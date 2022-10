Stromzukunft Die Dächer von Thomas Burgherrs Holzbaubetrieb werden zum Solarkraftwerk – muss er auch für den Ausbau der Leitungen aufkommen? Den wenigsten ist bewusst, dass zusätzliche Kosten auf sie zukommen können, falls wegen ihrer neuen Fotovoltaikanlage die Leitung verstärkt werden muss. Es hätte auch für Nationalrat Thomas Burgherr massive Mehrkosten bedeutet, falls seine geplante Fotovoltaikanlage noch grösser geworden wäre. Mathias Küng Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotovoltaikanlage der Zehnder Group in Gränichen, September 2022. zvg

Nationalrat und Bauherr Thomas Burgherr (SVP). Chris Iseli

SVP-Nationalrat Thomas Burgherr aus Wiliberg ist Holzbauunternehmer. Sein Gewerbebetrieb verfügt über eine Dachfläche von über 3000 Quadratmetern (m2). Die will er jetzt mit Fotovoltaikanlagen (FV) bestücken.

Nach einer Abklärung zur Eignung bezüglich Sonneneinstrahlung zeigte sich: Die Anlage wird voraussichtlich deutlich kleiner, aber wohl über 1000 m2. Einerseits findet Burgherr das schade, anderseits muss dafür die Leitung zum Transport des Stroms (Burgherr darf mit jährlich rund 123 000 kWh rechnen) nicht verstärkt werden.

Knapp 20 Prozent dieses Stroms braucht Burgherr für seinen eigenen Betrieb, mehrheitlich wird der Strom dann jedoch ins Netz eingespiesen. Die erwartete Menge kann die bestehende Leitung nach jetzigem Wissensstand verkraften. Ein Leitungsausbau wäre nämlich so richtig ins Geld gegangen, ist diese doch 400 Meter lang.

Andrea Portmann, Mediensprecherin Eniwa. Foto: Alexander Wagner

Sollte aufgrund der FV-Stromproduktion die Leitung zu Thomas Burgherrs Holzbaubetrieb verstärkt werden müssen, müsste er mit zusätzlichen Kosten von rund 70'000 Franken rechnen, für die er geradezustehen hätte, sagt er. Aber müsste dafür nicht der Netzbetreiber aufkommen? Eniwa-Medienchefin Andrea Portmann schickt voraus, dass in der Tat weder Leitung noch Trafostation ausgebaut werden müssen, wenn auf Thomas Burgherrs Liegenschaft künftig jährlich zirka 123'000 kWh Strom produziert und etwa 80 Prozent davon ins Netz eingespeist werden.

Sollte die Menge grösser sein, ginge es aber nicht ohne Verstärkung von Leitung und Trafo. Portmann: «Die Kosten auf der Parzelle des Stromproduzenten von seinem Anschluss bis zum Netzanschlusspunkt (ausserhalb der Parzelle) muss der Urheber selbst übernehmen. Das ist Standard. Die Kosten für die Verstärkung des Trafos würde im Bedarfsfall jedoch die Eniwa bezahlen.»

Sollte die Trafostation verstärkt werden müssen, falls von Burgherrs Betrieb deutlich mehr Strom käme, würde es allerdings rund eineinhalb Jahre dauern, sagt Portmann: «Wenn wir jetzt bestellen, dauert es aktuell bis zur Lieferung 62 Wochen. Dann erst können wir mit der Arbeit beginnen.»

Fabio Giddey von Swissolar. Foto: zvg

Swissolar: Dass FV-Anlagenbauer mitzahlen muss, ist Ausbauhindernis

Fabio Giddey, zuständiger Spezialist Technik beim Schweizerischen Fachverband für Sonnenenergie Swissolar, kennt das Problem und betont: «Laut Gesetz sind die Netzbetreiber für die Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes verantwortlich.» Dass ein FV-Anlagenbauer eine allfällige Leitungsverstärkung bis zum nächsten Verteilkasten selbst bezahlen muss, «ist ein Hindernis für den Ausbau, die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr hat hier leider keine Wahl». Es komme insbesondere im Landwirtschaftssektor öfters vor, dass dann halt mal eine FV-Anlage nicht gebaut wird, weil es insgesamt zu teuer käme.

Das müsse aber nicht sein, sagt Giddey. Es sei nämlich nicht wirklich jedes Mal nötig, die Leitung auszubauen: «Man kann heute intelligente und dynamische Netzsimulationen durchführen, die das volatile Verhalten von FV-Anlagen einberechnen.» Oftmals verbrauchten nämlich Kleinproduzenten den grössten Teil des auf dem Dach oder an der Fassade produzierten Stroms selbst. «Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es eine andere Möglichkeit, den Leitungsausbau, der rasch 5000 bis 50’000 Franken kosten kann, zu vermeiden, zumal diese Kosten heute leider zu Lasten des Produzenten gehen», so Giddey weiter.

Der Spezialist meint damit eine sogenannt dynamische Leistungsbeschränkung. Dabei wird in Echtzeit die Leistung am Netzanschluss überwacht und dementsprechend die Leistung der FV-Anlage gemäss Zielvorgaben angepasst. Unabhängig davon, wie viel Strom im Gebäude produziert oder verbraucht wird, soll so sichergestellt werden, dass am Netzanschluss keine höhere Leistung ins Stromnetz eingespeist wird als vorgesehen. Die Stromproduktion am Wechselrichter könne aber die maximale Leistung am Netzanschluss überschreiten, weil das Gebäude zeitgleich selbst Strom verbraucht. Leider erlauben heute nur wenige Netzbetreiber diese netzschonende Praxis.

Als Beispiel erwähnt Giddey eine FV-Anlage mit einer totalen Panelleistung von 40 kW und einem Wechselrichter von 30 kW, welche gegenüber dem Netz maximal 23 kW einspeisen darf. Dies, weil das Stromnetz nicht mehr zulässt. Im Jahr 2021 konnte diese Anlage mit der aktiven dynamischen Leistungsbeschränkung 38’500 kWh produzieren, was einem hervorragenden Wert entspricht. 2022 wurde diese Leistung bereits Anfang Oktober deutlich überschritten.

Markus Blättler, CEO der SWL Energie AG und Präsident des Verbandes Aargauischer Stromversorger. Claudio Thoma

Netzbetreiber ist verantwortlich, dass die Leitung stark genug ist

«Wenn ein Verbraucher Strom aus dem Stromnetz seines Netzbetreibers bezieht, leistet er bei der Erstellung einen Kostenbeitrag und während der Nutzung einen Beitrag für Betrieb und Unterhalt des Netzes. Wenn der Verbraucher zum Beispiel infolge des Zubaus einer Solaranlage selbst Strom ins Netz einspeisen will und deshalb das Netz verstärkt werden muss, bedingt dies einer Anpassung des Netzanschlussvertrages.» Der Netzbetreiber sei gesetzlich verpflichtet, diesen Strom zu übernehmen und auch dafür zu sorgen, dass die Leitung stark genug ist, um den zusätzlichen Strom transportieren zu können. Das sagt Markus Blättler, Präsident des Verbandes Aargauischer Stromversorger (VAS), gleichzeitig auch CEO der SWL Energie AG Lenzburg.

Und wer muss dann die Verstärkung zahlen? Die Zusatzkosten lege der Betreiber auf alle Kundinnen und Kunden um, sagt Blättler. Die Zusatzkosten für den einzelnen seien dann bei einem grösseren Netzbetreiber so minim, dass die Betroffenen die höhere Netznutzungsgebühr kaum merken, sagt der VAS-Präsident.

Ein finanzielles Problem könne es jedoch für eine kleine Elektra werden, wenn zum Beispiel ein Bauernhof eine grössere Dachfläche mit FV-Anlagen ausstatten will und dafür eine längere Leitung verstärkt werden muss. Was könnte denn da auf den Landwirt zukommen? Dieser könne gemäss der ElCom-Weisung für die Verstärkung bis zum nächsten Netzanschlusspunkt belangt werden, für den Rest nicht, sagt Blättler.

Wer zahlt, wenn eine Trafostation erweitert werden muss?

Ein Spezialfall tritt ein, wenn für den zusätzlichen Strom auch die nächste Trafostation erweitert oder neu gebaut werden muss. Wenn diese der Firma gehöre, die Strom ins Netz einspeisen will, müsse diese die Kosten übernehmen, andernfalls der Netzbetreiber, so Blättler.

Die SWL Energie AG ist derzeit in Verhandlung mit einem grösseren Industriebetrieb in ihrem Netzgebiet, der die eigenen Dachflächen mit FV-Anlagen ausstatten will. Blättler: «Falls alles Geplante realisiert wird, bräuchte der Trafo die vier- bis fünffache Leistung von heute.» Die Trafostation gehöre jener Firma, also müsste sie den Ausbau finanzieren. Sie könnte die Station aber auch der SWL Energie AG abtreten, dann wäre es ihre Aufgabe. Blättler: «Wir würden die Trafostation dann neu bauen, die Kunden hätten aber höhere Netznutzungskosten. Falls jener Betrieb einen hohen Eigenverbrauch hat, könnte eine Abtretung für ihn sogar interessant sein.»

FV-Anlage in Planung: Frühzeitig mit Netzbetreiber Kontakt aufnehmen

Unlängst wurde über einen Artikel in der «Berner Zeitung» bekannt, dass im Kanton Bern ein Hausbesitzer, der sein Dach mit einer FV-Anlage ausgestattet hat, bei seinem Versorger 20 Monate warten müsse, bis dieser den Strom übernehmen könne, weil erst der Trafo verstärkt werden müsse. Gibt es im Aargau auch derartige Wartezeiten, um eine FV-Anlage ans Netz anzuschliessen? In jenem Fall im Kanton Bern müsse einiges schiefgelaufen sein, sagt Markus Blättler.

Wer eine FV-Anlage selbst baue, müsse von Anbeginn bis zur Fertigstellung heute mit einem Jahr rechnen: «Wenn der Bauherr beziehungsweise die Bauherrin sogleich mit dem Netzbetreiber Kontakt aufnimmt, reicht diesem die Zeit, um das Netz zu verstärken – falls es nötig ist –, bis die Anlage in Betrieb geht. Falls der Netzbetreiber selbst den Auftrag für die FV-Anlage bekomme, laufe das sowieso parallel. Blättler: «In beiden Fällen sollte das Netz dann bereit sein, diesen Strom zu übernehmen, wenn die Anlage betriebsbereit ist.»

Matthias Jauslin, Nationalrat FDP. Alex Spichale

Jauslin: Bei einer Grossanlage soll sich die Allgemeinheit beteiligen

Und wer soll zahlen, wenn die Leitung verstärkt werden muss? FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, dessen Firma auch in diesem Bereich tätig ist, findet die heutige Lösung praktikabel, dass diejenigen, die auf dem Dach des Einfamilienhauses Strom produzieren, mit in die Pflicht nimmt: «Ich erwarte dafür vom Netzbetreiber, dass er einen grosszügigen Rückspeisetarif zahlt, sodass sich die Investition trotzdem rechnet. Wenn jedoch auf einem Industrie- oder einem Landwirtschaftsgebäude eine grosse Anlage erstellt wird, bringt diese der Allgemeinheit ein Nutzen. Deshalb finde ich es richtig, dass sie via Netzbetreiber an den Leitungskosten entsprechend mitträgt.»

Jauslin sieht aber verschiedene Möglichkeiten, einen Leitungsausbau zu vermeiden. Etwa, indem man möglichst den Strom selbst nutzt oder die Produktion drosselt, etwa mit einer dynamischen Leistungsbeschränkung, wie es Fabio Giddey bereits dargelegt hat. «Oder indem man nebst Solaranlage auch einen Speicher installiert. Das können spezielle Stromspeicher für Eigenheime sein, wie sie von diversen Herstellern gebaut werden, oder in Zukunft sogar ein Elektroauto selbst, das als Zwischenspeicher genutzt wird. Immer häufiger werden auch Verbraucher- und Speichergemeinschaften innerhalb von Quartieren geschaffen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

PV-Anlage auf Altbau: manchmal steht die Statik der guten Absicht entgegen Am einfachsten ist es, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach oder an der Fassade beim Neubau eines Gebäudes von Anfang an einplant. Verständlicherweise wollen jetzt viele auf bestehenden Gebäuden eine solche Anlage realisieren. Bei kleinen Anlagen ist das in der Regel bautechnisch gut lösbar. Wenn jedoch grössere Dachflächen wie beispielsweise von einem Schulhaus oder einem Landwirtschaftsgebäude flächendeckend mit Panels bestückt werden sollen, kann das aufgrund des Gewichts von Modulen, Wechselrichter etc. heikel werden, falls die Statik des Dachaufbaus nicht ausreicht. Nationalrat Matthias Jauslin sagt dazu: «Bei einem Altbau wird über kurz oder lang eine Dachsanierung fällig. Eine solche würde ich auf jeden Fall nutzen um energetische Massnahmen zu treffen und gleichzeitig die möglichen Flächen mit Solarmodulen zu bestücken. Das ergibt eine effiziente Lösung.» Weil es bei Altbauten vielfach auch eine Anpassung der elektrotechnischen Anlagen braucht und damit die Kosten beträchtlich sein können, ist Jauslin gegen eine Pflicht, Altbauten grundsätzlich einer Solarpflicht zu unterstellen. Eine solche Pflicht bei Neubauten oder umfassenden Umbauten unterstützt er jedoch: «Jedes Gebäude kann ein kleines Kraftwerk werden, wenn es Ausrichtung und Statik zulässt. Einst rechnete man aber nicht mit dieser Möglichkeit. Deswegen sind manche Hauszuleitungen nicht dafür dimensioniert. Am einfachsten und effizientesten ist es jedoch, auf dem Dach und/oder an der Fassade erneuerbare Energie für den Eigenbedarf zu produzieren und zu speichern.» Es gebe in über 40-jährigen Altbauten sehr selten Probleme mit der Statik, wenn man eine PV-Anlage montieren will, bestätigt Fabio Giddey von Swissolar. Er empfiehlt in einem solchen Fall, zuzuwarten, bis das Dach ohnehin saniert wird: «Dann sollte man es nach energetischen Erkenntnissen sanieren, spart so Heizenergie und kann es gleichzeitig mit einer PV-Anlage versehen. So lässt sich ein allfälliges Statikproblem lösen, die Kosten für Gerüstbau etc. fallen nur einmal an, und man bekommt eine Anlage, die umweltfreundlichen Strom produziert und auch noch rentiert.»