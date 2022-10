Stephan Attiger: «Notkraftwerk in Birr nur im Notfall einsetzen»

Stromzukunft Energiedirektor Stephan Attiger: «Notkraftwerk in Birr nur einsetzen, wenn alles andere nicht genügt» Die Schweiz sieht dem kommenden Winter mit Bange entgegen. Kann genug Strom produziert und importiert werden, um eine Mangellage zu verhindern? Der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger referierte an einer Tagung über die Herausforderungen und den Stand der Dinge – auch weit über diesen Winter hinaus. Mathias Küng 26.10.2022, 05.00 Uhr

Stephan Attiger, Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Andrea Zahler

Falls die verbleibenden vier Schweizer AKW nach 50 Jahren Laufzeit vom Netz gehen, hat das Land im Winter ein Stromproblem. Denn bis dann wird der Zubau mit erneuerbarer Energie nach heutigem Stand nicht so weit sein, um die AKW-Bandenergie zu ersetzen. Anders sähe es aus, wenn die AKW nicht 50, sondern bis zu 60 Jahre am Netz sein könnten. Dann, so zeigte der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger an einer Tagung im Technopark in Brugg anhand zweier Grafiken aus den Energieperspektiven 2050 des Bundes auf, sehe es mit den «Erneuerbaren» deutlich besser aus.

Ersatz für AKW Leibstadt benötigt über 4000 Gross-Solaranlagen

Wenn die AKW nach 50 Jahren Laufzeit wegfallen, benötige die Schweiz im Winter einen sehr hohen Nettostromimport. Attiger: «2030 sind wir noch nicht so weit, die Zeit reicht nicht, dass wir bis dann die Kernenergie ablösen können.» Es brauche noch einen grossen Effort, um diese dereinst zu ersetzen. Attiger zeigte dies am Beispiel des AKW Leibstadt auf, das im Jahr rund 9500 Gigawattstunden Strom produziert.

Baustart zur Fotovoltaikanlage bei Holcim in Siggenthal, von links: Thomas Brühlmann, Leiter Zementwerk Siggenthal Holcim Schweiz, Simon Kronenberg, CEO Holcim Schweiz und Italien, Stephan Attiger, Landammann und Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Hubert Zimmermann, CEO AEW Energie AG, David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energie AEW Energie AG. zvg/Aargauer Zeitung

Um dieses kilowattstundenmässig zu ersetzen, brauche es über 4000 Solar-Grossanlagen wie die bisher grösste im Bau befindliche Fotovoltaikanlage im Aargau mit einem Flächenbedarf von 12'700 Quadratmetern Dachfläche bei der Holcim in Wildegg. Dies, weil von der Anlage in Wildegg jährlich 2,3 Gigawattstunden Strom erwartet werden. Solarstrom fällt schwergewichtig im Sommerhalbjahr an.

Linth-Limmern: Speichervolumen bei Volllast rein rechnerisch nach 34 Stunden aufgebraucht

Die Staumauer Muttsee des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern der Axpo Holding AG im Kanton Glarus. Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Derzeit richten sich zur Schliessung der Winterstromlücke grosse Hoffnungen auf die Pumpspeicherkraftwerke. «Mit diesen Speichern kann man sehr gut Tagesspitzen auffangen», machte Attiger klar. Das grösste Pumpspeicherkraftwerk der Schweiz, Linth-Limmern im Glarnerland, gehört der Axpo. Es hat eine Leistung von 1000 Megawatt, also fast so viel wie das AKW Leibstadt (1220 Megawatt). «Aber», so Attiger, «rein rechnerisch ist das Speichervolumen bei Volllastproduktion nach 34 Stunden aufgebraucht.»

Langfristig werde die Schweiz im Winterhalbjahr ein Importland bleiben. Allerdings werden Schweizer Akteure derzeit aus Gremien und Märkten der EU ausgeschlossen. Nachbarländer könnten Übertragungskapazitäten ab 2025 verringern, um EU-Vorgaben zu erfüllen, warnte Attiger weiter. Dies, weil die Schweiz als Folge des gescheiterten Rahmenabkommens auch kein EU-Stromabkommen hat. Dieses ist zwar seit vielen Jahren fertig verhandelt, kann aber nicht in Kraft treten. Zudem steigt der Bedarf aufgrund des Ausstiegs von Deutschland aus Kern- und Kohlekraft. Attiger: «Frankreich hat bereits heute Mühe, den eigenen hohen Strombedarf im Winter zu decken.» Sein Fazit: «Die Schweiz kann Strom nicht mehr zuverlässig beziehen.»

Zuversichtlicher als auch schon für den kommenden Winter, aber ...

Mit Blick auf alle Massnahmen, die inzwischen ergriffen wurden oder in Planung sind, um im kommenden Winterhalbjahr eine befürchtete Strommangellage abzuwenden, meinte Attiger weiter, die Lage habe sich jüngst etwas beruhigt. Dies, weil die Gasspeicher in Deutschland (in Deutschland wird viel Gas verstromt) fast voll sind, weil in Frankreich mittlerweile versichert wird, die AKW würden bis im Februar 2023 wieder die volle Leistung erbringen – auch wenn dort gerade gestreikt werde – und, weil es nach dem extrem trockenen Sommer in der Schweiz inzwischen viel geregnet hat. Stephan Attiger sagt: «Mit Blick auf unsere Stauseen und Laufkraftwerke freue ich mich im Moment sogar, wenn es regnet.»

Entwarnung geben mag er gleichwohl noch nicht. Werde der Winter mild, könne Frankreich Strom exportieren. Werde er hingegen sehr kalt, brauchten die Franzosen den Strom für ihre Elektroheizungen selbst. «Auch deswegen freue ich mich mit Blick auf unsere derzeit leicht unterdurchschnittlich gefüllten Stauseen im Moment sogar, wenn es bei uns regnet, denn der Regen dient unserer Versorgungssicherheit.» Das kurzfristige Ziel müsse sein, die drohende Mangellage zu vermeiden. Doch auch wenn das diesen Winter dank aller Massnahmen gelingen sollte, ist die Gefahr noch nicht vorbei: «Wir haben nämlich noch drei, vier oder gar fünf Winter vor uns, in denen wir vor denselben Fragen stehen wie jetzt.»

Alle warten dringend auf die Verordnungen des Bundes zum Strom

Im Kanton wartet man derzeit aber ebenso ungeduldig wie die Wirtschaft auf die Verordnungen des Bundes zur Abwendung einer Strommangellage (die zur Gasmangellage sind bereits bekannt). Es stehen zahlreiche Fragen im Raum, so Attiger, etwa: Dürfen Kehrichtverbrennungsanlagen und Blockheizkraftwerke die Stromproduktion trotz umweltrechtlicher Auflagen steigern? Sollen Produktionsbetriebe auf die thermische Nachverbrennung zur Reduktion von Emissionen (CO 2 , Geruch usw.) verzichten? Hat die Wirtschaft bei einer freiwilligen Produktionsreduktion oder verordneten Kontingentierung Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigungen? Wie wird die Kontingentierung ausgestaltet (Dauer, Ausmass usw.)? Gelten die Verbrauchseinschränkungen auch für private Haushalte (zum Beispiel private Saunas, Whirlpools usw.)? Und welches sind die versorgungsrelevanten Unternehmen, die von Einschränkungen ausgenommen sind (auch diese Frage ist noch offen)?

Der Kanton erwarte ein stufengerechtes und nationales Notrecht, so der Energiedirektor. Die Anspruchsgruppen seien jetzt einzubeziehen, es sei frühzeitig zu kommunizieren und die Vernehmlassung zu starten. Die Betroffenheit (versorgungsrelevanter) Unternehmen und Institutionen sei ebenfalls frühzeitig zu kommunizieren und technisch machbare Lösungen sein zu fördern, so eine weitere Forderung. Und das relevante Potenzial an freiwilligen Reduktionen von Netzbezug durch Grossverbraucher auf der Basis von Auktionierungen sei zu eruieren. Attiger: «Wir müssen Anreize schaffen, damit Grossverbraucher mithelfen, eine Mangellage zu vermeiden.»

Birr: Bund und GE sollen alles tun, um negative Effekte gering zu halten

Visualisierung des bereits in Bau befindlichen temporären Kraftwerks – die definitive Ausführung kann noch leicht abweichen. zvg

Mit Blick auf das mit Notrecht in Bau befindliche Notkraftwerk in Birr formulierte Attiger zudem die Erwartungen des Kantons an Bund und General Electrics (GE), «dass alles betrieblich und technisch Zumutbare unternommen wird, um negative Effekte für Bevölkerung und Umwelt gering zu halten». Das Kraftwerk in Birr sei im Winter nur als «Peaker» einzusetzen, wenn alle anderen Massnahmen nicht mehr genügen: «Wir bieten Hand dazu, wir haben auch die Übertragungsnetze dafür. Es ist immer noch besser, dieses Kraftwerk für einige Stunden am Netz zu haben und dafür den Weg der Dekarbonisierung fortzusetzen.»

Doch spätestens nach vier Wintern, im Mai 2026, sei das Notkraftwerk durch eine oder zwei reguläre, innen aufgestellte Gasturbinen zu ersetzen, so der Energiedirektor weiter. Damit einhergehend könne die Leistung von 250 Megawatt auf 350 bis 600 Megawatt erhöht werden. Dieses Kraftwerk Kraftwerk sei aber natürlich ebenfalls nur für den Notfall gedacht und müsse dann auf ordentlichem Weg bewilligt (Kanton und Gemeinde) werden und für 15–20 Jahre betriebsbereit sein.