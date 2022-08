Datencenter: Jonas Fricker nimmt Stromfresser ins Visier

Stromverbrauch Datencenter könnten viel effizienter sein: Grünen-Grossrat Jonas Fricker nimmt die Stromfresser ins Visier Mit bestehender Technik könnten Datencenter bis zu 46 Prozent ihres Stromverbrauchs einsparen. Grünen-Grossrat Jonas Fricker will von der Regierung wissen, was der Kanton als Standort mehrerer Datencenter – zum Beispiel von Green in Lupfig – für mehr Energieeffizienz tut. Fabian Hägler 13.08.2022, 05.00 Uhr

Das neueste Green Datacenter in Lupfig ist schon sehr energieeffizient – vor allem kleinere Firmen kühlen ihre Serverräume aber zu stark. zVg

«Strom ist im Aargau genug vorhanden», nannte David Schoch, Forschungsleiter des internationalen Immobilienberatungsunternehmens CBRE, im März 2021 als einen Grund, warum in Lupfig gleich mehrere Datencenter stehen. Gemeindeammann Richard Plüss ergänzte: «Die Stromversorgung ist bei uns doppelt sichergestellt. Wir können Strom aus Brugg, aber auch aus Lenzburg beziehen.»

Beide Aussagen waren vor rund anderthalb Jahren korrekt, inzwischen hat sich die Situation aber geändert. Mit dem drohenden Strommangel im Winter rückt auch der Verbrauch der Rechenzentren, zum Beispiel von Green in Lupfig, verstärkt in den Fokus der Politik. Grünen-Grossrat Jonas Fricker stellt dem Regierungsrat in einem Vorstoss mehrere Fragen zur Energieeffizienz von Datenzentren.

Energieverbrauch der Datencenter könnte um 46 Prozent gesenkt werden

Jonas Fricker, Grossrat Grüne. Britta Gut

Fricker hält fest, dass die Rechenzentren im Jahr 2019 rund 2,1 Terawattstunden (TWh) Strom verbrauchten. «Das sind 3,6 Prozent des Stromverbrauchs der Schweiz», schreibt der Grüne und weist darauf hin, dass der Verbrauch bald auf 4 TWh ansteigen könnte. Mit den bestehenden technischen Möglichkeiten könnte dieser Stromverbrauch gemäss Bundesamt für Energie um rund 46 Prozent gesenkt werden.

Fricker schreibt, für die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden seien die Kantone zuständig. Kantone und Gemeinden können ausserdem Auflagen für die Nutzung von Abwärme formulieren, die auch für Rechenzentren gelten. Das hielt der Bundesrat als Antwort auf einen Vorstoss der Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz letztes Jahr fest.

Aargau in den Top 5 bei der Datencenter-Fläche

Was die Fläche der Rechenzentren betrifft, zählt der Aargau zu den Top 5 der Schweizer Kantone. Vor diesem Hintergrund will Fricker vom Regierungsrat wissen, welche Massnahmen dieser plane, um die Energieeffizienz der Datencenter zu verbessern.

Er fragt konkret, ob die Voraussetzungen für verbindliche Neubauvorschriften gegeben seien und will wissen, wo solche Vorgaben gesetzlich zu verankern wären. Zudem will Fricker wissen, was der Aargauer Regierungsrat von konkreten Auflagen zur Nutzung von Abwärme bei Rechenzentren hält.

Green und Swisscom: Kühlung mit Aussenluft oder Wasserverdunstung

Die Antwort der Regierung steht noch aus, einige Fragen lassen sich nach einem Beitrag des SRF-Nachrichtenmagazins «10vor10» über den Stromverbrauch von Rechenzentren aber jetzt schon beantworten. Das Fernsehteam besuchte Green in Lupfig und sprach dort mit Roger Süess. dem CEO des führenden Betreibers von Datenzentren in der Schweiz. Green kühlt die Serverräume mithilfe der Aussenluft, was deutlich effizienter ist, als der Einsatz von herkömmlichen Klimageräten.

Roger Süess, CEO des Datencenter-Betreibers Green in Lupfig. ZVG

Auch die Swisscom, die in der Schweiz sieben Rechenzentren betreibt, setzt auf dieses Prinzip. Das funktioniere gut, ausser bei Temperaturen wie in der aktuellen Hitzewelle. Dann braucht es zusätzliche Kühlung, die Swisscom setzt dabei auf Wasserverdunstungs-Anlagen, wie Geschäftsführer Christoph Aeschlimann erklärt.

Abwärme wird zur Heizung von Wohnungen und Gewerberäumen genutzt

Green setzt die Forderung von Fricker heute bereits um: Abwärme wird laut CEO Roger Süess in Wärmenetze abgegeben, damit werden Wohnungen und Gewerberäume geheizt. Die Temperatur in den Serverräumen von Green in Lupfig liegt bei 24 bis 27 Grad. Kleinere Firmen, die ihre eigenen Datenzentren betreiben, kühlen diese jedoch oft zu stark.

Adrian Altenburger von der Hochschule Luzern, der im Auftrag des Bundesamts für Energie den Stromverbrauch berechnete, sagt dazu: «Sie kühlen ihre Serverräume bis auf 20 Grad, obwohl Temperaturen bis zu 32 Grad möglich wären.»

Gerade in Zeiten von drohenden Stromengpässen wäre es aus seiner Sicht wichtig, dies zu ändern. Grosse Rechenzentren wie die von Green in Lupfig wären übrigens nicht von Rationierungen betroffen, wenn der Strom knapp wird. Der Bund stuft die Anlagen als kritische Infrastruktur ein.