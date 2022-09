SP, Grüne und GLP im Aargau wollen schärfere Regeln für die Axpo

Strommarkt Axpo-Rettungsschirm ruft Aargauer Politik auf den Plan: SP, Grüne und GLP wollen mehr Regeln für den grössten Stromkonzern der Schweiz Die AEW Energie AG soll mehr Strom von der Axpo kaufen, im Verwaltungsrat des Energieriesen sollen Regierungsräte sitzen, der im Inland produzierte Axpo-Strom soll Privatkunden günstig angeboten werden und der Kanton soll das Axpo-Aktienpaket der AEW kaufen – das sind die neuen Forderungen aus dem Grossen Rat. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.09.2022, 14.00 Uhr

Vor fünf Jahren wurde der Verwaltungsrat der Axpo entpolitisiert, jetzt verlangen SP, Grüne und GLP wieder mehr Einfluss. Michael Buholzer/Keystone

Seit der Bund für die Axpo, den grössten Energiekonzern der Schweiz, einen 4-Milliarden-Rettungsschirm aufgespannt hat, werden Forderungen nach mehr politischer Einflussnahme laut. Am Dienstag verlangte SVP-Vertreter Valentin Landmann im Zürcher Kantonsrat, es müssten wieder Regierungsräte im Verwaltungsrat der Axpo sitzen.

Dasselbe hatte Ende letzter Woche auch der Aargauer GLP-Grossrat und Energiepolitiker Gian von Planta gefordert. «Ich finde, dass die verantwortliche Regierung grundsätzlich Einsitz haben sollte im Verwaltungsrat, damit die Eigentümerkantone ein Ohr in diesem Gremium haben und Informationen direkt und ungefiltert erhalten», sagte er.

SP fordert mindestens einen Regierungsrat im Axpo-Verwaltungs

Unterstützung für diese Forderung kommt nun von der SP mit Sprecher Martin Brügger, der am Dienstag im Grossen Rat eine Motion eingereicht hat. Diese verlangt, «dass so schnell wie möglich wieder die Vertretungen des Kantons und des AEW im Axpo-Verwaltungsrat durch politisch kontrollierte und fachlich ausgewiesene Vertretungen wahrgenommen werden».

SP-Grossrat Martin Brügger Zvg

Mindestens ein Regierungsrat solle den Kanton im Axpo-Verwaltungsrat vertreten, finden die Sozialdemokraten. Dies wäre eine Rückkehr zum System vor 2017: Seit dann sitzt der Aargauer Energiedirektor Stephan Attiger nicht mehr im Führungsgremium, dieses sollte entpolitisiert werden. Neben der Vertretung im Verwaltungsrat soll der Regierungsrat aufzeigen, «wie er mit den anderen Eignerkantonen eine koordinierte politische Kontrolle über die Axpo wahrnehmen will».

Links-Grün will günstigeren Strom für Bevölkerung der Axpo-Kantone

Zwei weitere Vorstösse, die SP und Grüne am Dienstag gemeinsam einreichten, orientieren sich ebenfalls an früheren Vorgaben. Bis zur Strommarktliberalisierung im Jahr 2009 waren die Kantonswerke verpflichtet, bei der Axpo zu festen Tarifen ihren Strom zu beziehen. Heute verkauft der grösste Energiekonzern der Schweiz einen grossen Teil seiner Produktion an der Strombörse.

Geht es nach den links-grünen Kräften im Grossen Rat, solle der Kanton als Eigentümer des AEW und zweitgrösster Axpo-Aktionär dafür sorgen, «dass vermehrt Strom aus inländischer Produktion der Axpo zu klaren Bedingungen durch die Kantonswerke bezogen werden kann». Der Kanton hält selber 14 Prozent an der Axpo, über die kantonseigene AEW Energie AG kommen weitere 14 Prozent dazu.

Dieser Strom soll laut der Motion «für die Versorgung der gebundenen Endverbraucher der Eignerkantone zu Gestehungskosten» eingesetzt werden. Profitieren sollen Kunden mit Jahresverbrauch unter 100‘000 Kilowattstunden – also sämtliche Haushalte, die ihren Stromanbieter nicht frei wählen können. SP und Grüne wollen, dass die Axpo-Eignerkantone (Zürich, Aargau, Schaffhausen, Zug, Thurgau, St. Gallen, Glarus, Appenzell Inner- und Ausserrhoden) «insofern bevorzugt werden, als dass die Strompreise den effektiven Entstehungskosten angeglichen werden».

AEW soll Strom, den sie nicht selber produziert, direkt bei der Axpo kaufen

SP und Grüne fordern weiter, dass die AEW Energie AG den Strom, der über ihre firmeneigene Eigenproduktion hinausgeht, direkt aus der erneuerbaren Produktion der Axpo beziehen solle. Dies hätte aus Sicht der beiden Parteien folgende Vorteile:

Die Axpo produziert vermehrt direkt für den Elektrizitätsbedarf des Kantons und diese Produktion wird der Strombörse entzogen.

Stabile Strompreise für gebundene Kunden mit Jahresverbrauch unter 100‘000 Kilowattstunden – also sämtliche Haushalte, die ihren Stromanbieter nicht frei wählen können.

Reduktion der mit der Strombörse verbundenen Risiken für die Axpo (in Zukunft keine Notwendigkeit von Rettungsschirmen mehr)

Nachhaltige Finanzierung der erneuerbaren inländischen Stromproduktion durch Garantie der Produktionskosten

GLP-Energiepolitiker verlangt Klärung der Besitzverhältnisse der Axpo

Schon letzte Woche sprach sich GLP-Fraktionschef Gian von Planta in der AZ dafür aus, die Besitzverhältnisse der Axpo zu vereinfachen. Er schlug vor, dass «der Kanton die Axpo-Anteile übernimmt, die derzeit von der AEW Energie AG gehalten werden». In der Grossratssitzung am Dienstag haben die Grünliberalen nun eine entsprechende Motion eingereicht. Die Begründung:

«Die heutige Marktsituation macht eine Beteiligung der AEW an der Axpo nicht nur unnötig, sie ist aus Wettbewerbssicht auch fragwürdig.»

Die Beteiligung der AEW stamme aus der Zeit vor der Marktöffnung für Kunden mit einem Verbrauch von über 100 Megawattstunden pro Jahr. Die AEW Energie AG war damals auch verpflichtet, Strom von der Axpo zu beziehen. Heute kauft das kantonale Unternehmen den benötigten Strom, den es selber nicht produzieren kann, am Markt ein.

Grünliberale sehen mehrere Nachteile bei der heutigen Aktienaufteilung

GLP-Fraktionschef Gian von Planta. Zvg

Ebenfalls neu ist laut GLP, «dass AEW und Axpo, beziehungsweise deren Tochterfirmen am Markt als direkte Konkurrenten auftreten». Dies zum Beispiel beim Energieverkauf, bei E-Mobilitätsangeboten oder bei Fotovoltaiklösungen.

Die Aufteilung der Axpo-Anteile auf unnötig viele Besitzer verhindere überdies eine direkte und einfache Kontrolle, kritisieren die Grünliberalen. Und auch eine direktdemokratische Einflussnahme werde damit «unnötigerweise erschwert».

Schliesslich fliesse die Axpo-Dividende, welche die Axpo auszahlt, heute nur zur Hälfte direkt an den Kanton. Die andere Hälfte erhält die AEW, welche diese nicht zu 100 Prozent an den Kanton weitergeben muss, schreiben die Grünliberalen.

