit Müller-Boder am Parteitag gewesen war, am Montag leichte Symptome. «Er fühlte sich leicht erkältet, hustete ein bisschen, hatte aber kein Fieber», erinnert sich die Grossrätin. Als die Symptome nicht verschwanden, machte ihr Partner einen Selbsttest, der positiv ausfiel. Auch bei ihm und bei Müller-Boders älterer Tochter fiel der PCR-Test, den sie danach machten, positiv aus.

Müller-Boder und ihr Partner sind beide nicht geimpft

Für die Politikerin ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie sich bei Jean-Pierre Gallati angesteckt hat. Müller-Boder und ihr Partner sind nicht geimpft und haben auch die Covid-App nicht installiert auf dem Handy, deshalb erhielten sie keine Infektionswarnung. «Mein Partner und ich haben uns kurz vor dem Anlass testen lassen, um das Zertifikat zu erhalten, wir waren am 27. Oktober also definitiv nicht infiziert», sagt sie. Während der Pandemie habe sie solche Anlässe mit vielen Leuten in geschlossenen Räumen stets gemieden, der SVP-Parteitag sei die erste solche Veranstaltung seit langem gewesen.

«Ich habe nur teilgenommen, weil ich bei der Parolenfassung für ein Nein zum Covid-Gesetz reden wollte», sagt Müller-Boder. Dies tat sich auch, wobei ihr Partner den Auftritt filmte, das Video davon hat die Grossrätin auf Youtube veröffentlicht.

SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder spricht sich am Parteitag für ein Nein zum Covid-Gesetz aus. Youtube

Bei ihrem Auftritt stand sie relativ nahe bei Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, der wohl schon am SVP-Parteitag infektiös war. Dass es ausgerechnet am SVP-Parteitag, der als 3G-Anlass mit Zertifikatspflicht durchgeführt wurde, zu mehreren Ansteckungen kam, sieht die Grossrätin als Bestätigung ihrer Bedenken.

«Das Zertifikat sorgt für eine trügerische Sicherheit, dabei besteht bei Geimpften das Risiko, dass sie ohne Symptome ansteckend sind und das Virus unbemerkt weitergeben», sagt sie. Für Müller-Boder gibt es nur eine Lösung, um sichere Anlässe durchzuführen – das 1G-Prinzip, wobei das G für getestet steht: «Kurz vor der Veranstaltung müssten sich alle Teilnehmenden testen lassen, nur so lässt sich ausschliessen, dass es zu weiteren Superspreader-Anlässen kommt.»