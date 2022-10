So kaufen Aargauer Versorger den Strom für 2024 und 2025 ein

Strompreis Rezepte der Aargauer Stromversorger: Wie kann man das Preisrisiko für die nächsten Jahre eingrenzen? Der Strompreisschock per 2023 ist noch nicht verdaut, in manchen Aargauer Gemeinden steigen die Tarife massiv. Jetzt stellt sich die Frage, mit welcher Strategie die Energieversorger beim Stromeinkauf für die kommenden Jahre am günstigsten fahren. Mathias Küng 2 Kommentare 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Blättler, CEO der SWL Energie AG und Präsident des Verbandes der Aargauischer Stromversorger, fotografiert auf dem Dach des Firmengebäudes in Lenzburg. Claudio Thoma

Für die Konsumentinnen und Konsumenten in der ganzen Schweiz steigt der Strompreis per 2023 an, zum Teil sogar massiv. Im Durchschnitt wird er im Kanton Aargau um 26 Prozent angehoben. Das bedeutet für einen Durchschnittshaushalt Mehrkosten fürs kommende Jahr von rund 235 Franken. Wer einen günstigen Anbieter hat, den trifft es weniger, wer in Oberlunkhofen wohnt, wo der Preis um 263 Prozent steigt, den trifft es ganz massiv stärker.

Doch was kann man tun, um die Stromkosten unter Kontrolle zu behalten? Den Kleinkonsumentinnen bzw. -konsumenten bleibt nichts anderes, als Strom zu sparen. Und wenn ohnehin ein neuer Kühlschrank oder eine neue Waschmaschine nötig wird, lohnt es sich sehr, ein möglichst energieeffizientes Gerät zu kaufen. Den Anbieter einfach wechseln können Kleinkonsumenten nicht, sie sind gesetzlich an ihren Lieferanten gebunden.

Umso wichtiger ist, wie die rund 100 Energieversorger im Aargau den Strom für die nächsten Jahre einkaufen. Markus Blättler, langjähriger CEO der SWL Energie AG Lenzburg und Präsident des Verbandes Aargauischer Stromversorger (VAS), legte an einer Fachtagung des Verbandes dar, mit welcher Strategie sein Unternehmen bisher den Strom eingekauft hat. Die SWL Energie AG beschafft den Strom auch für mehrere andere Gemeindeversorger.

SWL Energie AG sichert sich den Strom drei Jahre im Voraus

Sie sichert sich den Strom jeweils drei Jahre im Voraus. Für das Jahr 2024 wurde somit das erste Drittel des Bedarfs schon 2021 eingekauft, das zweite Drittel wurde bzw. wird 2022 eingekauft, das letzte Drittel nächstes Jahr. Der Zukauf von Basisstrom wird auch innerhalb eines Jahres in sechs Tranchen aufgesplittet. Faktisch wird also alle zwei Monate Basisstrom gekauft.

Und dreimal im Jahr wird Strom für die erwarteten Peaks eingekauft – also für die Zeit in der Woche, in welcher der Verbrauch deutlich höher ist als sonst. Die Idee dahinter, so Blättler:

«Mit dem Verteilen des Einkaufs auf einen längeren Zeitraum wollen wir das Risiko mindern, im teuersten Moment kaufen zu müssen, und wollen auf diese Weise den Preis glätten.»

In der zweiten Hälfte dieses Jahres gab es aber enorme Preisverwerfungen, die diese Einkaufsstrategie auf den Prüfstand stellen. Zudem ist Strom am Markt für nächstes und übernächstes Jahr derzeit deutlich günstiger zu haben, als es Ende August 2022 der Fall war, wie die Grafik zeigt.

Was tun? Jetzt zuschlagen, wenn man befürchtet, dass der Preis mittelfristig wieder steigt, oder am tranchenweisen Einkauf festhalten, um die Preise zu glätten? Es könnte ja auch sein, dass der Marktpreis plötzlich wieder sinkt, wenn grosse Stromverbraucher infolge extrem hoher Energiepreise aus der Not heraus den Betrieb einstellen oder reduzieren müssen. Dann wäre plötzlich wieder mehr Strom verfügbar.

Sollen Versorger auch Strom auf Reserve einkaufen?

Es gibt in der Schweiz bereits erste Versorger, die mehr Strom kaufen als benötigt. Dies in der Hoffnung, dass sie ihn im Frühling womöglich zu einem höheren Preis auf den Markt werfen können. Blättler empfiehlt dies nicht. Es könnte ja sein, dass auf diese Weise plötzlich ein Überangebot besteht, die Versorger den Einstandspreis nicht wieder herausholen können und damit finanziell «einen Schuh voll herausziehen».

Die bisherige Einkaufsstrategie vieler Versorger entspricht eigentlich derjenigen der Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die ihre Schulden auf ihrem Haus auf mehrere Hypotheken mit verschiedenen Laufzeiten aufteilen. Allenfalls nutzen sie auch verschiedene Hypothekarprodukte (zum Beispiel Saron-, Zwei-, Fünf- oder Zehn-Jahres-Festhypothek), um so von einer plötzlichen massiven Preissteigerung nicht überrollt zu werden.

Dies hat im Energiebereich jahrelang hervorragend funktioniert. Doch dieses Jahr wurde auch die SWL Energie AG kalt erwischt, als sie wie jedes Jahr Ende Juni einen weiteren Sechstel eines Jahresbedarfs kaufen wollte. Blättler sagt: «Wir bekamen keine einzige Offerte, der Markt war zu dem Zeitpunkt richtig leergeräumt. Wir mussten später zu einem deutlich höheren Preis Strom zukaufen.»

Taugt die bisherige Einkaufsstrategie noch oder braucht es eine neue?

Jetzt stellt sich also die Frage, wie es weitergehen soll. In welche Richtung will die SWL Energie AG gehen? «Ich tendiere dazu, unsere Strategie beizubehalten und auch nicht mehr Strom einzukaufen, als wir voraussichtlich brauchen werden. Wir treffen uns demnächst mit den Verantwortlichen der anderen Versorger, für die wir miteinkaufen, um die künftige Einkaufsstrategie festzulegen», sagt Blättler.

Hat man nicht versucht, Produktionskapazität zuzukaufen, um weniger vom Markt abhängig zu sein? «Oh doch», sagt Blättler: «Als Alpiq vor einiger Zeit ein Kraftwerkspaket auf den Markt brachte, haben wir uns zusammen mit anderen Stadtwerken darum bemüht, leider aber den Zuschlag nicht bekommen.» Im jetzigen Umfeld grössere Produktionskapazität einkaufen zu wollen, erst recht in der Region, sei aber praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.

Generell höheres Preisniveau am Markt wird Preis auch 2024 steigen lassen

Wagt er eine Prognose für die Preisentwicklung für die Konsumentinnen und Konsumenten für 2024? Genau könne er das nicht sagen, da die SWL Energie AG entsprechend der bisherigen Strategie erst etwas über die Hälfte jenes Stroms eingekauft hat: «Aber er wird nochmals teurer werden.»

Der Marktpreis für die nächsten zwei Jahre sei derzeit zwar deutlich tiefer als im verrückten August 2022, erklärt Blättler. Er bewege sich aber auf einem weit höheren Niveau als in den Vorjahren und «das wird sich 2024 leider erneut auf den Konsumentenpreis auswirken».

2 Kommentare Marcel Müller vor 36 Minuten Gemäss alt Bundesrätin Leuthard von der CVP (heute die Mitte) kostet die Energiewende ohne Atomkraftwerke einen Haushalt nur CHf 40.00 mehr im Jahr. So stand es damals im Abstimmungsbüchlein vor der Volksabstimmung. Nun Frau Leuthard scheint, obwohl damals Bundesrätin, im Rechnen nicht wirklich gut zu sein. Es wäre Zeit für eine neue Volksabstimmung, wenn Strom soviel teurer wird als den Leuten falscherweise gesagt wurde. Thomas Oppliger vor 5 Minuten Momentan ist in der Schweiz erst das KKW Mühleberg abgeschaltet. Ihre Theorie geht somit nicht auf. Erneuerbare Energie ist auf lange sicht das günstigste! Denken Sie an Ihre Enkelkinder. Alle Kommentare anzeigen