Stromversorgung Können Speicherseen in den Bergen in riesige schnell aufladbare Batterien umgebaut werden? Die Schweiz hat im Sommer zu viel, im Winter zu wenig Strom. Marianne Binder will jetzt Speicherseen zu wieder aufladbaren Batterien umfunktionieren. Das bringt zwar nicht mehr Strom, aber er kann dann besser für Spitzenzeiten verfügbar gemacht werden.

Die Staumauer Muttsee des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern der Axpo Holding AG. Das unterirdisch angelegte Pumpspeicherwerk pumpt Wasser aus dem Limmernsee in den gut 600 m höher gelegenen Muttsee hoch, das bei Bedarf wieder zur Stromproduktion genutzt wird. Das neue Werk hat eine Pumpleistung und eine Turbinenleistung von je 1000 MW. Können auch andere Stauseen zu Pumpspeicherwerken werden?

Im Sommer hat die Schweiz mehr als genug Strom, und kann viel exportieren. Im Winter muss sie netto aber Jahr für Jahr mehr importieren. Das Problem ist, dass der überschüssige Sommerstrom bisher nicht in namhaftem Ausmass und bezahlbar für den Winter gespeichert werden kann.

Gewichtige Ausnahme sind Staudämme (Speicherseen), hinter denen man eine Wasserreserve zurückhält, um bei Bedarf auch noch im Frühling Strom auf Knopfdruck produzieren zu können. Doch wenn dieses Wasser genutzt und der Stausee leer ist, ist diese Reserve weg.

Weil die Schweiz bisher im Winter problemlos Strom aus Deutschland importieren konnte (meist allerdings aus Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerken), spielte das bisher keine Rolle. Jetzt aber wird unsere Winterstromlücke zum brennenden Thema. Deutschland schickt sich an, seine letzten AKW und die Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und in Frankreich stehen zahlreiche AKW still. In der Schweiz herrschte lange Trockenheit und das Gas ist knapp.

Schweizer Stauseen-Füllungsgrad ist derzeit unter dem Minimum

Deswegen interessiert jetzt plötzlich selbst der Füllungsgrad der Stauseen. Gemäss neusten Zahlen vom 12. September beträgt der Füllungsgrad 81,6 Prozent. Im Blick zurück bis 2013 ist dies unterdurchschnittlich und gemäss Bundesamt für Energie gar unter dem Minimum.

Jetzt will Nationalrätin Marianne Binder (Die Mitte/AG) Gegensteuer geben, und mit einer Motion den Bundesrat beauftragen, zusammen mit den Kantonen und der Elektrizitätswirtschaft darzulegen, wie die bestehenden Speicherseen besser genutzt werden können.

Der Bericht soll insbesondere aufzeigen, so Binder, «in welchem Umfang in Zukunft die Speicherseen auf den Beginn des Winterhalbjahres zuverlässiger gefüllt werden können, wenn in Anlagen investiert wird, die Wasser aus tieferliegenden Seen und anderen Gewässern hochpumpen können».

Wir wirtschaftlich wären solche enormen Investitionen?

Binder will auch wissen, welche Umweltauswirkungen insbesondere im Vergleich mit möglichen in noch unberührten Landschaften geplanten Speicherseen entstehen. Und schliesslich interessiert sie, wie wirtschaftlich die nötigen Investitionen wären. Dies ebenfalls im Vergleich mit neuen Speicherseen und unter Berücksichtigung der Tatsache, «dass mit steigender Nutzung der Energie von Sonne und Wind der Ausgleich zwischen unregelmässiger Produktion und kontinuierlicher Nutzung auch bei normalen Verhältnissen wichtiger wird».

Marianne Binder begründet ihren Vorstoss denn auch damit, dass die Schweizer Speicherseen zu Beginn des Winterhalbjahres nur leicht über 80 Prozent ihrer Kapazität von 8800 Gigawattstunden (GWh) gefüllt sind. Theoretisch hätte es somit noch Platz für das beinahe Dreifache der jetzt vorgesehenen «Wasserkraftreserve» von 500 GWh.

Auch wenn dieser theoretische Wert nicht vollkommen erreicht werden könne, «ist es sinnvoll, das sich nach niederschlags­armen Sommern ergebende Speicherpotenzial besser auszunutzen», argumentiert Binder. Sie ist zudem überzeugt, dass das so zu gewinnende Speichervolumen kaum mit Umweltauswirkungen verbunden wäre, sofern auf Randbedingungen (z.B. Restwassermengen) Rücksicht genommen wird.

Je mehr Solarstrom, desto mehr Ausgleichsenergie braucht es

Falls bestehende Stollen für das Hochpumpen von Wasser genutzt werden, seien die Investitionen überschaubar, findet Binder. Mit einem immer höheren Anteil der fluktuierenden Produktion aus Wind und Sonnenenergie werde der Bedarf an Ausgleichsmöglichkeiten steigen, und so machten sich die Investitionen langfristig bezahlt.

Mit Blick auf das nahende Konzessionsende (mehrere Bergkantone wollen danach «ihre» Kraftwerke an sich ziehen) bestehe sicher ein Investitionsrisiko, räumt Binder ein: Hier müssten im Landesinteresse alle Beteiligten konstruktiv Lösungen erarbeiten, fordert sie.